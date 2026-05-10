大樹．河岸綠意的輕鬆漫旅

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter、黃敬文】

「五月的天，剛誕生的夏天。」正如《五月天》這首歌詞唱的，進入五月迎來了24節氣的立夏，同時，這個月也是獻給母親的節日。在這個充滿愛與感恩的月份，剛剛好的溫暖正好適合休日漫步，來到「大樹」，舊鐵橋濕地踏青走走，前往佛光山佛陀紀念館藝術巡禮，夜宿隱世森林系民宿。抓住初夏微煦陽光，闔家展開一場溫柔的旅行。

舊鐵橋濕地除了以人工生態維護保育高屏溪河岸，並規劃完善的步道及自行車道，讓遊客可近距離的觀察上百種野生動物與水生植物。（攝影/Carter）

舊鐵橋濕地 來天空步道悠哉踏青

循著大樹區台29線公路沿途景點走走停停，順著高屏溪河畔，不僅是與自然的對話，同時也展開了一場人文的巡禮，在行走之間，與家人親友慢慢聊著日常。

高屏溪（舊稱下淡水溪）是臺灣第二長河，流域廣闊，是滋養南臺灣高屏地區的「生命之河」與「母親河」，而位於高屏溪下游的大樹區，這個地名彷彿描繪出了這片充滿生命力的土地，伴隨著光合作用之下，像大樹一樣茂盛長青，斑斕繽紛。

市府水利局維管的「大樹舊鐵橋濕地」，去（2025）年從全國147個參選單位中脫穎而出，榮獲政府機關類永續發展獎。（攝影/Carter） 舊鐵橋濕地生態在夏天呈現綠意盎然的景象，繁茂的蘆葦叢與水生植物孕育著生物多樣性，這個時節最容易發現蜻蜓、昆蟲淘氣的身影，也是觀察水雉復育的最佳時機。廣達100多公頃的「大樹舊鐵橋濕地」，去（2025）年更從全國147個參選單位中脫穎而出，榮獲政府機關類永續發展獎。

來到舊鐵橋濕地，一定要登上舊鐵橋天空步道，看著列車疾駛而過，感受時空的變遷，飽覽高屏溪濕地自然風光。（攝影/黃敬文） 走上百年舊鐵橋天空步道，視野特別開闊，濕地景觀一望無際，一旁火車呼嘯而過，只見遊客們紛紛趕緊拿起手機記錄下時光交會時刻。趁著風和日麗，不妨和親朋好友一起近距離感受舊鐵橋國定古蹟之美，也讓旅程多了一份輕鬆與自在。

佛光山佛陀紀念館 朝聖全臺高人氣的博物館

往來國道3號時，途經高屏溪斜張橋總會和山巔上的大佛相望，高達108公尺、亞洲最大的銅鑄釋迦牟尼坐像也是大樹最醒目的地標。根據觀光署統計，2025年全臺博物館類景點的到訪人次，佛光山佛陀紀念館吸引逾498萬人次，近年一直是臺灣具高人氣的博物館。園區內步調從容，是一處適合闔家一同放慢腳步、靜心感受的場域。

高達108公尺、亞洲最大的銅鑄釋迦牟尼坐像，是大樹最醒目的地標。（攝影/Carter） 佛陀紀念館的「鎮館之寶－佛牙舍利」，就典藏在玉佛殿。（攝影/Carter） 除了每年五月慶祝國定佛誕節系列活動之外，館內目前正展出華彩萬象的石窟藝術沉浸體驗，包括世界文化遺產－麥積山石窟藝術特展，以及佛教地宮還原常設展等多樣主題展覽，吸引國內外遊客絡繹造訪。

「佛教地宮還原」展區，模擬陝西省扶風縣法門寺地宮，特別複製整套地宮文物，還原現場，並展出地宮文物珍寶。（攝影/Carter） 通過成佛大道，拾級而上，讓人感受安和平靜，「前有八塔，後有大佛，南有靈山，北有祇園」的宏偉格局，彷彿開啟一場宗教建築美學之旅，穿梭引蝶生態步道，閑庭信步就上了一堂生命教育課，特色蔬食也應有盡有，館內還有專為兒童設計的三好兒童館，來看動畫影片、高科技互動體驗，大小朋友都能找到樂趣。

佛光山佛陀紀念館建館之初，即保留了當地豐富的自然原始生態，穿梭在蝶舞紛飛的林間，也是最好的生命教育。（攝影/Carter） 明山莊人文會館 隱世森林系民宿住一宿

結束了佛陀紀念館的藝術與心靈巡禮，若想在大樹找個地方落腳歇息，延續這份平靜，不妨前往山林中的「明山莊」留宿一晚，讓大自然為這趟旅程寫下溫柔的結語。

隱密於一片綠色山林裡的明山莊，坐擁豐富多樣的植栽園藝，明山莊主人、同時也是一手操刀設計的建築師莊輝煌透露，這片占地1甲的土地道法自然生生不息，30多年來從不施用農藥，用心維護原始自然生態，從種樹開始，演繹建築的環境美學與生活美學，也讓這裡成為適合放鬆、感受自然流動的空間。

明山莊是以秉持愛護土地的信念，堅持保持原始生態，打造自然風格的園林山莊。（攝影/Carter） 進入明山莊猶如走進一座白花森林，山莊主人將每間房間與詩詞和植物融合在一起，時尚建築的大面落地窗映入眼簾盡是枝椏綠意，一夜安眠醒來即可看見層層樹冠，早晨最美的自然光影盡入眼底，放鬆的旅途步調，將心安放此處閱讀、品茶、賞畫展、聽蟬鳴，與莊輝煌建築師話家常，聽他娓娓道來，這是一個建築師為高雄人蓋的房子，希望這裡是「咱兜(lán-tau)」（註：我們家）。

訴求簡約大方的景觀房設計，為造訪旅客留下大片落地窗擁抱森林景致。（攝影/Carter） 莊輝煌建築師同時也是一位畫家，「打開一扇窗」畫展在民宿中展出。（攝影/Carter） 明媚的五月天，放慢心的節奏，一路從舊鐵橋濕地綠野仙蹤，來到佛陀紀念館與明山莊人文會館文化洗禮，與家人或約上三五好友走進高雄大樹區，在靜心與從容之間，一同享受放鬆的時光。

• 舊鐵橋濕地教育園區

地址：高雄市大樹區竹寮里竹寮路109號

FB：舊鐵橋濕地教育園區

• 佛光山佛陀紀念館

地址：高雄市大樹區統嶺路1號

電話：（07）656-3033

• 明山莊人文會館

地址：高雄市大樹區三和路120-1號

電話：（07）656-2268、0955-100-766、0955-711-778