讓微風帶路 阿蓮小鎮一日散步路線
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/曾信耀】
風吹過田野，也吹進阿蓮的小街巷。農田環繞的阿蓮，沒有過度包裝的觀光據點，卻藏著最動人的日常風景。從充滿人情味的老街出發，嚐一口熱騰騰的米粿，再到二仁溪畔感受徐徐河風，一天的旅程不趕路，只為細細品味阿蓮的慢步調。
走進百年生活場景
與許多以觀光為主的老街不同，阿蓮老街的風景，藏在居民日常流動的生活裡。市場採買、街邊閒聊、店鋪開門迎客，這裡不刻意營造觀光場景，日復一日的平凡時光，交織出老街真實而動人的生命力。
清晨時分，阿蓮第一市場在晨光中逐漸甦醒。攤商忙著整理貨品，熟悉的招呼聲此起彼落，婆婆媽媽提著菜籃穿梭其間。這座擁有百年歷史的老市場，不僅是居民採買場所，更像是小鎮的客廳。蔬果、魚肉、生鮮雜貨一應俱全，還有各式傳統小吃陪伴在地人成長。
市場周邊同樣充滿活力，沿著中正路、中山路緩步而行，可以看見市場、商家與住宅自然交織的街景。攤販的招呼聲、鄰里間的閒話家常，共同構成最具溫度的畫面。如果喜歡懷舊氣息，不妨走進街上的老店尋寶。貨架上排列著熟悉又帶點年代感的零嘴與糕餅，彷彿打開記憶中的時光抽屜。阿蓮老街沒有刻意營造的復古感，卻因為歲月留下的痕跡，展現出獨特而迷人的魅力。
阿蓮米粿 煎到恰恰的酥香滿足
老街漫步近午，市場的喧鬧逐漸轉淡，肚子也開始發出提醒。此時不用特地繞遠，在老街附近就能遇見「阿蓮米粿」，米粿緩緩透出的熱氣，剛好接住旅途中最自然的飢餓。
阿蓮米粿，是許多在地人熟悉的經典味道。與一般蒸製的粿類不同，米粿的製作工序相當費工，以在來米漿加入肉燥等配料反覆翻炒，形成柔軟而富有彈性的口感，再經塑形冷藏保存，看似樸實，背後卻蘊藏著職人的手工技藝。
經過繁複工序製作完成的米粿，上桌前還要經過煎製，才能展現最迷人的風味。當米粿放上熱騰騰的煎檯，高溫將表面煎得「恰恰」，咬下時先感受卡滋卡滋的酥脆香氣，再帶出內裡柔軟Q彈的口感，外酥內軟的層次，令人一吃便留下深刻印象。
米粿有乾、湯兩種吃法。手工熬製的筍絲肉燥羹鹹香濃郁，有人喜歡將羹湯作為乾米粿的風味蘸醬；也有人偏好盛滿湯汁，做成一碗米粿羹，讓米粿吸附羹醬精華。若想吃得更滿足，再來一碗香氣十足的豬油拌飯，或是飯、羹、米粿一次到位的招牌綜合，樸實滋味裡，藏著阿蓮人熟悉的幸福記憶。
二仁溪親水公園 河岸微風裡的慢時光
一份米粿下肚，肚子有了踏實的飽足感，也替老街行程留下剛好的停頓。順著街道往小鎮外圍前行，步調逐漸放緩，視野也慢慢被綠意拉開。不遠處的「二仁溪親水公園」隨之出現在步行路線的盡頭。
親水公園規模雖不大，卻是一處適合放空的角落。園內設有步道、座椅與涼亭，綠樹成蔭，即使在盛夏時節依然能感受到徐徐涼風。坐在河岸邊，耳邊是風穿過樹梢的聲音，水面波光閃爍，兩岸綠意延展，遠方農田與天空彼此映照，構築出一幅靜謐而開闊的風景。時間彷彿也隨之放緩，讓人不自覺沉入這片河岸的安靜節奏。
旅行的意義，有時不在於看見多少景點，而是在某個平凡片刻裡獲得安定。從老街的人情味、米粿的家常香，到二仁溪畔的自然風景，阿蓮以最日常的樣貌，凝聚剛剛好的溫度，並將小鎮的慢節奏，輕輕帶進旅人心裡。
• 阿蓮米粿
地址：高雄市阿蓮區中山路63-1號
電話：0965-039-239
FB：阿蓮米棵-阿蓮店
• 二仁溪親水公園
地址：高雄市阿蓮區民族路305巷
【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.07】
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。