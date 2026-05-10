形式不拘的開場白 五月以甜點說愛

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/曾信耀】

表達愛與感謝或許不必以盛大形式傳遞情感，一份細緻的甜點，也能承載剛剛好的心意。從挑選口味時的用心，到輕輕切開蛋糕的瞬間，再到一家人圍坐共享的片刻，每個細節，都讓平凡時光有了香氣。今年五月，就用甜蜜滋味作為愛與感謝的開場白吧！

能宅配的愛與陪伴：望思甜點

成立於高雄鹽埕已逾7年的文青手作甜品店「望思甜點」以英文「Once」為名，意即只活一次，好好善待自己。而「善待」的意境擴及了將甜點視為傳遞愛與陪伴的媒介，推動望思甜點製作婚禮與節慶蛋糕，並成為熱門的節慶蛋糕選擇。

除了戚風蛋糕，「望思甜點」也有磅蛋糕、瑪德蓮與費南雪等常溫甜點，以精緻禮盒包裝設計，適合節慶送禮與分享心意。(攝影/曾信耀) 望思甜點製作的蛋糕以戚風蛋糕為基底，口感輕盈柔軟，製作蛋糕的原料選用天然發酵奶油，減少人工奶油對身體的負擔。臺灣茶風味蛋糕是望思甜點很受歡迎的品項，是團隊為了推廣臺灣物產特意至茶產地學製茶，再將茶葉帶回廚房進行研發設計的作品。阿里山金萱紅茶的淡雅蜜香，溫和而細緻；炭焙烏龍則沉穩內斂，與清甜綠葡萄交織出清爽層次，讓人一口一口慢慢品味。而高雄豐饒的水果物產也成為望思甜點的靈感來源，玉荷包、香蕉、芒果等水果蛋糕，讓蛋糕口味變化無窮，成為每一季令人期待的驚喜。

「望思甜點」創辦人Della熱愛製作甜點，顧客品嘗蛋糕後的驚喜與回饋，讓她充滿成就與喜悅。(攝影/曾信耀) 蛋糕配料選用臺灣當季水果，搭配茶香延伸出多層次甜點變化。(攝影/曾信耀) 迎來母親節，望思甜點設計了期間限定的「禮服蛋糕」，用一襲優雅裙襬傳遞浪漫心意。切開蛋糕，層層香草戚風、優格香緹與厚切綠葡萄堆疊，清爽而細膩，就像那些親子間不張揚卻深刻的情感。除了戚風蛋糕，店內也推出磅蛋糕、瑪德蓮與費南雪等常溫甜點。

望思甜點研發各種甜點品項的背後，包含希望甜點是能被帶回家與家人一起享用的美味，或是為無法相聚的人傳遞心意。因此，配方經多次嘗試與細細調整，在包材上也幾經改良，讓蛋糕與甜點能夠被運送或宅配，不論身在何處，都能以宅配致贈甜品表達心意，或是能團聚在一起享用蛋糕。以美食串起對話與陪伴，或許即是簡單卻能鄭重訴說愛的方式。

為彼此停下來的時光：厚里烘焙

如果想為母親節添上一點不同的風景，可以走入「厚里烘焙」展開一段逆時光小旅行。

在退役火車廂內買麵包，結合鐵道場景與烘焙香氣，帶來新奇有趣的體驗。(攝影/曾信耀) 厚里烘焙位於哈瑪星鐵道園區，將退役老舊火車改造為用餐及販售空間，保存文物同時也實踐永續發展理念。(攝影/曾信耀) 厚里烘焙的空間由臺鐵退役自強號車廂改造而成，一踏入就像走進帶有故事的時光機。車廂窗景保持原有設計，引入戶外光線，也讓視線向外延伸，對於不善言辭表意的人，此刻不需刻意安排話題，坐在一起，享受恬靜而閒適的時光也十分自在；而對樂於分享情感的人來說，剛好也能在敞亮席間侃侃而談。

厚里烘焙的招牌手撕包，以柔軟層次與自然拉絲感，成為分享時最溫柔的媒介。野生藍莓口味的果香，在撕開的瞬間緩緩散開，像是把甜意分給彼此，也把距離一點一點拉近。此外，生吐司、鹽可頌各自展現風味：濃郁與清爽交錯，就像家人之間不同的個性，卻總能彼此包容。遞上一份點心表達心意，再搭配一杯咖啡，彼此陪伴的時光也跟著變得柔軟。

琳瑯滿目的手撕包，推出近20種口味選擇，滿足不同喜好與多樣味蕾需求。(攝影/曾信耀) 杜拜巧克力口味麵包為近期的熱銷商品。(攝影/曾信耀) 母親節期間，店內打造限定甜點。其中，香草籽布丁帶著天然香草莢的柔和香氣，甜度輕盈、口感滑順細緻，表層覆上微苦帶甜的焦糖，讓風味更顯平衡。另外，還有散發溫潤香氣的肉桂捲，選用柔軟細緻的麵包體，層層捲入濃郁肉桂與核桃顆粒，豐富層次的口感，咀嚼之間，香氣瀰漫。

手撕包、布丁與肉桂捲，搭配咖啡飲品，共享溫馨甜點時光。(攝影/曾信耀) 或許，表達愛與關懷真正重要的，不是形式，而是那段願意為彼此停下來的時間。今年，就選一份甜點吧。在分享的每一口之間，讓愛不必張揚，也能好好感受。

• 望思甜點

地址：高雄市鹽埕區莒光街171號

電話：(07)531-1245

FB：望思甜點 Once Dessert

• 厚里烘焙

地址：高雄市鹽埕區五福四路347號

FB：厚里Horlibaking