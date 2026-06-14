迎接畢業季 來場不一樣的謝師宴

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

六月驪歌高唱，轉眼間就迎來了畢業季。有別於以往謝師宴著重場合禮節，本期尋味食光特別精心策劃一場派對謝師宴，來到棧貳庫坐擁高雄港無敵海景露台，結合餐廳與派對空間，打造有主題、有氣氛的畢業聚會，一起把回憶吃進心裡，把感謝說出口！

「謝謝老師！」同學們舉杯向老師齊聲道謝，此刻，投影幕上正播放著「2026畢業快樂」，身為主角的老師收下學生的感謝，開心地祝福自己帶的畢業班學生，畢業快樂，前程似錦！

今年謝師宴主打chill風，讓老師們surprise一下吧！（攝影/Carter） 在港灣海景與陽光映照下，位於棧貳庫的掌門精釀餐酒館營造著輕鬆氣氛，為這場「謝師宴派對」帶來溫情滿滿的愜意時光，不刻意行禮如儀，師生們自然圍坐分享美食，歡快暢飲，少了制式敬酒流程，多了自在互動的溫度。

派對料理分享餐 邊吃邊聊更盡興

掌門精釀餐酒館棧貳庫店經理Nicole表示，手工披薩、脆皮德國豬腳、義大利麵、燉飯、水果優格沙拉、綜合炸物拼盤套餐，都是特別適合聚會共享的派對料理，加上位於海港之都，新菜色也將融入高雄在地新鮮食材，像是龍虎斑等海味元素，展現港都獨有的鮮甜魅力，相較傳統制式合菜，料理多樣化，吃得更盡興，聊天也分外隨性。

經典瑪格麗特披薩、薩拉米燻雞起司披薩、京都牛五花義大利麵、青醬野菇雞胸燉飯、德式脆皮豬腳、檸檬香酥小雞腿、綜合炸物拼盤、水果優格沙拉，掌門精釀餐酒館為主題餐敘安排多樣派對美食。（攝影/Carter） 「喝精釀配美食，像這樣輕鬆而不失莊重的謝師宴，席間還能享受小酌樂趣。」Nicole說。掌門精釀啤酒自2014年創立以來，不僅是來自臺灣本土的精釀啤酒品牌，且屢獲國際啤酒大賽肯定，無論是經典酒款55%小麥、帶有百香果與荔枝般果汁感的山霧 Mountain Mist，或是與臺東鹿野「紅烏龍合作社」聯手打造的紅烏龍茶啤酒，清爽的酒體與細緻果香、茶香，都能襯托海鮮本身的鮮甜，使風味更加協調。

掌門精釀餐酒館棧貳庫店經理Nicole表示不過濾、不滅菌、不添加非天然香料的天然堅持，搭配手工釀造的職人精神，掌門精釀啤酒打造出多款屢獲國際啤酒大賽殊榮的經典酒款。（攝影/Carter） 如果不適合喝酒，Nicole則會推薦近年廣受年輕族群熱愛且結合養生概念的天然釀造康普茶，從清涼薄荷、桂花花香到桑椹、覆盆梅、百香果多種果味。坊間少見如此多口味選擇，讓這群鼓山高中、壽山國中畢業生躍躍欲試，連老師也想要嘗鮮一番。

Nicole補充說道，掌門精釀餐酒館也提供代表臺灣風味的康普茶、無酒精飲料，以茶代酒向老師致謝。（攝影/Carter）（攝影/Carter）

運動酒吧＋超Chill的港灣風景 青春不散場

Nicole透露除了來到駁二、棧貳庫的遊客，掌門精釀餐酒館同時也是運動同好的聚會所，繼之前世界棒球經典賽吸引大批球迷一起同樂為中華隊加油，四年一度的世界盃足球賽也將在六月火熱登場，跟志同道合的朋友們一邊喝啤酒一邊看球賽，氣氛也特別嗨。

畢業季來臨，餐敘時光美好溫馨，「約定好了，我們青春不散場！」（攝影/Carter） 不只是球迷聚會，當這股熱鬧氣氛成為師生歡聚的背景，也為謝師宴增添不同以往的驚喜。動感的音樂，歡樂的聊天，壽山國中林老師笑說，參加過這麼多年溫馨的謝師宴，原來也能和學生一起像在運動酒吧看球、聊過去與未來，好玩又盡興。

來到棧貳庫，掌門精釀餐酒館的開放式露台和無敵海景，把謝師宴變成城市級派對。（攝影/Carter） 用餐完畢，若意猶未盡，還可以轉場來到港灣露台續攤，高雄港風光明媚，美景當前，岸邊停靠遊輪、遊艇，對岸的旗津彩繪屋也成了一道風景，輕拂著夏天的風，沒想過在餐酒館聚餐能夠如此chill，在室內外享受美食料理的儀式感截然不同。對於畢業生而言，這頓飯不僅是為了「吃」，更是為青春留下難忘的師生回憶。

• 飲酒過量有害（礙）健康

• 未滿十八歲禁止飲酒

• 喝酒不開車，酒後請找代駕服務

掌門精釀餐酒館-棧貳庫店

地址：高雄市鼓山區麗興里蓬萊路17號

電話：（07）5517799

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