一筆四代 續寫家族與時代的對話

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/莊世杰】

在數位字體取代手寫筆跡的今日，書法不再只是日常溝通的工具，而是一種被珍藏、被凝視的文化語言。高雄大樹區莊家以毛筆為日常，以紙墨為家風，家學淵源的脈絡始自莊天五，傳承至今已四代，用一代又一代的書寫，延續家族情感與記憶。

跨世代書法接力

日治時期的洋樓中，老照片和手工刻印工具瀰漫懷舊氣息，空氣裡似隱約浮動著淡淡墨香。莊家祖孫就著照相館櫃檯提筆揮毫，在紅色斗方落下風格各異的字跡，第四代莊大謙筆順流暢，三代莊世杰筆觸嚴謹而氣韻連貫，二代莊景淵則運筆行雲流水、蘊含歲月淬鍊後的從容。對莊家人而言，書法是一份無形而珍貴的「傳家寶」，也是共同的生活記憶，莊世杰說：「以前，每到農曆年前，家裏從小到老都動起來，在阿公（莊天五）家文具店前擺攤、書寫、賣春聯。」

莊大謙自幼稚園大班就開始有模有樣地模仿大人揮毫，他笑著回憶：「阿公（莊景淵）會用小獎品當誘因，鼓勵我們練字。」(攝影/Carter) 莊天五一生熱愛書法，直至96歲高齡仍毛筆不離手，親自寫春聯。(圖片提供/莊世杰) 在原子筆尚未普及的年代，毛筆是日常書寫工具，莊景淵已故的尊親莊天五先生練得一手好字，為鄉里寫春聯逾半個世紀，受到當地人的尊崇與讚揚，直至耄耋之齡，仍不減對書法的熱愛。莊景淵自小耳濡目染，也培養出對書法的深厚興趣，更因書法寫得好，年少時即獲刻印師傅主動傳藝，習得賴以維生的技能，即使電腦刻印方便快速，他依然堅持手工刻印，一筆一畫，將文字之美實踐於方寸之間。

除了書法，手工刻印和攝影也是莊景淵的一生懸命。(攝影/Carter) 「仰頭看著父親屏氣凝神練字」這畫面刻寫在每個莊家人的童年回憶中，一代一代暈染對筆墨的興趣。第三代莊世杰及其弟妹、第四代莊大謙、正毅兄弟、妹渟禾亦是在書案旁長大，主動拿起毛筆依樣畫葫蘆習字，在輕鬆愉快的氣氛下學習，在長輩的鼓勵中精進。

每年，莊景淵登高一呼，邀約家人們一起準備作品，寄送至日本參加大日本書藝院主辦的國際文化交流書道展覽會，屢獲佳績。今年初又傳佳音，莊景淵與兩位孫子分別榮獲準特選獎和秀作獎，作品並於東京美術館展出，這份祖孫同場競藝的榮耀，也成為家族記憶中鮮明的一頁。

莊景淵參加大日本書藝院主辦的書道展，幾乎年年獲獎。(攝影/Carter) 民國87年，莊景淵（左）與父親莊天五（中）、兒子莊世杰一起參加全國書法比賽並獲得三代組的獎項。(翻攝/Carter)

書寫生活 培養一生的興趣

平日裡，莊家人各自為生活忙碌，那抹墨色自然地滲入莊家的生活節奏，串起一家人的共同話題。現已80多歲的莊景淵，退休後的生活依然時常練字，每年為自己設定比賽參展目標，並屢屢得獎；莊世杰是輔英科大的講師，工作之餘應邀在社區關懷據點教授長輩寫書法，對他而言，書法不是工作主軸，而是能結合生活與美學的休閒；莊大謙則是竹科工程師，假日午後煮一杯咖啡，在聽音樂陪伴中提筆寫字，就是他舒壓靜心最好的方式。聊起書法對家族的意義，身為家族書法老師的莊景淵說：「寫書法不一定會對他們帶來什麼成就，重要的是能修身養性，培養做事的毅力，思緒也比較縝密。」

莊家三代都寫得一手好字，由左而右分別為莊大謙、莊景淵和莊世杰。(攝影/Carter) 面對現代社會書法式微，以及人工智慧強勢崛起的衝擊，莊家人顯得很從容。莊世杰認為，書法具備不可取代的「溫度」：「AI再厲害也無法取代手寫的情感，手寫字反映當時的思緒和心情，是冰冷的程式碼無法模仿的。」

環視莊家的照相館，一邊牆面掛著兒子莊世杰大學時期恣意暢快的書法創作，另一邊則是女兒沈穩靜氣的手抄心經，時代改變了書寫的方式，卻沒有改變一家人對文字的珍視。一橫一豎之間，寫下文字家風，寫下安頓身心的方法，也寫下傳承四代人的生活態度。