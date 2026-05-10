為布袋戲偶戴上氣勢 紅燈師蘇志榮的盔帽美學

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/蘇志榮】

鑼鼓聲響，布袋戲角色翩然亮相，未發一語，光憑那頂精緻的頭冠，便先聲奪人地定調氣場與身分。在臺灣掌中戲界，業界尊稱「紅燈師」的蘇志榮，無疑是最具代表性的藝師之一，他將盔帽從裝飾配件推進為角色的「性格雕琢」，使器物與戲魂相契。他的作品屢獲一線劇團採用，見證臺灣掌中藝術的傳承與變遷。

從操偶師到偶戲美學制定者

「人在江湖，身不由己。」回憶起製作盔帽的契機，蘇志榮語氣一轉，布袋戲角色特有的氣韻瞬間上身。年輕時，他創立高雄「錦五洲掌中劇團」，當年劇團隨戲約四處遷徙，戲偶配件的貨源極不穩定。某次，承作盔帽的師傅在收款後人間蒸發，眼看戲偶即將缺冠上場，蘇志榮在逼不得已下挽袖嘗試。沒想到這番救場大獲好評，意外開啟他的職人之路。

無論關公帽(上)、駙馬盔(右)、木蘭盔(左)、包公帽(下)等形制，對蘇志榮而言都駕輕就熟。(攝影/Carter) 憑藉多年演出累積的操偶經驗，蘇志榮比一般盔帽師傅更懂得使用需求。他觀摩前輩製作的樣式，反覆推敲改良並加入自己的想法，技藝日益純熟，連戲偶服飾業者都主動代售他的作品。隨著口碑遠播，蘇志榮逐漸從布袋戲偶演師蛻變成專業的造形美學制定者。而「紅燈師」這個封號，則源於他早年布袋戲中一名極富正義感的角色「紅燈」，朋友覺得他的個性正如該角色翻版，便這樣稱呼他，而這個稱號便伴隨他走過數十載。

解密掌上乾坤 機能與美學的平衡

布袋戲盔帽又稱「頭戴」，具有表現角色身分、地位的功能，分為盔、冠、巾、帽等類型。製作過程講究耐心與細心，需要先裁剪紙板、摺出帽型，接著黏貼表布、貼上彩色繡線或金蔥線，最後再綴以亮片、珠子、絨球或寶石。蘇志榮說明，利用標準帽型搭配不同配件及色彩，即可變化出迥異的角色形象，例如，文生巾溫文儒雅，不宜過度裝飾；英雄巾可斟酌加上帽翅、帽花、流蘇飾帶等，增加操演時的靈動威風。

改變顏色和裝飾配件，即可展現不同角色的身分、個性和威儀(左：八角盔、右：木蘭盔)。(攝影/Carter) 「盔帽要盡量輕，操偶師的手才不會累；更要戴得穩，戲偶翻跟斗、大動作時才不會掉。」蘇志榮一邊解釋，一邊翻轉手上那頂精巧的英雄巾，展示帽子內緣稍微內凹的巧妙設計，這樣盔帽能牢牢扣合偶頭。材料選擇與結構設計需達到平衡，以便演員操作時輕便順手不易掉落。

蘇志榮仔細地為手中盔帽黏上金邊。(攝影/Carter) 堅固耐用是蘇志榮出品的正字標記，有位老客人送回一頂20年前訂製的盔帽，布料雖已陳舊，帽上的裝飾線條和配件卻依然穩固，牢牢記憶曾經的戲臺風華。連布袋戲宗師黃海岱也深深信賴蘇志榮的手藝，對委託他製作的盔帽從無二話。

延續傳統韻味 結現代之果

深耕盔帽製作逾四十年，蘇志榮獲高雄市文化局授證為「布袋戲偶盔帽製作技術文化資產保存者」。他認為，盔帽蘊藏角色的身分、氣勢與個性，保留傳統氣韻、不脫離原有文化脈絡的前提下，盔帽師也要多看多想，結合新材料與時代趨勢創作，讓工藝與時俱進。蘇志榮自己也不斷嘗試新材質並改良工法，例如以小彈簧取代白鐵線連接帽翅與帽體，武生動作時更生動，並可提升耐用度。

蘇志榮授獲無形文化資產保存者證書，左起依序為高雄市立歷史博物館館長李文環、蘇志榮及其徒弟曾莨鈞。(圖片提供/蘇志榮) 蘇志榮師徒傳承技藝不遺餘力，近期受邀至高雄師範大學教授學生製作盔帽。(圖片提供/蘇志榮) 蘇志榮一生致力於盔帽製作，且從不藏私，用心傳授技藝。他自豪地介紹已能獨當一面的徒弟曾莨鈞，其細膩的手工及別出心裁的設計已讓作品躍升收藏等級。曾莨鈞近期更嘗試跨界與BJD球體關節人偶創作者合作，重新詮釋地母娘娘的造型，期望讓傳統的偶戲頭戴走進不同的文化語境，開拓更多發展空間，也讓更多人看見這項無形文化資產之美。

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