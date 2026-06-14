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青春接力中

聯合新聞網／ 高雄畫刊
透過完善的安全裝備，輕艇運動是可以親近自然、很放鬆的休閒活動。(攝影/李瑰嫻)
透過完善的安全裝備，輕艇運動是可以親近自然、很放鬆的休閒活動。(攝影/李瑰嫻)

　　初夏迎來端午與畢業季，高雄這座充滿活力的城市，正展現世代同行的溫暖力量。年輕人懷抱夢想啟程，長輩以人生智慧陪伴前行；傳承與創新，成為城市最動人的風景與最溫暖的力量。

　　立德國中輕艇隊在一次次划槳中，培養學生迎向挑戰的勇氣與團隊精神；台語實驗小學則讓母語走入日常，使孩子在自然學習中認識文化與土地。教育的價值，不只是知識累積，更是協助如何建立自信、找到方向。

　　環保音樂與創齡劇場，也為不同世代創造交流契機。長者透過演出重拾活力與自信，年輕世代則在互動中學會傾聽與理解。從書法世家的四代傳承，到舊菸廠轉型為青銀共創基地，文化不再只是保存，而是持續融入生活，成為世代連結的重要力量。

　　面對高齡社會，高雄積極推動新創醫療科技與全齡運動中心，打造更完善的照護支持，讓家庭減輕負擔，也讓長輩安心健康生活。

　　城市的進步，不只在建設，更在人與人之間的靠近；而青春不只是年齡，而是一種願意前進、願意為未來努力的力量。高雄，會持續穩健向前，打造一座更宜居、更有韌性的城市，讓每個世代都能找到支持與希望，共同迎向更好的明天。

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.06】

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