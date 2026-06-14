立德國中輕艇隊推廣水域運動 水上畢業典禮划向人生下一站

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市立立德國民中學】

在水岸城市高雄的日常風景裡，學生們在豔陽下揮動船槳，隨著水波前行，以輕艇運動劃出屬於青春的節奏與自信。成軍於2025年的高雄市立立德國民中學輕艇隊，是近年水域運動重新回到校園體系後的第一批新生力量。從一次次翻船開始學習，從不穩到逐漸前進，學生們在水面上反覆練習，也在過程中慢慢寫下屬於自己的青春記憶。

午後的蓮池潭水域運動中心，一排輕艇在張教練帶領中整齊划行。在斜陽與微風的洗禮下，槳起槳落之間，學生們在汗水中持續調整節奏，不斷嘗試讓動作更穩、更快，也在一次次推進中，挑戰自己的速度與極限。

輕艇隊參加大港盃賽事，榮獲公開混合組第三名(後排右四)與國女組K1-200M第七名佳績(前排右二，施汶蕙同學)。(圖片提供/高雄市立立德國民中學) 作為高雄近年推動水域運動教育的第一批發展學校，立德國中輕艇隊2025年成軍至今還不到一年，隊伍從零開始訓練，在短時間內就在「大港盃輕艇賽」勇獲佳績站上頒獎台。隊伍固定於每週一、二、四、五下午訓練，並搭配晨操與週末自主加練，訓練強度逐步累積。雖然成立時間不長，但張教練明顯感受到學生的轉變，比起技術，最顯著的改變其實是「心態」。「剛開始比較不積極，慢慢接觸之後，心態就改變了。」他觀察，孩子們從被動接受訓練，到開始在意輸贏、主動想進步。像是參加「大港開划」等賽事活動後，學生第一次真正感受到外部競爭，「出去比賽才知道，自己跟人家差很多。」這樣的落差感，反而成為推動他們持續向前的動力。

立德國中輕艇隊成立於2025年，在教育局指導、校方與家長支持下正式成軍。(攝影/李瑰嫻) 在張教練眼中，隊上的學生各自有不同的節奏與成長曲線，其中也不乏表現特別突出的例子。像施汶蕙同學，不僅訓練穩定、幾乎不曾缺席，更在短時間內展現出晉級決賽的潛力，被看好有機會挑戰前段名次。不過當被問到為什麼喜歡輕艇運動時，她卻笑著回答：「因為很涼快，練習完教練還會讓我們玩水。」在一次次親近水域的過程中，學生學會與自然共處，也在不斷挑戰自我的練習裡，讓競技實力逐漸浮現。

張教練在岸邊不斷示範與提醒，每一道指令都成為學生修正動作的節奏依據。(攝影/李瑰嫻) 對學生而言，輕艇帶來的改變不僅止於體能層面，更深刻影響了性格與心理狀態。長時間的規律訓練，讓他們逐漸建立紀律與自律，抗壓性也明顯提升。張教練認為，孩子們在經歷反覆訓練與競賽之後，往往比同齡學生更沉穩，也更能面對挫折。至於身體發展方面，適度運動同樣帶來正向影響，「適當運動會刺激生長板，身高會拉得比較快。」從體態到心理，競艇成為一種全方位的成長訓練。

透過完善的安全裝備，輕艇運動是可以親近自然、很放鬆的休閒活動。(圖片提供/高雄市立立德國民中學) 立德國中選擇發展輕艇運動，與地理條件密切相關。校園鄰近蓮池潭，使學生能迅速抵達訓練場域。張教練指出，蓮池潭具備風向穩定、岸線近、安全性高等條件，是相當適合發展水域運動的環境。「它比較乾淨，風也比較少，很適合初學與訓練。」然而在更深一層的意義上，這項計畫也試圖翻轉大眾對水域的既有印象。過去社會對「水」多半停留在危險與限制的想像，但透過完善的配套與安全教育，水域也可以成為親近自然、融入生活的一部分。「只要安全裝備做好，其實它是一個很放鬆、很休閒的活動。」張教練強調。

水上畢業典禮規劃學生兩人一組搭乘獨木舟，從碼頭出發，再返回完成領取畢業證書。(圖片提供/高雄市立立德國民中學) 而在課堂與訓練之外，立德國中也將水域經驗延伸至畢業儀式。今年畢業季，學校特別規劃「水上畢業典禮」。活動設計為兩人一組搭乘獨木舟，從碼頭出發，划向對岸元帝廟，再返回完成領取畢業證書。「每一個學生都要划著輕艇過去領畢業證書。」老師說，這樣的安排也象徵孩子們從校園出發，正式划向人生下一段旅程。即便途中可能偏航或動作不完美，「就算划歪了也沒關係，這也是一種很美好的回憶。」

從對水域的陌生、到一次次顛簸中逐漸掌握節奏的學習歷程，立德國中輕艇隊正以自己的方式持續前行。不只是運動選手，在每一次划槳之間，累積關於自信與成長的重量。

從事水上活動請務必留意戲水人身安全及遵守相關規定。

••交通部水域遊憩活動管理辦法

••蓮池潭水域遊憩活動應遵守事項公告

•高雄市立立德國中