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讓微風帶路 阿蓮小鎮一日散步路線

聯合新聞網／ 高雄畫刊
四周綠意環繞的二仁溪親水公園，即使在炎熱夏日，也能感受到微風輕拂的清涼與放鬆。(攝影/曾信耀)
四周綠意環繞的二仁溪親水公園，即使在炎熱夏日，也能感受到微風輕拂的清涼與放鬆。(攝影/曾信耀)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/曾信耀】

　　風吹過田野，也吹進阿蓮的小街巷。農田環繞的阿蓮，沒有過度包裝的觀光據點，卻藏著最動人的日常風景。從充滿人情味的老街出發，嚐一口熱騰騰的米粿，再到二仁溪畔感受徐徐河風，一天的旅程不趕路，只為細細品味阿蓮的慢步調。

走進百年生活場景

　　與許多以觀光為主的老街不同，阿蓮老街的風景，藏在居民日常流動的生活裡。市場採買、街邊閒聊、店鋪開門迎客，這裡不刻意營造觀光場景，日復一日的平凡時光，交織出老街真實而動人的生命力。

(攝影/曾信耀)
(攝影/曾信耀)
　　清晨時分，阿蓮第一市場在晨光中逐漸甦醒。攤商忙著整理貨品，熟悉的招呼聲此起彼落，婆婆媽媽提著菜籃穿梭其間。這座擁有百年歷史的老市場，不僅是居民採買場所，更像是小鎮的客廳。蔬果、魚肉、生鮮雜貨一應俱全，還有各式傳統小吃陪伴在地人成長。

阿蓮第一市場環境整潔明亮，動線寬敞，採買或漫步其中皆舒適自在。(攝影/曾信耀)
阿蓮第一市場環境整潔明亮，動線寬敞，採買或漫步其中皆舒適自在。(攝影/曾信耀)
　　市場周邊同樣充滿活力，沿著中正路、中山路緩步而行，可以看見市場、商家與住宅自然交織的街景。攤販的招呼聲、鄰里間的閒話家常，共同構成最具溫度的畫面。如果喜歡懷舊氣息，不妨走進街上的老店尋寶。貨架上排列著熟悉又帶點年代感的零嘴與糕餅，彷彿打開記憶中的時光抽屜。阿蓮老街沒有刻意營造的復古感，卻因為歲月留下的痕跡，展現出獨特而迷人的魅力。

中山路與中正路的熱鬧氣息，從阿蓮第一市場自然延伸，串起小鎮日常生活動線。(攝影/曾信耀)
中山路與中正路的熱鬧氣息，從阿蓮第一市場自然延伸，串起小鎮日常生活動線。(攝影/曾信耀)
擺滿各式零食點心的老餅舖，是阿蓮人從小到大的甜蜜記憶。(攝影/曾信耀)
擺滿各式零食點心的老餅舖，是阿蓮人從小到大的甜蜜記憶。(攝影/曾信耀)

阿蓮米粿 煎到恰恰的酥香滿足

　　老街漫步近午，市場的喧鬧逐漸轉淡，肚子也開始發出提醒。此時不用特地繞遠，在老街附近就能遇見「阿蓮米粿」，米粿緩緩透出的熱氣，剛好接住旅途中最自然的飢餓。

阿蓮米粿外酥內軟Q彈有勁，米香與肉燥交融，層次分明。(攝影/曾信耀)
阿蓮米粿外酥內軟Q彈有勁，米香與肉燥交融，層次分明。(攝影/曾信耀)
　　阿蓮米粿，是許多在地人熟悉的經典味道。與一般蒸製的粿類不同，米粿的製作工序相當費工，以在來米漿加入肉燥等配料反覆翻炒，形成柔軟而富有彈性的口感，再經塑形冷藏保存，看似樸實，背後卻蘊藏著職人的手工技藝。

米粿以手工翻炒製作，炒熟後呈現如麻糬般Q彈膏狀。(攝影/曾信耀)
米粿以手工翻炒製作，炒熟後呈現如麻糬般Q彈膏狀。(攝影/曾信耀)
　　經過繁複工序製作完成的米粿，上桌前還要經過煎製，才能展現最迷人的風味。當米粿放上熱騰騰的煎檯，高溫將表面煎得「恰恰」，咬下時先感受卡滋卡滋的酥脆香氣，再帶出內裡柔軟Q彈的口感，外酥內軟的層次，令人一吃便留下深刻印象。

煎檯上的米粿金黃焦香，米香氣息引人垂涎。(攝影/曾信耀)
煎檯上的米粿金黃焦香，米香氣息引人垂涎。(攝影/曾信耀)
　　米粿有乾、湯兩種吃法。手工熬製的筍絲肉燥羹鹹香濃郁，有人喜歡將羹湯作為乾米粿的風味蘸醬；也有人偏好盛滿湯汁，做成一碗米粿羹，讓米粿吸附羹醬精華。若想吃得更滿足，再來一碗香氣十足的豬油拌飯，或是飯、羹、米粿一次到位的招牌綜合，樸實滋味裡，藏著阿蓮人熟悉的幸福記憶。

(攝影/曾信耀)
(攝影/曾信耀)

二仁溪親水公園 河岸微風裡的慢時光

　　一份米粿下肚，肚子有了踏實的飽足感，也替老街行程留下剛好的停頓。順著街道往小鎮外圍前行，步調逐漸放緩，視野也慢慢被綠意拉開。不遠處的「二仁溪親水公園」隨之出現在步行路線的盡頭。

二仁溪親水公園小巧雅致，是適合吹風放空的靜謐角落。(攝影/曾信耀)
二仁溪親水公園小巧雅致，是適合吹風放空的靜謐角落。(攝影/曾信耀)
　　親水公園規模雖不大，卻是一處適合放空的角落。園內設有步道、座椅與涼亭，綠樹成蔭，即使在盛夏時節依然能感受到徐徐涼風。坐在河岸邊，耳邊是風穿過樹梢的聲音，水面波光閃爍，兩岸綠意延展，遠方農田與天空彼此映照，構築出一幅靜謐而開闊的風景。時間彷彿也隨之放緩，讓人不自覺沉入這片河岸的安靜節奏。

二仁溪親水公園林木蒼翠，是周邊居民乘涼休憩的好去處。(攝影/曾信耀)
二仁溪親水公園林木蒼翠，是周邊居民乘涼休憩的好去處。(攝影/曾信耀)
　　旅行的意義，有時不在於看見多少景點，而是在某個平凡片刻裡獲得安定。從老街的人情味、米粿的家常香，到二仁溪畔的自然風景，阿蓮以最日常的樣貌，凝聚剛剛好的溫度，並將小鎮的慢節奏，輕輕帶進旅人心裡。

親水公園周邊小徑綿延，騎鐵馬穿行其間後，可在此停歇感受微風與寧靜。(攝影/曾信耀)
親水公園周邊小徑綿延，騎鐵馬穿行其間後，可在此停歇感受微風與寧靜。(攝影/曾信耀)

• 阿蓮米粿

地址：高雄市阿蓮區中山路63-1號

電話：0965-039-239

FB：阿蓮米棵-阿蓮店

• 二仁溪親水公園

地址：高雄市阿蓮區民族路305巷

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.07】

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