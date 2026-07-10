靠海慢步調 永安小漁村一日散策

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/永安區新港社區發展協會】

在永安，慢是一種選擇，也是一種生活。老屋被重新點亮，海風又開始有了方向；廟前的蚵殼在陽光裡泛著鹹白的光，把聚落的手作記憶貼上了牆。一天的時間，從修復老宅的新手村出發，走到竹仔港文興宮，讓地方的日常風景一格格落進心裡。

一起來永安的海洋慶典共襄盛會

進入盛夏七、八月暑假，永安新港社區舉辦極受好評的六年石斑（取「6年10班」諧音）童趣營正熱熱鬧鬧登場中。今年暑期夏令營將帶領小朋友們來一場「石斑的考驗：解開黃金魚鱗之謎」，自7月10起至8月9日共有12場次，來到這裡不只能聽大海的故事、親手做超好吃的石斑料理，還可以看到如何把魚鱗變成閃亮寶藏。

高雄永安有「石斑魚的故鄉」稱號，近年更積極投入友善養殖、品牌發展及食魚教育推廣等產業復興工作。圖為社區發展協會石斑養殖業者蘇韋鴻，也是推動食魚教育的講師。(圖片提供/永安區新港社區發展協會) 接下來還有10月「永安尻海風漁夫生活節ｘ後浪市集」、11月「永安石斑魚節」年度海洋慶典，一直到年底的「蘇水遇見林花藝術季」，永安新港社區不只活動接連不斷，更捷報頻傳，甫獲第10屆國家環境教育獎「社區組優等獎」，這也是繼榮獲全國金牌農村之後，再度拿下殊榮。

全臺唯一藍碳基地

動身前往永安，實地感受這座有「石斑魚的故鄉」稱號的全國金牌農村魅力。「我們從去（2025）年開始利用荒廢魚塭種海草」，永安區新港社區發展協會執行長陳坤成帶領遊客探訪這片海草床，一邊解釋永安這個地方是目前全臺唯一的藍碳基地，也是一個發展臺灣藍碳的示範點。

永安新港社區推動低碳養殖與「零魚廢」循環系統、進行海草與珊瑚復育等成果，獲第10屆國家環境教育獎優等殊榮，圖為社區發展協會執行長陳坤成賢伉儷。（攝影/Carter） 永安區新港社區發展協會利用廢棄魚塭種海草，是全臺唯一藍碳基地。（攝影/Carter） 可別小看永安新港社區這座小漁村，從食魚教育到循環經濟、永續環境推動上，展現出亮眼的成績，包括利用LNG（液化天然氣）低溫特性，供應冷排水資源回收再利用，更有效率地養殖高經濟魚類，擁有這項全臺唯一的珍貴資源，造就永安新港當地「鑽石水」稱號，同時致力推廣低碳養殖，把養殖漁業所製造的碳排，利用種海草及紅樹林自行吸收回來。

陳坤成幽默地表示，淨零碳排說起來很像教科書，但永安新港社區團隊把它寓教於樂在遊程中，除了前往漁場體驗漁事活動，餵食龍膽石斑，親身感受漁村生活的樂趣，甚至可以體驗在魚塭裡面種紅樹林植物，在玩樂中學習，為環境永續盡一份心力。

「我們一直在做的，就是讓大家知道，其實永安不是只有養石斑這件事情。」陳坤成進一步導覽，永安新港社區如何達成全魚利用的農業循環經濟，例如魚內臟經處理變成液態肥，魚骨加工成寵物食品，以魚鱗萃取膠原為基底也可以變身成冰淇淋，真正落實物盡其用、零廢棄的理念。

陳坤成說，新港社區已建立全魚利用的農業循環經濟，從魚內臟到魚鱗皆被賦予經濟價值。（攝影/Carter）

住海邊新手村 青創聚落社區小旅行

走訪永安青創聚落，也就是利用老屋翻修、場域活化的「住海邊新手村」，這裡保留了許多永安在地傳統的生活文化，以及對舊時代的記憶，同時也作為農村綠色照顧據點，舉辦阿嬤呷菜市場活動，和阿嬤們相約下午茶，實現「青銀共融」的友善環境。

新港社區閒置老屋再利用作為永安青創聚落，同時也是農村綠色照顧據點。（攝影/Carter） 中午在老屋裡品嚐石斑魚風味餐，從產地到餐桌的食魚教育現學現吃，下午還有手作課程，跟著老師創作石斑魚束口袋DIY，老屋裡不時傳來歡聲笑語，就像回到老家，一群人在一起話家常。

預約漁村小旅行，新鮮好料有得吃，也有手作DIY體驗滿載而歸。(圖片提供/永安區新港社區發展協會) 新港社區特地與名廚簡天才攜手聯名，融合在地食材打造料理新品。(圖片提供/永安區新港社區發展協會)

漁村隱藏版藝術創作 竹仔港文興宮蚵殼壁畫

來到永安，建議可以順道走訪竹仔港文興宮，尋覓漁村隱藏版的巨幅蚵殼壁畫，這是由彩繪藝術家楊逸與在地長者共同創作的藝術行動。「這幅壁畫描繪的就是應祥禪師東渡臺灣的故事」，竹仔港文興宮導覽人員解說，竹仔港文興宮建廟歷史可追溯自清朝嘉慶時代，主祀清水祖師（即是得道成仙的應祥禪師），地方信眾俗稱「老祖」。

來竹仔港文興宮找找看，漁村隱藏版藝術創作在哪裡。（攝影/Carter） 當地有個傳說，在清乾隆年間，福建泉州佛門弟子釋應祥奉請觀音佛祖啟程前往臺灣，循海道在竹仔港上岸登陸，也因此有了壁畫上的對聯「派衍三坪靈鍾竹港，禪參六世杖住文興」流傳後代。別具意義的是，昔日高雄永安地區舊稱「竹仔港」，這裡早期以沿海潟湖紅樹林與竹棚養蚵為生，這面塗鴉牆採用蚵殼入畫，讓當地長者來講古特別生動。

彩繪藝術家楊逸與竹仔港在地長者利用蚵殼來共同創作壁畫，傳為地方美談。（攝影/Carter） 文興宮導覽表示，此幅壁畫描繪的是應祥禪師東渡臺灣在竹仔港上岸的故事，目前廟內仍保存「參透禪機」之古匾，為地方信仰添上一筆傳說色彩。（攝影/Carter） 從新港社區到竹仔港，小漁村不見遊客熙攘，尋常的生活步調感受著海風的輕撫，走著走著就隨性地哼哼唱起了寧靜的夏天。

• 住海邊新手村

地址：高雄市永安區新興路61號

電話：（07）691-1913

FB：住海邊新手村

「石斑的考驗：解開黃金魚鱗之謎」報名連結

• 竹仔港文興宮

地址：高雄市永安區維新路光明9巷66號

電話：（07）691-1373