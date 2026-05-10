以歲月之手續寫婚嫁禮俗 高郭瑞愛讓傳統走進新世代

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/高郭瑞愛】

在旗山喧囂的街道上，鼓山莊靜靜佇立。乍看只是尋常的雜貨店，卻是許多家族人生大事的起點。婚禮不僅是喜餅的傳遞，更承載著兩個家庭的情感交織，而在這間店裡，八十二歲的高郭瑞愛以歲月淬鍊的雙手，細細打理新世代的禮俗，讓古老的祝福在當代依然溫潤流轉。

草根韌性中綻放的女性創業光譜

高郭瑞愛出生於1944年，童年在高雄內門的山野間度過。那是一個二次大戰結束後物資極度匱乏的年代，放牛的小女孩望著天空流動的雲影，心中承載的是對生存的堅韌與體悟。也正是這份韌性，日後成為她創業路上最深厚的養分。1971年，她與丈夫高泰助帶著僅有的八千元資金，在旗山租下店面作為棲身與營生之所，創立了「鼓山文具商行」。彼時兩千元的租金已是沉重負擔，為了節省開支，店內的鋼架與玻璃櫃多為二手拼湊而成，就連補貨也需精打細算、步步為營。

從二手鋼架到逐漸堆滿的商品，每一寸空間都來之不易。彼時的「鼓山文具商行」，承載著一家人一步一腳印走出的生活軌跡。（圖片提供/高郭瑞愛） 回憶開業初期，適逢暑假淡季，一整天收入甚至不到百元。面對這樣的困境，高郭瑞愛並未退卻，而是選擇耐心守候，一點一滴累積基礎，靜待開學後逐漸回溫的生意。隨著旗山生活型態的轉變，她敏銳洞察鄰里需求的變化，於民國六十九年成立旗美地區第一間「鼓山平價中心」，始終走在時代之前。

隨著旗山生活型態的轉變，高郭瑞愛於民國六十九年成立旗美地區第一間「鼓山平價中心」，在日常所需之間，為地方開啟一種更貼近生活節奏的購物樣貌。（圖片提供/高郭瑞愛） 為了避免與下游中型商店產生正面競爭，她進一步另闢蹊徑，轉向更具情感溫度、同時也更仰賴專業諮詢的喜餅代理與婚禮用品領域，創立「鼓山莊洋酒喜餅專賣店」。這不僅是商業版圖的轉折，更象徵她將女性細膩而周全的特質，深植於傳統產業之中，開展出屬於自己的獨特路徑。

「鼓山莊」前身為「鼓山平價中心」，曾是旗美九鄉鎮的民生物資樞紐。高郭瑞愛打破傳統雜貨店經營模式，帶動地方商業轉型。（攝影／Carter） 高郭瑞愛將女性細膩而周全的特質，深植於傳統產業之中，開展出屬於自己的獨特路徑。(攝影/Carter)

禮俗的翻譯者：在古老儀式中找尋現代溫度

踏入婚禮禮俗產業，對高郭瑞愛而言，是一段沒有終點的學習旅程。她深知婚禮承載著人生的重要時刻，容不得絲毫馬虎。既然選擇投入，她便主動走訪觀察，細心傾聽各地習俗之間的差異。她發現，臺南格外講究禮數與誠意，而屏東的禮品中甚至需附上檳榔⸺這些細膩而鮮明的地域文化，都是她在與每一位進店客人深談中，一點一滴累積而來。她相信，女性經營者的優勢，在於一種「圓融」的智慧；在生意場上，她從不與挑剔或議價的客人正面衝突，而是溫和地為對方留有餘地，一句「可以多比較看看，不勉強」，展現出包容而從容的氣度。

整合各大品牌喜餅並提供紅盛喜盒外借，鼓山莊致力於提供一站式服務，讓每對新人在這間老店裡都能一次滿足所有婚禮需求。(攝影/Carter) 面對現代新人在繁複禮俗前的焦慮，高郭瑞愛則扮演起「翻譯者」的角色。她不盲目守舊，而是以尊重與傾聽為前提，認為「入境隨俗」才是最圓滿的處理方式。當客人上門，她總先安撫那份不安，再依據對方的成長背景與宗教信仰，提供最合宜的建議，讓儀式回歸本質。

為了讓繁瑣的流程變得親切易懂，她更親自整理出清晰的表單，使訂婚、結婚、回禮所需物資一目了然。她舉例：「訂婚用的化妝箱裡，一定要放上紅絲巾、頭花、兩包緣粉與粉餅，這些都有其象徵意涵。」紅絲巾繫於捧花之上，寓意喜氣與連結；粉餅則讓新秘在為新娘上妝時，象徵性地為新身分開光；而緣粉則需由媒人婆在迎娶時灑於新郎家中，象徵串起兩家人的緣分。透過她細膩的解說，這些看似繁複甚至帶有距離感的規矩，轉化為蘊含深意的生活儀式，使年輕一代得以在理解之中接納，並延續這份來自家族的祝福。

基礎十二禮中的每件物品皆具深意，圖中紅框為有開光寓意的粉餅與牽引情緣的緣粉，承載著對新人未來生活的美好期許。(攝影/Carter)

兩把扇子的智慧：織就一輩子的幸福記憶

對高郭瑞愛而言，她始終堅守「服務」與「誠信」的初心。為了讓在地新人更加便利，她引進從吳記餅店、金格到日本高帽子、奇華餅家等多家知名喜餅品牌，讓身在旗山的新人不必四處尋覓，也能在同一個空間裡，一次完成所有準備。除此之外，她亦貼心提供紅盛喜盒外借服務，讓在籌辦婚事的忙碌之中，多一分安心；也讓彼此之間，延續著如鄰里互助般的支持與情誼。

面對現代簡約的婚禮趨勢，店內特別整理出精簡明瞭的表單，讓繁複的訂婚、結婚流程變得一看就懂，消解新人的焦慮。(攝影/Carter) 與新人的互動中，高郭瑞愛總帶著長輩的幽默與體貼。談及出嫁時「丟扇子」象徵拋下脾氣的習俗，她常笑說：「可以丟一把、留一把，小姐的脾氣留一點也無妨，男人的脾氣也不少呢！」一句話，既化解離家的不捨，也傳遞出在關係中保有自我、彼此包容的現代觀。

談及未來，高郭瑞愛顯得格外從容。她明白，隨著時代更迭，繁複的儀式終將趨於簡化，甚至有朝一日不再被需要。然而在那一天到來之前，她仍會守在鼓山莊，守護著一件件承載幸福記憶的婚禮物品。對她而言，這份工作的價值，從來不在於生意規模的大小，而是在於陪伴一個個家庭，在人生重要的轉折時刻，走向幸福與安定。

•鼓山莊洋酒喜餅專賣店

地址：高雄市旗山區延平一路508號

電話：(07)661-2875

FB：鼓山莊洋酒喜餅專賣店（旗山店）