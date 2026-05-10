在地風味成為城市名片 陳秀卿滷出萬里香

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

才剛走進位於岡山的「台灣滷味博物館」，空氣中瀰漫著醇厚的中藥香與醬油焦糖化後的甘甜氣息。玻璃窗後，一鍋鍋滷鍋「咕嘟、咕嘟」翻騰冒泡，這股香氣是無數家庭餐桌上的共同記憶，也是得意中華董事長陳秀卿用三十年光陰，從夜市小攤一路滷向國際舞臺的生命原味。

滷鍋裡的溫柔與勇氣

陳秀卿身上有一種令人過目難忘的特質，她言談間的溫婉質樸與親切，流露出傳統對女性期許的柔性與細膩，然而談及企業管理與品牌願景時，眼神卻閃爍著現代女性精準果敢的鋒芒。這份獨特風格，源自她內心最柔軟的牽掛。

掛上兩盞紅燈籠，陳秀卿（左1）的滷味事業就從十全夜市開始。(圖片提供/陳秀卿) 1993年，為了給剛出生的孩子更好的成長環境，她與先生商議後，毅然離開證券業，走入十全夜市擺攤賣起滷味。相較穩定的白領工作，面對未知她展現出傳統女性「認命卻不服輸」的韌性，並立下豪氣宣言：「第一次驚驚，第二次痛痛，第三次恁祖媽甲你拚！」

這份「拚」勁，並非盲目的橫衝直撞，而是在意識到環境可能影響孩子的教育與成長時，她展現出「孟母三遷」的果敢，決定讓小攤車轉身，邁向標準化經營的工廠，只為替下一代打造一個乾淨且有未來的環境。

然而，這份勇敢的背後，卻暗藏一段辛酸。當初放下白領工作、轉身投入夜市創業時，最無法諒解的人，是她的母親。對長輩而言，女兒原本在冷氣房裡體面上班，如今卻走入辛勞且充滿油煙的工作環境，心疼與不捨交織，也映照出對未來的擔憂。自己也身為母親的她，能體會媽媽的愛與擔憂，讓她更加堅定，要把事業做到專業與規模，讓母親能驕傲說出：「我女兒是在做滷味的！」

在陳秀卿與先生共同努力下，家常滷味不再只是「憑感覺」製作，而是可以量化管理與生產的食品。(攝影/Carter) 直到有一天，母親在電視上看見女兒受訪，鄰居紛紛上門請託代買滷味，那份長年的憂慮才化為安心的微笑。這段從不諒解到引以為榮的歷程，也見證了她如何用成就，溫柔回應母親的牽掛。

用現代科學守護傳統滋味

陳秀卿的滷味雖萌芽於傳統攤販，然而她不願止步於此。她偕夫婿一起至大學學習農產加工知識，將「憑感覺」的家常滷味轉為可量化的科學數據，並引進常溫保存技術，讓食品不須添加防腐劑也能保存。在她的巧思與努力之下，滷味不再只是街邊販售的小吃，而是能揚展國際市場傳遞臺灣傳統飲食魅力的美食。

陳秀卿將傳統「憑感覺」的經驗轉譯為數據化的 SOP，用現代科學的嚴謹，守護著母親對食安的那份叮嚀。(攝影/Carter) 身為母親的她始終以身作則，在要求孩子之前，先要求自己。為了與國際接軌，即使事業繁忙，仍持續攻讀EMBA，這種兼具傳統踏實與現代進取的學習精神，成為孩子最深刻的榜樣。如今，三個孩子分別投入食安研發、國際貿易與企業管理，齊心為事業努力，是她人生最圓滿的成果。

「要孩子優秀，自己要先成為榜樣。」陳秀卿(左2)即便事業忙碌仍勤學不倦，這份既傳統質樸又現代果敢的精神，讓三個孩子一心歸隊，並肩共創家業。(圖片提供/陳秀卿) 母親的力量 讓在地風味成為城市名片

陳秀卿看見高雄作為海洋首都的潛力，運用巧思將海味轉化為可長時間保存的滷味，不僅延續海產風味，也做出符合國際清真規範的滷味，成功走進三十多個國家的餐桌。她說：「臺灣的農漁產品非常豐富，尤其高雄盛產漁獲，一定要讓國際也有機會認識這片土地的美味。」

在陳秀卿的巧思下，魚也能變成滷味。(攝影/Carter) 當農漁民面臨產銷失衡困境時，她將守護家庭的母職能量，轉化為具體的產業行動。從研發「失戀回魂湯」協助消化過剩香蕉，到將外銷受阻的鴨隻製成「胡椒豬肚鴨」，甚至開發可常溫保存的米粽作為災後救助物資，她讓食品加工不再只是生產機制，而是調節產銷、回應土地需求的樞紐。

台灣滷味博物館。(攝影/Carter) 台灣滷味博物館裡有滷料包DIY活動，讓更多人可以認識滷味，還能帶回家自己滷上一鍋美味。(攝影/Carter) 在她眼中，創業不僅是經濟選擇，更是一種守護的延伸——既守護家庭，也守護土地。透過滷味技術連結在地資源、實踐共好價值，為企業注入長遠發展的養分。身為企業領導者，陳秀卿也鼓勵更多女性投入創業行列，她認為女性有女性的優勢，只要對自己有信心，傳統也能走向現代，甚至跨進國際。

一鍋鍋溫熱的滷汁，正緩緩將高雄的滋味，傳向世界。

• 台灣滷味博物館：得意中華

FB：台灣滷味博物館