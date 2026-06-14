HOOLi空中護理站 打造居家傷口照護新模式

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter】

高雄新創團隊「意恩醫研」以自身經驗出發，研發「HOOLi 空中護理站」AI智慧照護平台，並於2025年參加高雄市政府青年局「永續高雄青年創業挑戰賽」，獲得青創補助，進一步完善平台服務。透過AI輔助傷口判讀、敷料配對與照護紀錄，協助家屬解決居家傷口照護與醫療耗材選購痛點，並串聯線上與線下服務，讓社區藥局逐步升級為智慧傷口照護據點。

新創團隊「意恩醫研」研發「HOOLi空中護理站」AI智慧照護平台，並獲得青年局青創補助，讓平台成為居家傷口照護的幫手。(攝影/Carter)

空中照護24小時不打烊

根據健保資料統計，臺灣每年約有51萬人因慢性困難傷口就醫，且病人數量預估年成長率達6%至9%。這龐大數字的背後，是無數家庭在居家傷口照護路上承受的隱形之痛，「出院後傷口該怎麼照護？傷口敷料又該怎麼選？」多數患者及家屬都面對相同的難題。

從實體門市走向照護支持系統

具備生醫工程與企業管理背景、經十多年醫材產業工作歷練的「意恩醫研」執行長趙育賢分享，自己在協助朋友解決車禍手術後的傷口照護問題時，發現民眾出院返家後，常面臨高階敷料取得不易的困擾；團隊營運長鄭存閔則是在陪伴奶奶走完人生最後一程時，深刻體會到照顧者所承受的心理壓力與無助感，具有人因工程與醫療產品設計專業背景的她，也開始思考如何將這份同理心，轉化為照顧者看得懂、用得上的傷口照護解方。

結合AI技術，讓傷口照護延伸至社區與家庭。(攝影/Carter) 「意恩醫研」創立初期從醫療用品電商出發，並嘗試開設以傷口照護為重點的醫療用品門市。當時許多家屬帶著醫院提供敷料包裝前來門市，詢問使用方式，趙育賢深刻了解到：「醫療用品的價值不只是『買不買得到』，更重要的是『看得懂、選得對、後續有沒有人陪著走』。」

實體門市受限於地區及時間，服務範圍有限，趙育賢與鄭存閔開始思考，如何將門市累積的經驗發展成可被更多社區使用的智慧傷口照護模組，因而催生出「HOOLi 空中護理站」。HOOLi 取自台語「護理」的發音，也有「予你照顧」的意涵，趙育賢表示：「我們希望把原本在醫療院所內才有的護理站概念，延伸到院外、社區與家庭。」

在社區藥局就能取得高階敷料，減少了重大傷口因居家照護不當而反覆回診的問題。(攝影/Carter)

空中護理站聯手社區藥局 升級智慧傷口照護新據點

「HOOLi 空中護理站」採用視覺化的操作介面協助使用者輸入詳細傷口狀況，經 AI 演算配對，找出符合傷口現況的高階敷料，並可銜接線上購買與配送到府服務。此外，還可持續拍照記錄傷口，生成復原趨勢圖表，份傷口照護紀錄不僅讓照顧者更安心，在未來必須回診時，也能直接匯出數據，讓醫師快速掌握居家照護期間的變化，解決醫病溝通的斷層。

「癒來速-智慧傷口照護專區」進駐社區藥局，讓藥局升級為民眾出院返家後的智慧健康守護站。(攝影/Carter) 為了使智慧照護服務更深入落實於市民生活，意恩醫研於2025年參加「永續高雄青年創業挑戰賽」，入選前6強並獲青年局政策扶植及青創補助，並藉由高雄市政府經濟發展局的新創場域與產業鏈結資源，持續完善「HOOLi 空中護理站」AI 智慧照護平台；後續更將服務帶進連鎖藥局，設置全臺首創的「癒來速—智慧傷口照護專區」。

專區結合AI數位工具與藥師的專業，將以往醫學中心才有的高階敷料搬進社區藥局，並依據藥局所在地的人口結構與區域特性客製化配置醫材，讓民眾就近取得即時的傷口照護資訊與高階敷料，無縫銜接出院準備，並減輕頻繁往返醫院的負擔。連鎖藥局的陳藥師表示：「這套系統讓民眾能更清楚的描述傷口狀況，也讓藥師在說明敷料時有更具體的依據，有效降低溝通成本。」

視覺化的操作介面協助使用者精準描述並記錄傷口狀況。(攝影/Carter)

串聯醫院、藥局與居家護理所的傷口照護生態網

創新科技走入生活，為青銀共好的居家照護，織一張看得見的安全網。這張安全網的第一站，是與高雄榮總的「出院準備服務」系統直接進行數位銜接，當患者準備出院時，院內的照護評估與返家後的傷口照護需求，便能與「HOOLi 空中護理站」無縫銜接；下一站則落在社區藥局，讓家屬不需頻繁至大醫院換藥，在社區就近取得所需的高階醫療物資。為了讓這張全方位照護網更完善，意恩醫研未來更計畫將長照體系與居家護理所納入生態系，為有需求的家屬媒合鄰近的居家護理師，由具備專業資格的護理師到府提供貼心的換藥及照護服務。

「HOOLi空中護理站」運用數位科技賦能照顧者，在家就能利用手機找到最合適的傷口敷料。(攝影/Carter) 以自身經驗出發，加上青年局的政策扶植與青創補助，意恩醫研以高雄為起點，準備將這套模組化的系統推向全臺，把照護網絡織得更密，真正落實醫療分級，讓優質、溫暖的醫療服務走進每一個需要的家庭。

• HOOLi空中護理站

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