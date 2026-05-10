以古謠共振 打造大武壠土地迴響

【◎文/李曉萍 ◎攝影/李曉萍 ◎圖片提供/大滿舞團】

悠揚的古謠串起母語、母親與母土的生命脈絡，對小林村族人而言，「大滿舞團」是一條回家的路，長輩循著歌聲看見家鄉，年輕一代在節奏裡重新認識自己。舞團裡的女性多身兼數職，白日照顧家人或忙著工作，然而即使再忙，夜裡仍趕來排練，這份溫柔堅定的「女力」，讓大武壠的文化留在每一次的合聲裡，向山林大地致意。

大滿舞團透過歌舞找回自身的族群文化與認同。（圖片提供/大滿舞團）

以歌舞療癒傷痛

2009年夏天，莫拉克風災重創南臺灣，小林村被土石吞沒，家園、親人與生活秩序一瞬瓦解。倖存者遷居他地，卻難以安放內心的空缺。在這樣的低谷之中，王民亮返鄉成立「大滿舞團」，號召族人一起跳舞，希望藉著每週固定的排練、聚會，用音樂陪伴彼此，慢慢走出傷痛。原小林公廨有塊「大滿族公廨」的匾額，而大武壠族（Taivoan）在閩南語中音近「大滿」，舞團以此為名，也象徵對族群身分的自我覺醒與認同。

團員劉麗玉說：「舞團就像個大家庭，大家聚在一起，把不好的事忘記，重新生活。」每一次表演最後，全團人員都會合唱《歡喜來牽戲》，對團員們來說，這首歌唱出對家鄉的思念，一人一句，將族人走出災難、重展笑顏的心情寄託於歌聲裡。

把古謠與大武壠文化找回來

大滿舞團成立之初，其實正面對文化斷層的困境。風災讓村子裡的文化傳承者、信仰中心、傳統文物、家屋等一夕消失，而年輕一輩對大武壠族則一片空白。團員潘品岑回憶，自己原本不會唱古謠，加入舞團後才開始學習，她感慨的說：「風災前我們不知道自己是誰，不曉得自己的身分與族群，出社會後以為自己是平埔族。加入舞團後才知道，原來我們是大武壠族。」

潘品岑記得母親從前參加小林夜祭時曾說過：「我們有被看見。」這句話深深刻在她心底，意識到文化被看見的重要性。（攝影/李曉萍） 為了找回族群文化，團長王民亮透過學者的協助，查閱文獻中的五線譜、聆聽日據時期的錄音，並前往各部落採集，將古謠一點一滴找回來。然而，最珍貴的教材往往深埋在女性長輩的記憶中。潘品岑為了學習古謠《燕仔老姊》，打電話給人在臺南的阿嬤，一句一句反覆聆聽阿嬤吟唱的古調，用國、臺語及羅馬拼音混合的方式記錄歌詞。

以往每年4月下旬舉辦的大武壠歌舞文化節，透過古謠與環境劇場實踐文化復振，讓更多人認識大武壠族文化。今年於5月1、2日在日光小林社區舉辦。（圖片提供/大滿舞團） 羅潘春美阿嬤也是舞團的成員，她在風災中失去丈夫，陷入低潮之際，舞團讓她重新找回生活的節奏。在舞團中，她不只扮演著凝聚力的角色，也教導年輕族人早期歌謠和祭儀舞步，並帶著大家製作柴燒年糕、肉糉（粽的異體字）等傳統食品，把文化與生活傳遞下去。

舞團團員就像一家人，彼此支援互助，讓文化在育兒與勞務的間隙中向下扎根。（攝影/李曉萍）

舞團中長大的文化種籽

舞團成員都不是專業演出者，許多人同時擔任母親與家中主要照護者角色，她們在生活的縫隙中持續歌唱，帶著孩子一起參與排練及演出。

舞團的女性成員即使再忙，夜裡也要抽出時間帶孩子來排練。（圖片提供/大滿舞團） 潘品岑說：「兩個孩子都是舞團帶大的。」排練時，團員們會輪流幫忙照顧彼此的孩子，即便在哺乳期或懷孕期間，女性依然能無後顧之憂地參與活動 。團員張惠慈同時身兼四個小孩的母親、社區發展協會工作人員與舞團成員，她笑著調侃：「巴不得一天有48小時！」隨時切換角色，早已交織成生活的一部分。

惠慈的四個孩子陸續加入舞團，她表示，每次在台下看著孩子們排練或表演，都覺得很感動。（攝影/李曉萍） 孩子們看著長輩舞蹈、聽著古謠旋律長大，文化自然地滲入成長過程，從模仿開始，逐漸對大武壠文化產生興趣。當文化成為生活的一部分，便不再只是被保存的對象，大滿舞團所展現的女性柔韌力量成為文化載體，把記憶化為歌聲，讓消逝的部落在音符與舞步之間，重新編織成新的家園。

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