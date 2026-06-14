快訊

Live／第三節互相拉鋸 馬刺72：65領先尼克7分

NBA／溫班亞瑪「法國神墊」布朗森引熱議 美媒怒批：該吹惡意犯規

端午極陽熱毒強！命理師警告5種人「記得躲午」 犯太歲者少出門

酒瓶水桶當樂器 敲開偏鄉長者的心門

聯合新聞網／ 高雄畫刊
即使動作不比年輕時靈活，長輩們仍透過折衷的舞步與隊形，展現出社區團結且充滿人情味的謝幕身影。(攝影/Carter)
即使動作不比年輕時靈活，長輩們仍透過折衷的舞步與隊形，展現出社區團結且充滿人情味的謝幕身影。(攝影/Carter)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

　　高雄偏鄉的綠色林蔭下，傳來一陣陣打破寂靜，充滿生命力的節奏。平均年齡超過七十歲的長輩們，手握以荔枝木製成的鼓棒，敲擊著自己彩繪的回收水桶，或透過玻璃瓶、洗衣板等生活物件創造聲響，讓熟悉的日常用品化為獨特的打擊樂器。

　　多年來穿梭於旗山、美濃、六龜等地社區的音樂家張原碩，透過音樂陪伴長輩重拾對生活的熱情，並建立與他人的連結。他將回收物轉化為樂器，也讓長輩們在節奏中重新找回參與感與自信，譜寫出一段屬於社區長輩與藝術共融的生命故事。

廢木與老件的重生 從土地長出來的打擊樂

　　走進旗山南勝社區，荔枝樹是當地人守候了一輩子的風景。對張原碩而言，要讓長輩願意投入，音樂就必須從他們熟悉的土地與生活經驗中長出來。

長輩們自己用荔枝木做鼓棒、用創意做樂器，從生活經驗裡找到新生的可能。(攝影/Carter)
長輩們自己用荔枝木做鼓棒、用創意做樂器，從生活經驗裡找到新生的可能。(攝影/Carter)
　　「我們一直在想，如何找到社區的共通點，又兼顧環保？」在一次與社區的討論中，他們發現荔枝木修剪後，往往只能作為柴燒使用，但若將其製成鼓棒，便能賦予廢木新的用途。張原碩也發現，這些看似不起眼的荔枝木，因質地細密、聲響清脆，意外成為相當耐用的鼓棒，「我們做出來的鼓棒，到現在沒有一根被打斷過」。

　　除了鼓棒，長輩們也將原本要丟棄的塑膠水桶重新賦予新的樣貌。張原碩不預設框架，而是保留創作空間，讓長輩自由在桶身彩繪。有的畫上荔枝，有的則畫下童年記憶裡的盪鞦韆，每一個回收桶，都承載著屬於長輩自己的生活記憶。

張原碩認為，走出教室、步入大自然，微風與環境音皆是音樂的一部分，讓藝術實踐不再有框架與門檻。(攝影/Carter)
張原碩認為，走出教室、步入大自然，微風與環境音皆是音樂的一部分，讓藝術實踐不再有框架與門檻。(攝影/Carter)
　　當長輩們拿起親手改造的樂器，在戶外自然環境中敲擊時，風聲、鳥鳴也成為演奏的一部分。透過回收物創作樂器的過程，也降低了長輩接觸音樂創作的距離感，讓他們從一開始遲疑地問著「這算音樂嗎？」到後來逐漸享受與自然共鳴的節奏，並在一次次敲擊中，重新感受到聲音與身體的連結。

張原碩帶領長輩們挺直腰桿站上舞臺，從「被照顧者」轉變為「表演者」，用節奏重新定義人生下半場。(攝影/Carter)
張原碩帶領長輩們挺直腰桿站上舞臺，從「被照顧者」轉變為「表演者」，用節奏重新定義人生下半場。(攝影/Carter)

撕下「無用」標籤 站上舞臺找回生命的共鳴

　　偏鄉社區長期面臨人口外流，許多長輩在退休、務農或獨居生活後，逐漸減少與外界互動的機會，也容易產生失落感。而張原碩帶入的打擊樂，成為彼此交流與重新建立連結的媒介。

　「表演的機會，創造了長輩與家人互動的動機，讓他們有了學習的目標。」張原碩觀察到，當長輩知道自己即將上臺演出時，往往會展現高度投入與責任感。即使有人臨時請假，其他人也會主動補位，彼此之間逐漸培養出默契與支持。

張原碩觀察到，當長輩知道自己即將上臺演出時，往往會展現高度投入與責任感。(攝影/Carter)
張原碩觀察到，當長輩知道自己即將上臺演出時，往往會展現高度投入與責任感。(攝影/Carter)
　　曾有許多在外縣市工作的子女，聽說家中的阿嬤要上臺表演，特地帶著孩子回高雄觀賞演出；附近的嶺口國小學生，也能在臺下看見自己奶奶自信擊鼓的身影。那一刻，長輩不再只是被照顧者，而是舞臺上的表演者。演出結束後，孫子看奶奶的眼神多了驚喜與崇拜，家庭群組也因為「阿嬤的表演」再次熱絡起來。透過音樂，長輩們重新建立與家人、社區之間的情感連結，也讓更多人重新看見高齡者的能量與價值。

十五年偏鄉路 在陪伴中彼此學習

　　張原碩多年來投入偏鄉高齡社區的藝術陪伴。他坦言，這一路並非單方面的「教導」，更像是一場彼此學習的過程。

除了荔枝木當鼓棒外，長輩們也把荔枝木做為湯匙叉子的握把，拿來敲響水瓶演奏出小星星樂曲。(攝影/Carter)
除了荔枝木當鼓棒外，長輩們也把荔枝木做為湯匙叉子的握把，拿來敲響水瓶演奏出小星星樂曲。(攝影/Carter)
　　「從長輩身上，我學到了『嚴謹』。就像他們種果樹、施肥，比例一點都不能錯，這份態度也體現在面對表演的堅持上。」張原碩分享，長輩們也經常發揮生活智慧，教導他如何將彈珠放入回收容器中製造沙鈴效果；或是在六龜帶領長輩將茶葉倒入竹篩，營造出如海浪般的聲響。這些來自鄉間生活的創意，也讓每一次共創都充滿驚喜。

　　「每個人都會老，我希望未來我老的時候，也能有一個有趣的人來帶我做這些事。」看著長輩們在演出後露出滿足笑容，張原碩的眼神裡滿是溫柔。原本被忽略的荔枝木與回收水桶，在長輩手中重新成為樂器；而長輩們也在一次次的敲擊與演出中，重新找回與他人交流的自信與快樂。

長輩們在演出中找回快樂與自信，重新建立與家人、社區之間的情感連結。(攝影/Carter)
長輩們在演出中找回快樂與自信，重新建立與家人、社區之間的情感連結。(攝影/Carter)
　　在這片充滿節奏聲響的綠色林蔭下，原本平凡的生活物件與長輩們累積一生的生命經驗，都在彼此的敲擊與傾聽中，再次被看見，也持續譜寫著屬於偏鄉社區的動人樂章。

高雄室內重奏團/Kaohsiung Chamber Ensemble

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.06】

高雄畫刊

追蹤

相關新聞

青春接力中

初夏迎來端午與畢業季，高雄這座充滿活力的城市，正展現世代同行的溫暖力量。年輕人懷抱夢想啟程，長輩以人生智慧陪伴前行；傳承與創新，成為城市最動人的風景與最溫暖的力量。

立德國中輕艇隊推廣水域運動 水上畢業典禮划向人生下一站

在水岸城市高雄的日常風景裡，學生們在豔陽下揮動船槳，隨著水波前行，以輕艇運動劃出屬於青春的節奏與自信。成軍於2025年的高雄市立立德國民中學輕艇隊，是近年水域運動重新回到校園體系後的第一批新生力量。從一次次翻船開始學習，從不穩到逐漸前進，學生們在水面上反覆練習，也在過程中慢慢寫下屬於自己的青春記憶。

在校園裡說「家己」話 北嶺國小用台語展現新的「話時代」

「𠢕早！」清晨的校園裡，孩子們揹著書包走進教室，此起彼落的台語問候聲，成了最日常的早安風景。位在路竹的北嶺國小，是全臺首座公立「台語人文實驗小學」。在這裡，母語不只是課堂上的教材，也重新回到孩子的生活中。

酒瓶水桶當樂器 敲開偏鄉長者的心門

高雄偏鄉的綠色林蔭下，傳來一陣陣打破寂靜，充滿生命力的節奏。平均年齡超過七十歲的長輩們，手握以荔枝木製成的鼓棒，敲擊著自己彩繪的回收水桶，或透過玻璃瓶、洗衣板等生活物件創造聲響，讓熟悉的日常用品化為獨特的打擊樂器。

歲月如戲 揉亮港都跨世代生命之光

走進位於鼓山與左營交界、藏身熱鬧街區透天厝二樓的「浸劇場」，這裡沒有華麗舞臺與燈光，取而代之的是幾張椅子、幾塊彩布與鏡子，以及一群橫跨二十多歲到八十歲、隨著指令自在擺動身體的居民。這裡既是劇團排練場，也是浸劇場與港都社區大學共同打造的跨世代交流基地。

一筆四代 續寫家族與時代的對話

在數位字體取代手寫筆跡的今日，書法不再只是日常溝通的工具，而是一種被珍藏、被凝視的文化語言。高雄大樹區莊家以毛筆為日常，以紙墨為家風，家學淵源的脈絡始自莊天五，傳承至今已四代，用一代又一代的書寫，延續家族情感與記憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。