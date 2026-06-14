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在校園裡說「家己」話 北嶺國小用台語展現新的「話時代」

聯合新聞網／ 高雄畫刊
北嶺國小轉型全臺首所公立台語人文實驗小學，為本土語言教育寫下新頁。(攝影/Carter)
北嶺國小轉型全臺首所公立台語人文實驗小學，為本土語言教育寫下新頁。(攝影/Carter)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

　 「𠢕早！」清晨的校園裡，孩子們揹著書包走進教室，此起彼落的台語問候聲，成了最日常的早安風景。位在路竹的北嶺國小，是全臺首座公立「台語人文實驗小學」。在這裡，母語不只是課堂上的教材，也重新回到孩子的生活中。

北嶺國小以台語連結在地人文，讓校園成為承載土地故事的學習場域。(攝影/Carter)
北嶺國小以台語連結在地人文，讓校園成為承載土地故事的學習場域。(攝影/Carter)

讓台語走出課本

　　過去的母語教育，多半停留在固定課程，但在北嶺國小，台語被放進孩子的校園日常中。從上課點名、師生對話，到課堂問答與討論互動，老師循序漸進增加台語使用比例，讓孩子在自然情境中慢慢熟悉語感。低年級採取國台語並行，先讓學生明白語意，再逐步熟悉聽與說；高年級則透過正向鼓勵，引導學生主動用台語表達。

老師以台語教學，並搭配教育部公告的臺灣台語羅馬字拼音，引導學生學習。(攝影/Carter)
老師以台語教學，並搭配教育部公告的臺灣台語羅馬字拼音，引導學生學習。(攝影/Carter)
　　蘇恆欽校長認為，語言若離開生活，很難真正被留下。因此，學校推動的不只是母語教育，更希望透過「講（表達）、理（思辨）、行（實踐）、多（多元）」四大主軸課程，讓孩子學會用自己的語言表達想法，也從中理解土地與文化。對北嶺國小而言，語言的學習並非一蹴可幾，而是一種慢慢融入生活的陪伴。

　　曾詩賢老師也提到，許多學生一開始不太敢開口，甚至有孩子完全聽不懂台語，但老師們不急著要求，而是以鼓勵取代壓力，透過反覆聆聽與生活情境，讓孩子慢慢熟悉，也逐漸建立信心。她分享，曾有原本排斥台語的孩子，在老師持續鼓勵下，逐漸發現自己其實聽得懂，也能慢慢開口，從中累積自信與成就感，進而開始願意主動學習。

老師以鼓勵與適度獎勵取代強制要求，引導學生自然接觸台語，在輕鬆自在的學習環境中，慢慢建立興趣與開口自信。(攝影/Carter)
老師以鼓勵與適度獎勵取代強制要求，引導學生自然接觸台語，在輕鬆自在的學習環境中，慢慢建立興趣與開口自信。(攝影/Carter)

用語言拉近家庭距離

　　比起課堂成果，最令老師感動的，是孩子把台語帶回了家。不少學生學到新詞彙後，會迫不及待向阿公阿嬤「秀一下」；也有孩子開始留意家人間的台語對話，對母語產生好奇與興趣，聽到不懂的內容還會不停追問。甚至部分少用台語的家庭，也因為孩子在學校學會了，回家變成小老師，開始教爸媽說台語。這些改變看似微小，卻讓家庭中的語言關係重新流動起來。

操場上的體育課，老師以台語發出口令，帶領孩子一同伸展暖身。(攝影/Carter)
操場上的體育課，老師以台語發出口令，帶領孩子一同伸展暖身。(攝影/Carter)
　　過去不少長輩為了配合孩子，多半改用華語與孫子互動；但現在，當孩子能自然用台語聊天後，祖孫之間的距離似乎也跟著靠近了。曾詩賢表示，曾有阿嬤開心地說，終於可以用自己最流利的語言跟孫子說話，不必再刻意「翻譯」成華語。有些家長也從孩子身上，看見學習母語帶來的成長與自信。對許多家庭來說，當孩子自然開口說起台語，餐桌上的對話似乎變多了，祖孫之間也有了更親近的交流方式。

北嶺國小學生共同創作台語繪本《我kah-ì清氣ê海邊仔》，展現母語與創意。(攝影/Carter)
北嶺國小學生共同創作台語繪本《我kah-ì清氣ê海邊仔》，展現母語與創意。(攝影/Carter)

當台語成為校園風景

　　除了日常課程，北嶺國小也把台語帶進校園的重要時刻。在畢業典禮上，孩子用台語說出感謝與祝福；成果展演中，學生以台語進行演出與歌唱；校慶活動則結合台語、華語與英語三種語言，並與高雄市文化局「南面而歌」計畫合作，邀請金曲歌王蘇明淵到校，帶領學生合唱台語歌曲，讓語言真正走進孩子的生活與情感經驗之中。

「北嶺放送頭廣播電臺」由同學輪流放送北嶺校園大細事（大小事）。(攝影/Carter)
「北嶺放送頭廣播電臺」由同學輪流放送北嶺校園大細事（大小事）。(攝影/Carter)
　　蘇校長強調，北嶺國小雖以「台語人文」為核心，但並不排斥其他族群文化。學校裡同樣有客家、原住民，甚至德籍與日籍學生，「台語在這裡不是排除他者的牆，而是一扇理解多元文化的窗。」在北嶺，台語是校園的共同語言與教學工具之一，但課程內容依然涵蓋各族群的歷史與文化，也依需求提供族語課程與學習資源，確保每位孩子的文化根源都能被尊重與保留。

校園隨處可見台語拼音的指示與海報，讓孩子自然熟悉母語。(攝影/Carter)
校園隨處可見台語拼音的指示與海報，讓孩子自然熟悉母語。(攝影/Carter)
　　如今的北嶺國小，正在慢慢形塑一種新的校園風景。台語不再只是上一代的語言，而是孩子之間真實流動的聲音。這或許就是屬於高雄的「話時代」，一種讓台語重新回到生活，也讓情感重新被聽見的時代。

高雄市路竹區北嶺國民小學

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.06】

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