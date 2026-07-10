真的？假的？ AI時代的防詐攻防戰

高市刑大經常至大型活動現場設攤，藉由面對面與民眾互動，進行防詐宣導。(圖片提供/高雄市政府警察局刑事警察大隊) 【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府警察局刑事警察大隊】

當AI能夠「變身又變聲」，眼見真的為憑嗎？

「媽，我手機掉了，急需轉帳五萬！」螢幕另一頭的兒子神情焦急、聲音熟悉，卻沒想到這個「兒子」其實是一臺主機。生成式AI與深偽技術（Deepfake）出現後，眼見不再為憑。當幾秒鐘的語音樣本就能複製聲線，一張照片就能在視訊中「借臉」演出，面對虛實模糊、真假難辨的詐騙手法，防詐不再是被動阻攔假資訊，更要主動培養「媒體識讀力」。

真假界線愈來愈模糊

過去需要好萊塢特效等級的影像或聲音偽造，如今在日新月異的科技進展下，靠簡單AI工具就能製作。高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長鄢志豪指出，目前詐騙集團已廣泛運用AI進行犯罪，只要取得短短數秒的聲音樣本，就能生成近似本人的語音內容，讓人難辨真偽。更可怕的是，在AI的工具的影響下，詐騙仿真不僅做得像，還能做得快。

從投資邀約、聊天交友到客服話術，AI幾秒鐘就能產出完整腳本，甚至能根據被害人的背景量身打造客製化內容，讓人防不勝防。當這些擬真內容透過社群或通訊軟體散播，民眾常因誤認對方是親友、名人或公務機關，在毫無防備下落入陷阱。

查核資訊不必靠專業設備，日常其實已有「臺灣事實查核中心」、「MyGoPen」等查證工具可供利用。(攝影/Carter)

培養媒體識讀的習慣

面對不斷精進的詐騙伎倆，防詐關鍵不在於練就能夠看穿AI技術的火眼金睛，而是養成「先停、後看、再查證」的習慣。鄢志豪強調，假訊息之所以擴散，往往不是因為內容完美無缺，而是利用了人們的急迫感與盲目信任。

民眾在接收到資訊時，最重要的就是「先別急」，應先停下來思考資訊來源是否可靠，是否有官方或可信媒體佐證。尤其當訊息涉及投資、匯款、借貸或個資提供、點擊連結時，更應提高警覺。即使對方自稱親友，也應透過既有聯絡方式再次確認身分，以避免遭到冒用。

(圖片提供/高雄市政府警察局刑事警察大隊) 近期常見的AI詐騙手法包括假冒名人投資群組、假冒親友人像用視訊借錢、AI客服引導匯款、假購物網站與釣魚簡訊等。鄢志豪提醒，只要出現「保證獲利」、「限時加入」、「立即轉帳」、「帳戶監管」等話術，就應視為高風險訊號，尤其當對方所引導的資訊包含個人資料或是金融資訊時更是要提高警覺。

此外，社群平臺上的各類資訊，民眾也應留意帳號是否具有官方認證標章（俗稱藍勾勾）。認證標章雖非絕對保證，但能作為辨識帳號真實性的重要參考，避免誤信來路不明的訊息。

大隊長鄢志豪攜手「刑事貓咪小隊」，向民眾宣導防詐觀念。(攝影/Carter)

讓專業協助你看穿假訊息

當接到疑似詐騙訊息時，應秉持「防詐五不」原則：不接陌生可疑來電、不聽投資保證或借貸急件等話術、不點未知連結或附件、不轉傳未經查證的訊息、不輕信名人背書或檢警要求監管帳戶等說法。若有疑問，可撥打165反詐騙專線或向警方尋求協助。

除了個人判斷外，鄢志豪也建議大家善用免費查核工具，像是「臺灣事實查核中心」及「MyGoPen」等平臺作為查證幫手。前者提供各類假訊息與詐騙案例識讀教學，後者則設有LINE查證機器人及詐騙網址辨識服務，協助快速確認網路訊息與連結的可信度。

貓咪警察出動！防詐從日常做起

高市刑大近年也持續透過創新方式推廣識詐教育，以局內收編的黑色流浪貓「黑豹」為靈感打造的「刑事貓咪小隊」，便成為廣受歡迎的反詐宣導IP。從公仔、貼圖、繪本、娃包到其他周邊商品，透過帥氣的角色設定，讓防詐活動更容易被民眾接受。另外，也結合校園講座、社區活動及社群媒體推廣識詐觀念，讓防詐教育不再侷限於制式宣講。

帥氣的「黑豹」有著一雙彷彿能夠識破詐術的電眼。(攝影/Carter) 超萌反詐IP「刑事貓咪小隊」推出公仔、鑰匙圈、繪本、娃包等周邊，結合實體活動與網路互動，讓民眾在輕鬆情境中建立識詐觀念。(攝影/Carter) 由警隊收留的「黑豹」，不只成為單位的官方吉祥物，也是反詐IP「刑事貓咪小隊」的靈感來源。(攝影/Carter) 大型活動現場也是重要的宣導管道，包括與臺鋼雄鷹聯名的歡慶警察節主題日、與特色咖啡廳合作辦理的識詐任務，以及端午節龍舟競賽等活動設攤宣導，讓民眾以輕鬆方式認識詐騙手法，成功將嚴肅的反詐教育轉化為輕鬆的體驗活動。

高市刑大經常至大型活動現場設攤，藉由互動與宣導品，對民眾進行防詐教育。(圖片提供/高雄市政府警察局刑事警察大隊) 詐騙手法隨科技演進不斷翻新，但再逼真的AI，也無法取代人類的冷靜思考。面對資訊氾濫的時代，願意多問一句、多查一步、再多想一下，甚至是對於身邊親友再多一分關懷就是我們給自己最好的數位防護衣。