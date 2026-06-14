百年糖廠新體驗 一起走進旗糖農創園區樂活風景

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/水江月藏傳禪茶房】

曾是南臺灣重要製糖基地的旗山糖廠，隨著成功轉型為多功能文創及活動空間的旗糖農創園區後，又有琉創工園等永續品牌接連進駐，農產、文創結合觀光體驗，讓這座老糖廠園區成為最適合扶老攜幼的共學場域，也讓週末小旅行多了不一樣的新選擇。

琉創工園致力推廣廢棄玻璃瓶的環保循環再造。（攝影/Carter）

琉創工園 廢棄玻璃的華麗變身

「燒玻璃原來不是用吹的。」來到琉創工園參加微波窯燒製體驗的學員，彼此交流此行有趣的收穫。在玻璃工藝師陳宗漢帶領下，小學五年級的浚瑀興高采烈地使用自己喜歡的色彩，在玻璃片上以釉藥混色繪圖，利用微波爐燒製玻璃，讓首次來訪的學員好奇不已，更大開眼界。

釉下彩琉璃吊飾製作體驗，大人小孩都樂在其中。（攝影/Carter） 相較工藝創作，陳宗漢踏上玻璃藝術工作逾三十載，主要致力推廣回收玻璃瓶環保循環再造，將廢棄玻璃瓶經過壓塑、切割、彩繪與設計，製成日常生活可使用器具，如杯盤、盆器、燈罩等，並研發設計取得微波窯結構裝置專利，除了提供遊客預約玻璃燒製體驗活動（團體預約人數至少20人以上），近年更將重心投入玻璃工藝推廣，不藏私地將獨創技術傳承給學生。

玻璃工藝師陳宗漢不斷研發設計出各種玻璃教學課程，並創立琉創工園作為推廣教育中心。（攝影/Carter） 玻璃工藝師陳宗漢研發設計取得微波窯結構裝置專利，突破燒製玻璃時間限制。（攝影/Carter） 陳老師解釋，透過特殊的容器與家用微波爐來燒製玻璃僅需15分鐘，加上冷卻1.5小時，算下來只花費約2小時課程時間即可將作品帶回，可說是突破燒製玻璃時間限制，非常適合戶外教學體驗活動。

兩溪大滿館 南島藝術館 原民藝術看展覽

現學現賣，正好戴上專屬自己的琉璃項鍊，來逛逛旗糖農創園區。集結綠色小農、文創手作品牌進駐的糖廠，給人煥然一新的新面貌，邊逛邊走進在地故事；像是6號倉庫的「兩溪大滿館」，是由莫拉克風災後的日光小林社區（大武壠族，又稱大滿族）打造，孕育眾多大武壠族生命的楠梓仙溪和荖濃溪流域，帶著神秘的自然色彩、人文薈萃，走讀展覽讓遊客認識這個擁有公廨獨特信仰與歌舞文化及以刺繡工藝聞名的族群。

兩溪大滿館展示了高屏溪流域平原與原鄉部落的遷徙故事，把握難得的機會來欣賞大滿族精湛的刺繡工藝。（攝影/Carter） 35號倉庫的南島藝術館則是原民木雕工藝師陳俊宏作品展示館，他擅長用臺灣原生木為素材，刻畫原住民的祭儀、生活工藝器物品與各類神話故事，作品更細膩呈現10族原民文化精神與故事意象，曾榮獲第一屆大墩工藝師，並屢獲入選臺灣工藝之家、原住民精品設計大賞。館內除了南島文創商品，南島藝術執行長陳娟慧也將父親早年在旗山所開設的《國光茶行》延伸為國光選物，古早味紅茶、董娘黑蒜頭、老菜脯、茶葉蛋私房手藝，一推出就收穫熱烈好評。

南島藝術執行長陳娟慧重現父親早年開設的《國光茶行》記憶，加上藝術家哥哥陳俊宏的圖騰，創辦「國光選物」，延續家族對旗山小鎮的愛。（攝影/Carter） 隨性漫步在廣闊的綠地與百年老樹之間，百年製糖基地的旗山糖廠保留了糖業時期的經典建築，紅磚倉庫、蒸汽小火車全都是拍照打卡的絕佳取景，來糖廠冰店吃清冰，熟悉的香蕉冰滋味讓長輩湧現兒時記憶，回味無窮。

孩子最期待來到旗山糖廠冰店吃冰，這裡有長輩最熟悉的古早味酵母冰、香蕉冰。（攝影/Carter）

水江月藏傳禪茶房 蔬食陳年老味道溫暖上菜

傍晚時分順道吃晚餐，地處美濃金字面山對面的水江月藏傳禪茶房，是茶房主人也是主廚的趙唯同，其家人親手打造的庭園風餐館。山嵐繚繞加上田野景致，讓趙唯同與家人在九年前拋下都會繁華而移居清幽的客家小鎮，深藏不露的蔬食私房菜，也帶來有別於傳統客家菜的特色佳餚。

這裡的蔬食私房菜，帶來有別於美濃當地傳統客家菜的特色佳餚。（攝影/Carter） 水江月藏傳禪茶房古色古香，飯後還能造訪茶房主人親手打造的後花園，天然綠蔭清幽靜謐，使人分外輕鬆。(圖片提供/水江月藏傳禪茶房) 茶房主人表示，自家料理特色就是「老」，無論老菜脯養生湯或老紅麴猴頭菇，皆為老饕必嚐的招牌菜，同時主廚善用美濃在地食材入菜，例如炒野蓮或冬季白玉蘿蔔製作蘿蔔糕，餐後來一壺西藏雪菊，品茗談心相聚好時光。

茶房主人身兼主廚的趙唯同，演繹蔬食精髓在於釀造之味與在地食材，特別推薦老菜脯養生湯、老紅麴猴頭菇（右下），來自釀造30載時光的珍饈私房菜。（攝影/Carter） 週末假期來旗糖農創園區小旅行，不必排滿遊程，逛逛農產、文創，預約手作體驗，老老小小也可以樂活一整天。

• 琉創工園 玻璃工藝推廣教學中心

地址：高雄市旗山區忠孝街33之9號(東九道之驛-旗糖農創園區)

電話：0937-389-750

• 兩溪大滿館

地址：高雄市旗山區忠孝街33之6號倉庫(東九道之驛-旗糖農創園區)

電話：（07）677-5186

FB：日光小林社區發展協會

• 南島藝術館

地址：高雄市旗山區忠孝街33之35號倉庫(東九道之驛-旗糖農創園區)

電話：（07）661-5247

• 水江月藏傳禪茶房

地址：高雄市美濃區中山路二段679號

電話：0980-083-957

FB：水江月茶房