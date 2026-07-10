一杯清涼的背後 科技替農民撐腰

【◎文/紅髮愛玲 ◎攝影/Carter】

「臺灣有全世界最棒的水果，為什麼會放到爛掉？」入夏的高雄陽光閃耀近乎刺眼，採訪來到岡山「鮮果多」總公司聽創辦人暨執行長黃崇閔（Max）分享，談起水果Max眼底閃爍著與窗外高雄夏日艷陽一樣的光芒……

鍾情農產品溫度的農二代

岡山人Max是「農二代」，老家在七股種植稻米，也養殖吳郭魚，出身農家背景對Max最大的影響是「減少浪費食物」的觀念深植於心。而Max自己喜歡的農產品是水果，從小就喜歡水果帶來的靈魂與溫度。直到前往臺南當兵，Max服兵役期間見軍營周遭的酪梨果園因盛產而滯銷，讓他對水果王國臺灣心生不捨，才真正啟發他想幫助果農「看天吃飯」的處境。

鮮果多創辦人暨執行長黃崇閔（Max）從小喜愛水果。（攝影/Carter） 「創業就是，找一個需要你的地方，做開心的事，解決不能解決的問題。」Max不只說了一次，臺灣有很棒的水果，對水果的熱愛顯而易見。於是當他決定創業時，「水果」便成為他的首選。

從產地到餐桌 科技創新開拓水果新市場

2011年起Max創立「鮮果多」，並參考「農業亞馬遜（Agrizon）」的概念建立水果的產銷資訊整合平台，提供商業合作及銷售方案合作。從產地到餐桌，鮮果多連結兩端，替果農找通路，再替餐廳跑產地。Max說最困難之處在於如何突破空間和時間限制，不受產季影響把水果從產地送出。除了對農產地的基本認識，鮮果多更透過數位化、資訊化的紀錄與回饋，創造銷售端的食用需求，再回推產品的競爭力。而將水果從產地收成就地處理，再以IQF（Individual Quick Freezing，個別急速冷凍）技術做成冷凍水果包。不只提供餐廳能夠輕鬆賣果汁，每包的合規性、透明度和可追溯性亦吸引許多科技廠的關注，甚至台積電這樣的大廠也安排訪廠交流，並成為鮮果多的客戶，讓冷凍水果包成為員工餐廳的採購品項。

鮮果多與產地合作，果農親送大樹鳳梨到貨。（攝影/Carter） 鮮果多起初有自己的果汁店門市，直至2021年疫情後開始盤點公司轉型。接洽高雄市政府農業局「型農大聯盟」與青年局「創業補助」等資源協助之餘，鮮果多發現許多客戶提出要買「原料包」而非果汁，決定將重心轉移至生產原料包，而發展為現有的產銷整合平台。至於大量的客戶管理，鮮果多亦善用科技，在初步親訪果園及餐廳建立數據模組之後，累積一定規模的資訊量便可複製使用，後續再利用AI控管。「產品如何開發，都是來自通路端的回饋。」Max和年輕的團隊夥伴們透過科技，帶領公司走向正確且被客戶需要的道路，腳步堅定，充滿信心。

IQF製作而成的冷凍水果包是鮮果多的主力貨源。（攝影/Carter） Max示範包裝區無塵工作狀態及水果包成品。（攝影/Carter）

「你要做頭家（thâu-ke）還是要做員工？」

在Max侃侃而談的自在從容神情，任何人都能感受正向陽光的能量，源源不絕。問起創業期間印象最深刻的挫敗經歷，Max並沒有給予具體答案。他說：「永遠都有更大的挫折在後面。」Max認為所謂挫折只是「不如預期」，只要帶著韌性和自我修復力，相信所有的不如預期都將是未來的養分。

鮮果多創辦人Max示範餐廳如何以鮮果多水果包「輕鬆賣果汁」，直接拆封加水即可打成果汁。（攝影/Carter） 幽默談笑之間，他最後提示創業者身負三大任務：找方向、找人、找資源。過去Max也曾在岡山螺絲工廠工作，當時的老闆問他，「你要做頭家（thâu-ke）還是要做員工？」老闆告訴他，與其抱怨資源分配不公，不如就當分配資源的人。如今的鮮果多經營方向已確認、外部資源已銜接，Max也找到一群專業優秀的新生代年輕人共同作戰，前往不斷進化的未來。「走舊的路到不了新目標！」Max將持續串接全臺更多通路，尋求更多產地的支持，鮮果多的路，才剛剛開始。

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