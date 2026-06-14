歲月如戲 揉亮港都跨世代生命之光

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

走進位於鼓山與左營交界、藏身熱鬧街區透天厝二樓的「浸劇場」，這裡沒有華麗舞臺與燈光，取而代之的是幾張椅子、幾塊彩布與鏡子，以及一群橫跨二十多歲到八十歲、隨著指令自在擺動身體的居民。這裡既是劇團排練場，也是浸劇場與港都社區大學共同打造的跨世代交流基地。

學員們從最日常的話題開始，從陌生到熱絡，而後能一起快樂舞動著身體。(攝影/Carter)

身體即地圖：從遊戲中長出的生命敘事

走入浸劇場裡，沒有人是端坐著的，有人踏步、有人正舞動著身體，而執行長黎恩菲正與學員們熱絡互動，她指著素淨的地板說：「來，這裡就是Google Map」，她請大家用腳步量測、定位自己住在高雄的哪個角落。

當空間轉化為地圖，日常攀談便自然發生：「你也住苓雅區？那你都逛哪裡的市場？」最在地的生活話題，瞬間融化了學員之間的陌生感，不分性別與年齡，大家相互討論了起來。

黎恩菲攜手港都社大，召集藝術跨領域老師組成種子教師團隊，開創專屬高齡城市的創齡實踐，透過溫柔陪伴，讓港都的長輩與青年在此展開跨世代的生命對話。(攝影/Carter) 隨著情境對話逐步加深，黎恩菲也請學員用身體擺出心中「高雄最熱鬧的地方」，再讓其他組別來猜。這種接地氣的互動讓二十歲到八十歲的學員彼此之間自然交流，逐漸發現彼此對這座城市的共同記憶與不同期待。

浸劇場執行長黎恩菲說：「在我的想法裡，創齡(creative aging)不是一次性的熱鬧，而是一種陪伴，一個讓城市能持續成長的機會。」

當應用劇場遇見《創齡學》：用戲劇點燃終身學習

黎恩菲畢業於臺南大學應用戲劇系，後來又進入高師大成人教育研究所深造。對她而言，戲劇不只是舞臺上的精緻藝術，也能是一種溫柔的工具，能悄悄融入日常關係裡、走進民眾生活，也能陪伴人們梳理生命、觸碰彼此，成為人與人之間對話的橋梁。

擁有戲劇及成人教育背景的黎恩菲希望有機會以自己的力量，為成人教育以及社區發展服務。(攝影/Carter) 透過各領域的老師分享，並且創造對話空間，讓學員腦力激盪出如何產生更多好關係的連結。(攝影/Carter) 接觸成人教育後，對於戲劇能在老年化社會中做些什麼的反思在黎恩菲的心中一直隱隱然地存在著，直至讀了好友周妮萱（凱特Kate）所著的《創齡學》，看見英國在公共場館推動創齡藝術的蓬勃面貌，心中藍圖逐漸清晰。她發現，長輩擁有歲月沉澱出的生命厚度，青年則充滿對未知的新鮮感，若能以戲劇為媒介，結合成人教育中的「終身學習」與「創齡」概念，藝術便能成為陪伴高齡化城市慢慢變老的解方。

關係的鬆動：在排練中學會換位思考

2022年，浸劇場在高雄落地，恰巧遇上新組建的高雄市港都社區大學（港都社大）承辦單位正在尋找場地，一方有空間、一方缺場地，雙方一拍即合。港都社大所服務的左營、鼓山及三民區，社群面貌多元，但居民過往多半只關注地域性的切身議題，浸劇場便扮演起那座隱形橋梁，以有趣的形式，讓住了五年的年輕人與住了五十年的老居民，在劇場世界裡找到對話的「共時性」。

肢體律動是跨世代最直覺的破冰工具，用身體尋找日常交集，讓年齡界線在相聚的笑聲中自然消弭。(攝影/Carter) 這幾年，浸劇場甚至更名為「浸劇場｜好關係事務所」，更精準定位自己調解社會冷漠與人際疏離的角色。黎恩菲坦言，現代社會受到社群媒體與演算法影響，同溫層愈來愈厚，世代與觀念之間的對立也更加明顯。

面對議題衝突或彼此隔閡，黎恩菲習慣將參與者放進特定的「角色面具」裡。她曾設計過「荒島求生」情境，讓原本不熟識的夥伴在限時內協力找出活下去的方法；也曾讓民眾在虛擬劇本中，分別扮演里長、居民與觀光客。

以肢體動作表達「疏離」與「親近」，去除了語言的溝通，用動作與眼神表達彼此的關係，同時也鬆動了對立立場。(攝影/Carter) 「在角色裡，大家可以假戲真做，認真對話。排演得不好，熄燈再來一次就好。」當原本對立的雙方交換角色、站在彼此立場發言時，原先固執的觀點也開始產生鬆動。這種透過劇場建立起的溫暖連結，並未隨課程結束而散去；參與過計畫的大學生，至今仍會在群組裡與眷村長輩聊天，阿姨熱情分享在地美食，年輕人則邀請阿姨欣賞學校展演，跨世代的情誼也在日常中持續延伸。

以肢體動作表達「疏離」與「親近」，去除了語言的溝通，用動作與眼神表達彼此的關係，同時也鬆動了對立立場。(攝影/Carter) 黎恩菲說，曾有位長期在家庭關係中感到焦慮與無力的中高齡女性，帶著生活壓力與困頓而來，但在共學與互動中，她慢慢展現出柔軟、願意溝通的一面。透過戲劇課中的角色扮演揣摩不同人生面向，也與不同年齡層學員互動，她重新思考自己與親人間的關係，開始用更開放的態度面對家庭。也曾有學習視覺藝術的大學生在戲劇課後分享，原本她以為藝術主要是呈現作品與創作，但在浸劇場的排練與互動中，逐漸發現藝術其實也是「生命與生命共舞」的方式。與不同世代的參與者共同創作，讓她拓展了對藝術工作的想像，也打開了未來創作與職涯發展的視野。

這些回饋讓黎恩菲更深刻感受到創齡藝術的意義，不單是服務年長者，也不是把不同年齡的人放在同一個空間而已，而是透過藝術創造一種安全、開放的相遇場域，讓不同生命階段的人能夠彼此聆聽、交換經驗，甚至重新理解自己的生活處境，而能使社會能夠共融也共榮。

走出劇場：為城市揉進藝術之光

「創齡藝術不能只靠一個人的力量，它需要跨領域協力。」第一年，黎恩菲便匯聚舞蹈、陶藝、繪本故事等不同背景的社大老師，共同研發課程，而今年開始，浸劇場與港都社大更計畫將這座「研發基地」的能量向外擴散，挑戰與圖書館、社區醫院及長照據點等場域展開長期合作。

培訓的種子教師將帶著創齡方案走向圖書館、醫院與長照據點，運用多元藝術媒介，成為跨世代共好的溫柔媒介。(攝影/Carter) 培訓的種子教師將帶著創齡方案走向圖書館、醫院與長照據點，運用多元藝術媒介，成為跨世代共好的溫柔媒介。(攝影/Carter) 這項計畫雖然是在回應老年化社會與關係疏離等議題，但最終目標，其實是希望透過世代共創的社區行動，讓戲劇與藝術不再只是殿堂裡的展品，而是真正揉進港都日常的點點微光，照亮每段不因歲月而褪色的生命。

•浸劇場｜好關係事務所（高雄館）

地址：高雄市鼓山區慶豐街18號2樓

電話： 0977-662-379

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