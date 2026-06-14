酒瓶水桶當樂器 敲開偏鄉長者的心門

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

高雄偏鄉的綠色林蔭下，傳來一陣陣打破寂靜，充滿生命力的節奏。平均年齡超過七十歲的長輩們，手握以荔枝木製成的鼓棒，敲擊著自己彩繪的回收水桶，或透過玻璃瓶、洗衣板等生活物件創造聲響，讓熟悉的日常用品化為獨特的打擊樂器。

多年來穿梭於旗山、美濃、六龜等地社區的音樂家張原碩，透過音樂陪伴長輩重拾對生活的熱情，並建立與他人的連結。他將回收物轉化為樂器，也讓長輩們在節奏中重新找回參與感與自信，譜寫出一段屬於社區長輩與藝術共融的生命故事。

廢木與老件的重生 從土地長出來的打擊樂

走進旗山南勝社區，荔枝樹是當地人守候了一輩子的風景。對張原碩而言，要讓長輩願意投入，音樂就必須從他們熟悉的土地與生活經驗中長出來。

長輩們自己用荔枝木做鼓棒、用創意做樂器，從生活經驗裡找到新生的可能。(攝影/Carter) 「我們一直在想，如何找到社區的共通點，又兼顧環保？」在一次與社區的討論中，他們發現荔枝木修剪後，往往只能作為柴燒使用，但若將其製成鼓棒，便能賦予廢木新的用途。張原碩也發現，這些看似不起眼的荔枝木，因質地細密、聲響清脆，意外成為相當耐用的鼓棒，「我們做出來的鼓棒，到現在沒有一根被打斷過」。

除了鼓棒，長輩們也將原本要丟棄的塑膠水桶重新賦予新的樣貌。張原碩不預設框架，而是保留創作空間，讓長輩自由在桶身彩繪。有的畫上荔枝，有的則畫下童年記憶裡的盪鞦韆，每一個回收桶，都承載著屬於長輩自己的生活記憶。

張原碩認為，走出教室、步入大自然，微風與環境音皆是音樂的一部分，讓藝術實踐不再有框架與門檻。(攝影/Carter) 當長輩們拿起親手改造的樂器，在戶外自然環境中敲擊時，風聲、鳥鳴也成為演奏的一部分。透過回收物創作樂器的過程，也降低了長輩接觸音樂創作的距離感，讓他們從一開始遲疑地問著「這算音樂嗎？」到後來逐漸享受與自然共鳴的節奏，並在一次次敲擊中，重新感受到聲音與身體的連結。

張原碩帶領長輩們挺直腰桿站上舞臺，從「被照顧者」轉變為「表演者」，用節奏重新定義人生下半場。(攝影/Carter)

撕下「無用」標籤 站上舞臺找回生命的共鳴

偏鄉社區長期面臨人口外流，許多長輩在退休、務農或獨居生活後，逐漸減少與外界互動的機會，也容易產生失落感。而張原碩帶入的打擊樂，成為彼此交流與重新建立連結的媒介。

「表演的機會，創造了長輩與家人互動的動機，讓他們有了學習的目標。」張原碩觀察到，當長輩知道自己即將上臺演出時，往往會展現高度投入與責任感。即使有人臨時請假，其他人也會主動補位，彼此之間逐漸培養出默契與支持。

張原碩觀察到，當長輩知道自己即將上臺演出時，往往會展現高度投入與責任感。(攝影/Carter) 曾有許多在外縣市工作的子女，聽說家中的阿嬤要上臺表演，特地帶著孩子回高雄觀賞演出；附近的嶺口國小學生，也能在臺下看見自己奶奶自信擊鼓的身影。那一刻，長輩不再只是被照顧者，而是舞臺上的表演者。演出結束後，孫子看奶奶的眼神多了驚喜與崇拜，家庭群組也因為「阿嬤的表演」再次熱絡起來。透過音樂，長輩們重新建立與家人、社區之間的情感連結，也讓更多人重新看見高齡者的能量與價值。

十五年偏鄉路 在陪伴中彼此學習

張原碩多年來投入偏鄉高齡社區的藝術陪伴。他坦言，這一路並非單方面的「教導」，更像是一場彼此學習的過程。

除了荔枝木當鼓棒外，長輩們也把荔枝木做為湯匙叉子的握把，拿來敲響水瓶演奏出小星星樂曲。(攝影/Carter) 「從長輩身上，我學到了『嚴謹』。就像他們種果樹、施肥，比例一點都不能錯，這份態度也體現在面對表演的堅持上。」張原碩分享，長輩們也經常發揮生活智慧，教導他如何將彈珠放入回收容器中製造沙鈴效果；或是在六龜帶領長輩將茶葉倒入竹篩，營造出如海浪般的聲響。這些來自鄉間生活的創意，也讓每一次共創都充滿驚喜。

「每個人都會老，我希望未來我老的時候，也能有一個有趣的人來帶我做這些事。」看著長輩們在演出後露出滿足笑容，張原碩的眼神裡滿是溫柔。原本被忽略的荔枝木與回收水桶，在長輩手中重新成為樂器；而長輩們也在一次次的敲擊與演出中，重新找回與他人交流的自信與快樂。

長輩們在演出中找回快樂與自信，重新建立與家人、社區之間的情感連結。(攝影/Carter) 在這片充滿節奏聲響的綠色林蔭下，原本平凡的生活物件與長輩們累積一生的生命經驗，都在彼此的敲擊與傾聽中，再次被看見，也持續譜寫著屬於偏鄉社區的動人樂章。

• 高雄室內重奏團/Kaohsiung Chamber Ensemble