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以女力之手 啟動竹工藝再生革命

聯合新聞網／ 高雄畫刊
Marcy用行動證明在創意與永續的交會處，綻放跨越世代的生命之花。(攝影/Carter)
Marcy用行動證明在創意與永續的交會處，綻放跨越世代的生命之花。(攝影/Carter)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

　　「學習文學最大的助益，是能看清問題的根源，並在現象中挖掘深層意義。」對 Kikō 低碳材料創辦人Marcy而言，創業不只是家業的延續，更是一場關於河流記憶、土地修復與自我認同的深度書寫。

　　童年記憶裡的二仁溪，是南萣橋下刺鼻且漆黑的重金屬汙流；直到這位文化學子返鄉、轉身為人母，生命心境逐漸轉變。為了讓這條「死河」成為連結永續未來的關鍵，Marcy以廢棄竹材製成「竹植板」，透過創新的工藝美學，重新喚醒那段曾消逝於流域中的「流竹文化」。

主修英國文學與文化的Marcy，將文學觀察根源的能力帶入工廠，在傳產中尋找永續意義。(攝影/Carter)
主修英國文學與文化的Marcy，將文學觀察根源的能力帶入工廠，在傳產中尋找永續意義。(攝影/Carter)

溯源二仁溪的流竹文化 從廢棄刺竹到流域記憶的再生

　　在 Marcy 的記憶裡，二仁溪總帶著一種遙遠而陌生的距離，直到回到故鄉，遇見致力環境守護的高雄茄萣舢筏協會前理事長蘇水龍先生，他自小在二仁溪長大，見證河川由污染走向復甦，因不忍家鄉水域受損，長年投入巡守與復育，守護這片河海交會之地。Marcy 因緣際會認識蘇水龍先生後，也因此重新認識這條河的過去與變遷。

　　Marcy表示，這條河曾經是繁榮的「流竹」航道，承載著上游臺南龍崎與高雄田寮的物產，直抵茄萣市集。然而，隨著塑膠工業興起與河川污染加劇，流竹文化逐漸斷裂，漫山遍野的刺竹淪為被遺棄的老材，甚至成為潛藏的野火隱憂。

　　身為工廠後代的Marcy，深知傳統高分子材料產業正面臨的困境，原料成本受國際政局波動影響劇烈，而在環保意識抬頭的當代，傳統材料也常被貼上汙名化標籤。「既然我們自己有竹子，為什麼不用？」懷抱著這樣單純而堅定的念頭，Marcy踏上了一條極其艱難的產業鏈重組之路。

南部惡地形特有的刺竹，曾因經濟價值低而荒廢，如今經由科學配方，轉化為具備高固碳能力的環保資材。(攝影/Carter)
南部惡地形特有的刺竹，曾因經濟價值低而荒廢，如今經由科學配方，轉化為具備高固碳能力的環保資材。(攝影/Carter)
　　南部刺竹屬於叢生竹，外型彎曲、採收不易也不利傳統竹產業加工利用，農民缺乏管理誘因、日漸荒廢。由於台灣竹產業早已斷層多年，缺乏願意投入研磨設備的農戶，Marcy只能從最源頭做起，從採收、破碎到配方實驗，一步步重建體系。她帶著對土地的使命感，致力於去化農業廢棄物，並發展具高雄在地特色的永續材料，讓中斷數十年的山海物產交換，得以透過科技與美學的轉譯，再度被連結與延續。

歷經兩年的反覆測試，Marcy在吸水性與透氣度之間，找到了最適合的材料平衡點。(攝影/Carter)
歷經兩年的反覆測試，Marcy在吸水性與透氣度之間，找到了最適合的材料平衡點。(攝影/Carter)

研發的科學與美學 百分之八十的高比例竹纖維革命

　　傳統工廠的轉型，首要面對的是來自長輩的質疑。Marcy承襲家業四十年的業界經驗，一眼看穿市面上植物纖維含量低於5%的「行銷話術」。她深知，天然纖維容易在注塑過程中造成管線堵塞，所以廠商大多選擇極少量添加；因此，她選擇朝真正的革新邁進，使產品達到80%以上的纖維含量，才能真正減塑、同時消化農廢，而這條通往極致的路，本身就是一場反覆拉鋸的過程。

　　「纖維多則吸水透氣，卻容易發霉；合成料多則穩定，卻失了永續初衷。」如同人生與家業的抉擇，Marcy在研發中不斷尋找平衡。她投入兩年時間反覆測試澱粉配方，最終在耐用與可分解之間找到關鍵的「甜蜜點」，讓農業廢棄物得以真正循環再生。

不同於市售低比例添加的產品，Kikō 堅持開發出含竹纖維量高達80%至90%的低碳材料。(攝影/Carter)
不同於市售低比例添加的產品，Kikō 堅持開發出含竹纖維量高達80%至90%的低碳材料。(攝影/Carter)
　　除了科學層面的突破，她也為產品注入美學與情感。從工廠留存的上千副舊模具中，精選出優雅造型與細緻羅馬紋路，使原本不起眼的竹粉轉化為兼具質感與功能的植栽器皿。同時，長期為迪士尼、星巴克等國際品牌代工的經驗，讓她深刻理解「品牌」所承載的不只是形象，更是信譽的累積。因此，她以同樣嚴謹的標準進行產品檢測，以近乎零檢出的高規格讓植盆正式上市，並延伸至食器開發。她所販售的，不僅是一件產品，更是一份對消費者的承諾。

秉持服務迪士尼等國際品牌的嚴謹，Kikō 產品確保甲醛與三聚氰胺零檢出，並通過高溫測試，守護居家安全。(攝影/Carter)
秉持服務迪士尼等國際品牌的嚴謹，Kikō 產品確保甲醛與三聚氰胺零檢出，並通過高溫測試，守護居家安全。(攝影/Carter)

文學靈魂與母職韌性 在陽剛產業寫下女性新節奏

　　在工廠與園藝資材產業中，女性多被定位為幕後支援角色，Marcy亦在傳統觀念的影響下成長。經歷高齡產子與產後憂鬱，一度讓她對職涯的延續產生深刻恐懼，生理與心力被迫集中於育兒，大腦彷彿被戴上無形的緊箍咒。然而，文學背景賦予她不斷探尋意義的靈魂，她在凌晨三點孩子熟睡的靜謐時分，於時間縫隙中，一字一句勾勒出Kikō的轉型藍圖。

　　「生小孩，是讓你把人生重新活過一次。」母職讓她重新思考兒時記憶、與過往的家庭經驗逐漸和解，也讓她更深刻體認到，女性對下一代環境的細膩憂心，正是推動產業轉變的重要力量。如今，她不再否定自身角色，而是將這份細膩轉化為領導力，守護著工廠中共事十載的老員工，並為偏鄉中高齡勞動者提供再次就業的尊嚴。

　　面對快速迭代的時代中，Marcy仍以刺竹般的堅韌，在二仁溪畔扎下深根。她用行動證明，女性無須削足適履地依附於陽剛框架，也能以溫柔而堅定的韌性翻轉傳統產業，在創意與永續的交會處，綻放跨越世代的生命之花。

Kikō低碳材料

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.05】

高雄畫刊

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