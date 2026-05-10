拓印土地的紋理 「已知用火」陳慶銘的山林陶藝

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/已知用火】

以鹽田起家的鹽埕，如今已轉型為藝文與創作聚集之地。陶藝創作者陳慶銘在此落腳，以「已知用火」為名，將山林裡的葉片轉化為器物紋理，留下季節更迭的痕跡，讓土地氣息隨之融入日常。

青創藝術的在地紮根

陳慶銘的創作背景來自純美術，從小學美術班一路到研究所，橫跨雕塑與繪畫，但他並未將自己侷限在畫廊或美術館，而是選擇以陶藝作為與大眾接觸的入口。他認為，陶器相對親民，也更容易走進日常生活，成為人們理解藝術的一種方式。

在北部短暫發展後，他回到高雄，以鹽埕為基地成立「已知用火」，並開設工作坊。這裡既是創作空間，也是交流場域。來上課的學員多為上班族與親子，在手作過程中放慢節奏，從中獲得放鬆與療癒，也享受親手完成作品的樂趣。

陶器走入日常，陶製咖啡濾杯質感溫潤，使用其沖煮後，風味更顯香醇滑順。(攝影/Carter) 不少藝術家亦來此創作陶藝，與陳慶銘交流切磋，在互動中激盪出新的創作靈感與火花。(攝影/Carter) 他不強調制式教學，上課時有人想做杯子、有人嘗試雕塑，也有人在器物上加入個人符號，他都會依照學員的想法進行引導，創作出獨特的作品。這樣的教學方式，讓陶藝更容易親近，也保留了創作的自由度。

土與葉的肌理實驗

對陳慶銘而言，陶土是媒材，也像是一種紀錄。來自大自然的植物，無論新鮮或乾枯，在壓印進陶土的瞬間，便留下特殊的紋理。葉脈的細節、邊緣的鋸齒、甚至風吹日曬後的變化，都如實呈現在陶面上，形成獨一無二的圖像。

將陶土擀成厚度均勻的陶板，鋪上葉片後反覆滾壓，使紋路嵌入表面。取下葉子後，紋理便清晰浮現，再經過陰乾、素燒、上色與釉燒，作品才逐步成形。每個環節都需要等待，沒有捷徑。

每一件拓印陶盤都像一份季節標本。(攝影/Carter) 不同植物在陶面上的表現各異：有的紋路細密、有的線條粗獷，有的在釉色覆蓋後顯得柔和，有的則更為立體。這些差異，使每件作品保有獨特性，也讓自然痕跡以另一種形式被保存下來。

自然的痕跡以不同形式在陶面上被完整地保存下來。(攝影/Carter)

讓器物成為情感的延伸

工作坊提供彈性的課程安排，無論單堂體驗或長期學習，都能依需求調整。學員可以選擇手捏或拉坯，也能從拓印開始，逐步熟悉陶的特性。

手作讓作品更有溫度，也蘊藏創作者的心意。(上：攝影/Carter、下：圖片提供/已知用火) 陳慶銘於母親節前夕推出一系列作品，以柔和釉色與溫潤線條呈現花草意象，器物保留手作留下的細微痕跡，風格自然安定。母親節將至，送上這份經由指尖溫度揉捏而成的禮物，不僅為母親的生活增添溫暖的陪伴，更傳達言語難以道盡的愛與感謝。

陳慶銘。(攝影/Carter) 陳慶銘認為，陶藝的價值不在於形式的精緻，而在於與人之間的關係。無論創作、使用或贈與，器物都承載著不同的記憶與情感。

在「已知用火」的創作裡，「陶」承接了土地的紋理，也記錄時間的流動。葉子的痕跡、火的轉化與手的溫度，共同形塑出一件件作品，當這些器物進入日常，也彷彿將一段山林的回聲帶回生活。

•已知用火

地址：高雄市鹽埕區必忠街168巷5號

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