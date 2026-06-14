廣興繳菸廠新生 打造青銀共榮培力中心

【◎文/紅髮愛玲 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/陳麗琴教授】

5月初的週六上午，車駛過美濃大片農地，停駐過去社區經濟中心「廣興繳菸廠」而現轉型為社區服務據點的「青銀共榮培力中心」，由義守大學攜手地方，正在此進行社區服務，美濃當地長輩們熟門熟路，等在那裡的是一雙雙清亮稚嫩，卻專業熱切的學子眼神……

想為美濃再做一點什麼

2025年12月9日「青銀共榮培力中心（又稱青銀夥房）」在美濃廣興繳菸廠揭牌啟用，將義守大學USR(University Social Responsibility )計畫導入執行的計畫主持人陳麗琴教授，從當時保留建築外觀開始侃侃而談，以「永續」為核心精神，回應美濃30%的高齡人口作為行動的關鍵。

義守大學USR計畫主持人陳麗琴教授。(攝影/Carter) 廣興繳菸廠昔日閒置公務空間經《美濃世代共榮：客庄文化與健康樂活的永續之路》USR計畫改造後，內部變得明亮成為舒適的社區據點，讓地方又活絡了起來。(上圖提供/陳麗琴教授、下圖攝影/Carter) 陳麗琴教授說起過去，由公賣局配給栽種菸草的時代，家家戶戶收成菸草後，將菸草繳交至繳菸廠。美濃孩子人人都幫忙家中整理過菸草，繳菸廠的熱鬧與人聲，是她同輩中人的童年榮景。直至菸酒政策轉變為進口，公賣局收回菸草配給證，繳菸廠開始閒置，連帶社區的活力亦大不如前。

「工作之後一直想著可以為美濃做什麼？」身為美濃在地人的她心繫社區長輩與學校學子們，陳麗琴教授帶著學校的支持、機關的補助、區長的介紹，水到渠成開啟《美濃世代共榮：客庄文化與健康樂活的永續之路》USR計畫，打造跨代共創、活力樂齡、文化傳承的永續平台。把義守大學的學生帶入社區服務學習，未來也期待借助這些美濃長輩的文化素養，一起進行工作坊，跨世代合作，共同推廣客家文化。

青銀共榮培力中心設立背後的精神除了聚焦在地連結，也盼望其成為學子們能運用資源、善盡社會責任，服務社區長輩讓世代共好。(攝影/Carter) 除了腹部超音波檢查，當天也有學生帶著社區長輩一起動動身體。(攝影/Carter)

一直做下去 她說：「一起來才能成就」

一手成就廣興繳菸廠為社區據點的推手，就是青銀夥房發展協會理事長李雨宣老師。李雨宣老師介紹「夥房」是客家庄的特色，從小她對夥房這份互助、親密的合作關係印象良好，因此內心盼望夥房精神應該要被延續。她在體制外講授國中數學，而會投身公益她則認為那是天性使然。離廣興繳菸廠不遠的「咖啡角落」是李雨宣老師在美濃的起源地，她時常經過閒置的廣興繳菸廠，深感老建築的蕭瑟孤單。某日她接到廣興國小校長來電，詢問是否有意願整理菸葉輔導站（即繳菸廠），正式開啟她與廣興繳菸廠的緣分。

「咖啡角落」是李雨宣老師在美濃的起源地。(攝影/Carter) 「剛開始對據點的規畫沒有想法，但還是先整理起來再說。」李雨宣老師懷抱信仰一直做下去，「一起來才能成就。」在完成硬體初步修整之後，先是做為社區孩子們課業輔導的據點，慢慢就有人帶著資源來合作，青銀夥房才一步一步，走成現在的模樣。

課堂教不到的事社區來教

青銀夥房的「銀」來自美濃當地長輩，「青」則是由USR計畫帶到服務現場的義守大學學生。

當日腹部超音波活動主要操作醫師是義大醫院內科部戴啟明部長，戴醫師常常有偏鄉服務機會，他認為，辦理這樣的活動與地方衛生局合作追蹤B肝、C肝病患，能更直接向民眾宣導定期追蹤的觀念。義大醫學系學生朱妍、趙恩毅則表示，在社區服務可以藉由個案學到更細膩的臨床判斷，是課堂上學不到的東西。

現場由義大醫院內科部戴啟明部長操作，學生則在一旁協助與關心。(攝影/Carter) 義守大學醫學系學生協助說明。(攝影/Carter) 大傳系林崇能老師帶領學生們記錄USR活動，平面或動態拍攝訪談，最後直接製作成新聞播帶與地方電視台合作露出，學生陳玟毫在實作中感受到自己的進步，越來越順手。護理系的呂筑韻老師則是該場次的主要承辦人亦為子計畫主持人，在週邊的聯繫通知、報到、量血壓血糖、衛教……等都在與醫學系討論過後，現場與衛生所共同執行。學士後護理系學生王子敬說，跨領域的合作和溝通能力的訓練非常受用，一定會再來。至於參與的長輩們來到這裡，可能檢查項目是第一次進行，但是都像是老友相聚般融洽，看著他們的笑容，「青銀共榮」的念想，已經被實踐，一遍又一遍。

義守大學護理系學生協助衛教。(攝影/Carter) 義守大學大傳系學生協助活動紀錄。(攝影/Carter) • 美濃青銀共榮培力中心（青銀夥房）

地址：高雄市美濃區廣德里民族路79號

FB：義守大學大學社會責任計畫 美濃世代共榮