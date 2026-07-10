聽新聞
0:00 / 0:00

靠海慢步調 永安小漁村一日散策

聯合新聞網／ 高雄畫刊
永安寧靜慢活的氣氛，也是當地日常生活的縮影。（攝影/Carter）
永安寧靜慢活的氣氛，也是當地日常生活的縮影。（攝影/Carter）

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/永安區新港社區發展協會】

　　在永安，慢是一種選擇，也是一種生活。老屋被重新點亮，海風又開始有了方向；廟前的蚵殼在陽光裡泛著鹹白的光，把聚落的手作記憶貼上了牆。一天的時間，從修復老宅的新手村出發，走到竹仔港文興宮，讓地方的日常風景一格格落進心裡。

一起來永安的海洋慶典共襄盛會

　　進入盛夏七、八月暑假，永安新港社區舉辦極受好評的六年石斑（取「6年10班」諧音）童趣營正熱熱鬧鬧登場中。今年暑期夏令營將帶領小朋友們來一場「石斑的考驗：解開黃金魚鱗之謎」，自7月10起至8月9日共有12場次，來到這裡不只能聽大海的故事、親手做超好吃的石斑料理，還可以看到如何把魚鱗變成閃亮寶藏。

高雄永安有「石斑魚的故鄉」稱號，近年更積極投入友善養殖、品牌發展及食魚教育推廣等產業復興工作。圖為社區發展協會石斑養殖業者蘇韋鴻，也是推動食魚教育的講師。(圖片提供/永安區新港社區發展協會)
高雄永安有「石斑魚的故鄉」稱號，近年更積極投入友善養殖、品牌發展及食魚教育推廣等產業復興工作。圖為社區發展協會石斑養殖業者蘇韋鴻，也是推動食魚教育的講師。(圖片提供/永安區新港社區發展協會)
　　接下來還有10月「永安尻海風漁夫生活節ｘ後浪市集」、11月「永安石斑魚節」年度海洋慶典，一直到年底的「蘇水遇見林花藝術季」，永安新港社區不只活動接連不斷，更捷報頻傳，甫獲第10屆國家環境教育獎「社區組優等獎」，這也是繼榮獲全國金牌農村之後，再度拿下殊榮。

全臺唯一藍碳基地

　　動身前往永安，實地感受這座有「石斑魚的故鄉」稱號的全國金牌農村魅力。「我們從去（2025）年開始利用荒廢魚塭種海草」，永安區新港社區發展協會執行長陳坤成帶領遊客探訪這片海草床，一邊解釋永安這個地方是目前全臺唯一的藍碳基地，也是一個發展臺灣藍碳的示範點。

永安新港社區推動低碳養殖與「零魚廢」循環系統、進行海草與珊瑚復育等成果，獲第10屆國家環境教育獎優等殊榮，圖為社區發展協會執行長陳坤成賢伉儷。（攝影/Carter）
永安新港社區推動低碳養殖與「零魚廢」循環系統、進行海草與珊瑚復育等成果，獲第10屆國家環境教育獎優等殊榮，圖為社區發展協會執行長陳坤成賢伉儷。（攝影/Carter）
永安區新港社區發展協會利用廢棄魚塭種海草，是全臺唯一藍碳基地。（攝影/Carter）
永安區新港社區發展協會利用廢棄魚塭種海草，是全臺唯一藍碳基地。（攝影/Carter）
　　可別小看永安新港社區這座小漁村，從食魚教育到循環經濟、永續環境推動上，展現出亮眼的成績，包括利用LNG（液化天然氣）低溫特性，供應冷排水資源回收再利用，更有效率地養殖高經濟魚類，擁有這項全臺唯一的珍貴資源，造就永安新港當地「鑽石水」稱號，同時致力推廣低碳養殖，把養殖漁業所製造的碳排，利用種海草及紅樹林自行吸收回來。

　　陳坤成幽默地表示，淨零碳排說起來很像教科書，但永安新港社區團隊把它寓教於樂在遊程中，除了前往漁場體驗漁事活動，餵食龍膽石斑，親身感受漁村生活的樂趣，甚至可以體驗在魚塭裡面種紅樹林植物，在玩樂中學習，為環境永續盡一份心力。

　　「我們一直在做的，就是讓大家知道，其實永安不是只有養石斑這件事情。」陳坤成進一步導覽，永安新港社區如何達成全魚利用的農業循環經濟，例如魚內臟經處理變成液態肥，魚骨加工成寵物食品，以魚鱗萃取膠原為基底也可以變身成冰淇淋，真正落實物盡其用、零廢棄的理念。

陳坤成說，新港社區已建立全魚利用的農業循環經濟，從魚內臟到魚鱗皆被賦予經濟價值。（攝影/Carter）
陳坤成說，新港社區已建立全魚利用的農業循環經濟，從魚內臟到魚鱗皆被賦予經濟價值。（攝影/Carter）

住海邊新手村 青創聚落社區小旅行

　　走訪永安青創聚落，也就是利用老屋翻修、場域活化的「住海邊新手村」，這裡保留了許多永安在地傳統的生活文化，以及對舊時代的記憶，同時也作為農村綠色照顧據點，舉辦阿嬤呷菜市場活動，和阿嬤們相約下午茶，實現「青銀共融」的友善環境。

新港社區閒置老屋再利用作為永安青創聚落，同時也是農村綠色照顧據點。（攝影/Carter）
新港社區閒置老屋再利用作為永安青創聚落，同時也是農村綠色照顧據點。（攝影/Carter）
　　中午在老屋裡品嚐石斑魚風味餐，從產地到餐桌的食魚教育現學現吃，下午還有手作課程，跟著老師創作石斑魚束口袋DIY，老屋裡不時傳來歡聲笑語，就像回到老家，一群人在一起話家常。

預約漁村小旅行，新鮮好料有得吃，也有手作DIY體驗滿載而歸。(圖片提供/永安區新港社區發展協會)
預約漁村小旅行，新鮮好料有得吃，也有手作DIY體驗滿載而歸。(圖片提供/永安區新港社區發展協會)
新港社區特地與名廚簡天才攜手聯名，融合在地食材打造料理新品。(圖片提供/永安區新港社區發展協會)
新港社區特地與名廚簡天才攜手聯名，融合在地食材打造料理新品。(圖片提供/永安區新港社區發展協會)

漁村隱藏版藝術創作 竹仔港文興宮蚵殼壁畫

　　來到永安，建議可以順道走訪竹仔港文興宮，尋覓漁村隱藏版的巨幅蚵殼壁畫，這是由彩繪藝術家楊逸與在地長者共同創作的藝術行動。「這幅壁畫描繪的就是應祥禪師東渡臺灣的故事」，竹仔港文興宮導覽人員解說，竹仔港文興宮建廟歷史可追溯自清朝嘉慶時代，主祀清水祖師（即是得道成仙的應祥禪師），地方信眾俗稱「老祖」。

來竹仔港文興宮找找看，漁村隱藏版藝術創作在哪裡。（攝影/Carter）
來竹仔港文興宮找找看，漁村隱藏版藝術創作在哪裡。（攝影/Carter）
　　當地有個傳說，在清乾隆年間，福建泉州佛門弟子釋應祥奉請觀音佛祖啟程前往臺灣，循海道在竹仔港上岸登陸，也因此有了壁畫上的對聯「派衍三坪靈鍾竹港，禪參六世杖住文興」流傳後代。別具意義的是，昔日高雄永安地區舊稱「竹仔港」，這裡早期以沿海潟湖紅樹林與竹棚養蚵為生，這面塗鴉牆採用蚵殼入畫，讓當地長者來講古特別生動。

彩繪藝術家楊逸與竹仔港在地長者利用蚵殼來共同創作壁畫，傳為地方美談。（攝影/Carter）
彩繪藝術家楊逸與竹仔港在地長者利用蚵殼來共同創作壁畫，傳為地方美談。（攝影/Carter）
文興宮導覽表示，此幅壁畫描繪的是應祥禪師東渡臺灣在竹仔港上岸的故事，目前廟內仍保存「參透禪機」之古匾，為地方信仰添上一筆傳說色彩。（攝影/Carter）
文興宮導覽表示，此幅壁畫描繪的是應祥禪師東渡臺灣在竹仔港上岸的故事，目前廟內仍保存「參透禪機」之古匾，為地方信仰添上一筆傳說色彩。（攝影/Carter）
　　從新港社區到竹仔港，小漁村不見遊客熙攘，尋常的生活步調感受著海風的輕撫，走著走著就隨性地哼哼唱起了寧靜的夏天。

• 住海邊新手村

地址：高雄市永安區新興路61號

電話：（07）691-1913

FB：住海邊新手村

「石斑的考驗：解開黃金魚鱗之謎」報名連結

• 竹仔港文興宮

地址：高雄市永安區維新路光明9巷66號

電話：（07）691-1373

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.07】

高雄畫刊

追蹤

相關新聞

海風迎夏

盛夏來臨，高雄的陽光泄泄灑落，而迎海而來的微風正吹拂著城市。面對一年比一年更有感的高溫，在都會的角落我們正以不同的姿態與創意回應夏天，希望來到港都的朋友都能循著風的腳步感受這座海洋城市的季節魅力。

都設小學堂揭密城市降溫術 打造涼感城市

面對日益明顯的熱島效應，高雄積極透過都市設計打造更舒適宜居的環境。從建築退縮、通風廊道到綠化遮蔭與水環境規劃，一項項降溫策略正逐步融入城市空間，改善市民的步行與生活體驗。

屋頂長出農場！一堂看得見的降溫課

當苓洲國小的孩子們走上青葉館屋頂，迎面而來的不是炙燙的水泥地，而是一片香藥草與可食蔬果的綠意；智慧澆灌與感測系統正悄悄運作，精準地替植栽補水，也替屋面隔熱降溫，連帶減輕了下層教室的空調負荷。這片「看得見的綠」，成功將「淨零碳排」的理念，變成孩子們每天都能親身體驗的校園風景。

從拋繩員到首位女性裁判長 滑水甜心鄧佩珊從蓮池潭走向國際

蓮池潭的水面上，纜繩拉直、引擎轟鳴，帥氣的身影騰空翻轉，那是滑水甜心鄧佩珊愛上滑水的瞬間，也是她往後二十年人生裡，一再回頭的錨點。

冷與熱的韓食風景 炎炎夏日的味覺提案

盛夏來臨，氣溫節節攀升，總讓人忍不住尋找能夠撫慰味蕾的消暑美食。在韓國飲食文化中，「解暑」並不只有冷食一種答案。有的人偏愛沁涼爽口的冷麵，讓暑氣瞬間退散；也有人相信以熱制熱，透過熱騰騰的料理喚醒食慾與活力。今年夏天，不妨來一場韓食雙重奏，在不同溫度之間，找到最適合自己的消暑方式吧！

鹹海風散策 茄萣一日慢走

茄萣，空氣裡瀰漫著海風的鹹味。從昔日鹽田蛻變而成的濕地生態，到烏魚季熱鬧的興達港，這座狹長的海邊小鎮，藏著一套專屬漁村的慢活節奏。清晨，老字號餅舖一早出爐的餅香撲鼻而來；中午，到傳統中藥房品嚐藥膳；午後在鹽田濕地看彈塗魚在泥地裡滑動，再去興達港觀光漁市鬥熱鬧，把高雄最北端的滋味，收進口袋裡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。