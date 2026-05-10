母親節的慢食光 陪媽媽悠閒品味每一口幸福

【◎文/蔡蜜綺 攝影/Carter 圖片提供/Chill eat 秋邑食廚】

母親節將至，正是放慢腳步、好好相聚的時刻。今年五月，不妨陪媽媽Chill聚一場，讓孩子自在探索，也讓大人能安心休憩。也許是一處被綠意包圍、能聽見音樂流動的庭院，也許是一間帶著木質氣息、讓人自在放鬆的空間。讓用餐不只是聚會，而是一段能被慢慢感受、細細記住的親子時光。

秋邑食廚以退役貨櫃改裝，搭配落地玻璃設計，打造明亮舒適的用餐空間。(攝影/Carter)

在綠意與旋律交織中 陪媽媽慢慢品味幸福

緊鄰捷運都會公園站的「秋邑食廚」，像是一方被城市保留的綠意角落。原本雜草叢生的土地，如今轉化為結合貨櫃與自然的庭園空間，保留既有的老芒果樹，讓建築與環境共存，也為用餐增添一份貼近自然的舒適感。

秋邑食廚將貨櫃漆成藍色，搭配繽紛座椅，營造活潑輕鬆的用餐氣氛。(攝影/Carter) 空間設計以藍色貨櫃為主體，搭配大片玻璃引入戶外光線與景色，坐在室內也能感受到庭院的流動氣息。戶外區域寬敞開闊，適合親子活動，每逢假日還有現場音樂演出，從古箏結合流行旋律，到輕鬆的駐唱表演，讓用餐不只是味覺享受，也多了聽覺的層次。夜晚時分，露天座區點上燈串，轉為閒適而帶點浪漫的氣氛，成為不少人放鬆停留的場域。

夜幕降臨，現場音樂輕輕響起，為用餐時光增添悠閒與溫度。(攝影/Carter) 餐點部分走多元路線，以義式料理為主，並搭配中式選項，讓不同年齡層都能找到適合的味道。清爽的「雞胸沙拉」，以新鮮蔬菜、水果與堅果搭配手作醬汁，口感輕盈；「藥膳雞湯」每日熬煮，溫潤順口，是不少家庭聚餐時的安心選擇；「戰斧炒飯」則充滿香氣與份量感，適合闔家共享。多數餐點從醬料到湯底皆為手工製作，讓料理保有單純而真實的風味。

餐廳提供多元料理，從義式到中式兼具，滿足不同年齡層的味蕾需求。(攝影/Carter) 「美式煙燻豬肋排」先滷後烤，肉質軟嫩，小朋友也能整根拿起大快朵頤。(攝影/Carter) 在這個屬於媽媽的節日，餐廳也特別推出母親節限定四人派對餐，集結豬肋排、藥膳雞湯與海鮮燉飯等豐盛料理，讓相聚不必費心張羅，只需安心坐下，好好陪伴。孩子自在嬉戲，大人暫放日常節奏，在綠意與音樂之中，陪媽媽慢慢吃一頓飯，將心意化作一桌溫柔而從容的美好時光。

玻璃屋裡的童趣時光 讓媽媽安心慢食

坐落高雄市文化中心附近的「貳木言午」，以木質色調打造溫暖舒適的用餐空間，整體氣氛素雅精緻，一踏入就能感到放鬆。

餐廳特別規劃了寬敞的玻璃屋遊戲區，讓孩子在裡面自由探索。屋內設置多種體驗遊具，引導孩子從視覺、聽覺、嗅覺到觸覺，展開多感官的體驗與學習。每逢節慶或活動，遊具與場景也會應景布置，增添孩子探索的趣味。例如過年期間，玻璃屋曾化身「年貨大街」，孩子可以在擺滿鮮魚、海蝦、豬肉的攤位前，模擬採買的樂趣，也讓五感在遊戲中自然喚醒。

玻璃屋的設計讓媽媽在用餐同時，能清楚看到寶貝的一舉一動。(攝影/Carter) 玻璃屋內的遊具採用安全無毒材料，孩子可放心探索五感樂趣。(攝影/Carter) 空間動線寬敞、視線通透，讓家長能安心陪伴與觀察孩子，同時從容享受餐點；樓下則規劃包廂空間，提供更為靜謐私密的用餐選擇。

戶外的水畫牆吸水快乾，小朋友可盡情用水作畫，揮灑創意不停歇。(攝影/Carter) 創辦人Ashley表示，父親曾任前行政院長郝柏村御用廚師，料理承襲家傳手藝，延續江浙菜系的經典風味與細緻工法。招牌菜色各具特色，其中「午仔魚一夜干」油脂豐腴、鹹香適中；「陳滷東坡肉」肥而不膩、入口即化；「稻香荷葉飯」以荷葉蒸炊，帶來清香柔潤的口感；「黑糖脆餅桔汁雞」將金桔醬炒雞肉後盛入椪餅中，美味又充滿創意，吃起來暖心又討喜。

今年母親節期間，貳木言午也推出限定活動，提前預約並帶媽媽用餐，即可獲得鹹香的「手工麵包花」與拍立得留影，為相聚時光留下溫柔紀念，把當下的笑容與陪伴，好好收藏成一段值得回味的記憶。

「午仔魚一夜干」定食人氣超高，香嫩油脂與鹹香完美平衡，成為餐廳招牌首選。(攝影/Carter) 「黑糖脆餅桔汁雞」與「稻香荷葉飯」的美味秘訣，承自餐廳創辦人父母手藝傳授。(攝影/Carter) 在這樣的空間裡，用餐成了一段親子共享的悠閒時光。媽媽細細品味料理，孩子在玻璃屋探索五感遊戲，笑聲與香氣交織，讓吃飯成為充滿溫度與樂趣的時刻。

•秋邑食廚

地址：高雄市楠梓區高楠公路1841-1號

電話：(07)363-8077

FB：Chill eat 秋邑食廚

•貳木言午

地址：高雄市苓雅區林泉街38巷7-1號

電話：(07)721-4300

FB：貳木言午