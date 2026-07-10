鹹海風散策 茄萣一日慢走

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

茄萣，空氣裡瀰漫著海風的鹹味。從昔日鹽田蛻變而成的濕地生態，到烏魚季熱鬧的興達港，這座狹長的海邊小鎮，藏著一套專屬漁村的慢活節奏。清晨，老字號餅舖一早出爐的餅香撲鼻而來；中午，到傳統中藥房品嚐藥膳；午後在鹽田濕地看彈塗魚在泥地裡滑動，再去興達港觀光漁市鬥熱鬧，把高雄最北端的滋味，收進口袋裡。

嚐一口討海人的能量餅乾

24節氣中的小暑、大暑接連預告盛夏到來，炎炎夏日讓人特別想去吹吹海風，遠離都市的熱島效應。這一回，來到濱海漁鄉的茄萣，靠海人家生活步調悠緩，日復一日，更像是尋常日子裡的一道風景。

早上來到緊鄰臺南的茄萣白沙崙聚落，尋訪有漁夫餅之稱的白香餅老字號「嘉和餅舖」。第三代郭雅萍與父親郭進福並肩坐著，一人擀麵皮，一人包餡料，依序排放在烤盤、蓋上印章，再推入烤箱。

郭進福、郭雅萍父女檔攜手將「嘉和餅舖」傳香下一個世代。（攝影/Carter） 郭進福解釋，純手工製作的白香餅原型其實是臺南椪餅，為了讓討海人攜帶方便，當年改良作法與配方，才有後來薄薄一片的吃法。（攝影/Carter） 白香餅是茄萣漁村特有的古早糕點，以麵粉、麥芽為料手工製成，早年是討海人的隨身口糧，也是產後補身的食補好物。郭進福透露他父親郭嘉和早年曾在臺南當學徒，白香餅的原型其實就是臺南的椪餅，因椪餅易破碎，對漁民出海攜帶不便，才會因此改良了麵粉配方與作法。隨著時代演變，白香餅早已不再是漁民的能量餅乾，卻成為遊客口耳相傳茄萣老字號餅舖必買伴手禮。

嘉和餅舖創立於1932年，是茄萣特有古早味糕點「白香餅」的老字號。（攝影/Carter） 白香餅忠於古早風味，僅有白糖、黑糖、芝麻及脆皮四種品項選擇。（攝影/Carter）

中藥五感體驗為地方注入創生

離開白沙崙聚落，往南走訪茄萣最南端的崎漏聚落，比起滿載而歸的魚獲，純樸漁村裡的中藥行更引人好奇。德興堂中藥行老闆周甲三，傳承自臺南楠西父親所經營的壽生堂，為求精進而離鄉背井、拜師學藝，因緣具足讓他從此在崎漏落地生根，傳授正確的用藥觀念及漢方養生調理，長久以來已成為漁村村民重要的生活依靠。

德興堂中藥行在茄萣崎漏聚落經營20多年，也是當地藥籤文化的說書人。（攝影/Carter） 德興堂中藥行現仍保留相當多古器具，老闆也上場為我們示範磨藥材的藥船，讓人大開眼界。（攝影/Carter） 德興堂中藥行不只傳承百年中藥文化，也是2017年衛福部「中藥零售業店家社區加值服務輔導計畫」指定示範店家，一路轉型研發各式藥膳食補、保健飲品、養生茶包等產品，並在第三代返鄉接棒之後，結合社區小旅行，以及打造中藥體驗教室，融入五感體驗；規劃預約課程，除了認識各種藥材與古董級的器具，還能使用中藥秤抓藥材，製作漢方香包、驅蚊包等手作體驗。

想要品嚐中藥體驗教室藥膳料理套餐，提醒您需事先預訂。（攝影/Carter） 德興堂中藥行獲選為2017年衛福部「中藥零售業店家社區加值服務輔導計畫」指定示範店家，研發各式藥膳食補，如滷味、茶葉蛋或結合在地魚獲的藥膳虱目魚丸湯，呈現在地小吃新風味。（攝影/Carter） 德興堂中藥行推出預約制的中藥文化體驗課程，使用傳統中藥秤抓藥，還有漢方香包DIY，讓遊客留下難得的傳統體驗。（攝影/Carter） 茄萣濕地動植物生態豐富，被鳥友盛讚是五星級賞鳥勝地。（攝影/Carter） 到茄萣濕地不但可賞鳥，還能看見可愛跳動的彈塗魚及成群招潮蟹。（攝影/Carter）

鹽田濕地、觀光漁市 感受小漁村鮮活脈動

從漁村聚落豐富的人文色彩，一路走進大自然景色裡。這座古潟湖淤積而成的漁鄉，經時間演進形成了紅樹林棲地，這一帶濱海人家把紅樹林植物之一的海茄苳稱作茄萣樹，茄萣的地名由來便有此一說。而茄萣濕地公園是南臺灣濕地保育的代表景點，濕地前身為日治時期的竹滬鹽田，經過多年的自然演化與生態修復，已形成生物多樣性的生態系統，不只發現以濕地為家的彈塗魚、招潮蟹身影，淺水區野鳥從候鳥到留鳥也有超過百種鳥類，登上濕地賞鳥亭，海風輕撫，水漾波光，別有一番閒適寧靜。

興達港觀光漁市販賣著各式「現撈仔」漁獲，鮮魚、活蝦、貝類及活蟹等，真正的尚青。（攝影/Carter） 一邊逛漁市，一邊打牙祭，各種海鮮平價美食吃好吃滿。（攝影/Carter） 揮別豔陽高照的熱力四射，下午到興達港觀光漁市走走逛逛，愈近傍晚，人潮陸續湧現，愈能感受小漁村鮮活的脈動，凌晨出海的漁船在中午返港後，當日魚貨就在漁市搶「鮮」登場，想要打打牙祭的話，花枝丸、蚵仔煎、深海鮮魚湯、現煮小卷等各種熟食攤，都讓人胃口大開。

走遊茄萣漁村聚落，才發現原來海海人生不只是討海人，從餅舖到中藥行都有說不完的故事。

漁港邊走走逛逛，欣賞美麗的海景和夕陽，結束美好閒適的一天。（攝影/Carter）

• 嘉和餅舖

地址：高雄市茄萣區白雲里白砂路153號

電話：（07）690-0792

FB：嘉和餅舖

• 德興堂中藥行

地址：高雄市茄萣區崎漏里崎漏路86號

電話：（07）698-8146

FB：德興堂中藥行

• 茄萣濕地公園

地址：高雄市茄萣區正順北路180號

• 興達港觀光漁市

地址：高雄市茄萣區崎漏里大發路88號

FB：興達港觀光漁市