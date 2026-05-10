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高雄 築夢之地

聯合新聞網／ 高雄畫刊
大滿舞團團員就像一家人，彼此支援互助，讓文化在育兒與勞務的間隙中向下扎根。（攝影/李曉萍）
大滿舞團團員就像一家人，彼此支援互助，讓文化在育兒與勞務的間隙中向下扎根。（攝影/李曉萍）

　　五月是感恩的時節，祝福所有媽媽及代母職者，母親節快樂，謝謝您們用愛，撐起這座城市最溫柔而堅定的力量。

　　初夏時分，放慢腳步，走進綠意河岸與靜謐山間，享受餐桌上的相聚，感受日常的溫暖。那些不張揚的心意，正是城市最動人的風景。

　　高雄的山海與人情，孕育我們成長。在這裡，我們學會勇敢、堅持，敢於描繪夢想，也一步步將它實現。

　　曾經沉寂的流域，以低碳材料的再生創新，為土地開啟循環的新起點；灶台前，家常滷味飄香國際，成為跨越文化的滋味；老街裡融合傳統禮俗與新世代需求，溫柔且細膩地陪伴人生重要時刻，在在呈現女性創業者的韌性與智慧；每一段故事，都是築夢的軌跡。

　　這份力量，也在文化與土地之間流轉。大壠舞團以古謠喚回族群記憶，讓文化在歌聲中傳承；職人將山林紋理拓印進器物，讓生活有了溫度；「紅燈師」以逾40年的盔帽技藝在歲月中淬鍊，讓傳統工藝持續被看見、被珍惜。

　　高雄，是承載夢想、共同築夢的地方，勇敢讓夢想落地、生根、發芽、一點一滴地茁壯，願我們都能長成自己希望的模樣。

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.05】

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