快訊

「台北鴨王」私廚開不到2個月 老闆看臉書才知店面遭人潑漆

機場捷運一度電力異常停駛、沒冷氣 桃捷：全線陸續恢復營運中

伊朗油輪遭美攻擊狂燒不止 衛星畫面曝「阿曼灣飄巨大煙柱」

為布袋戲偶戴上氣勢 紅燈師蘇志榮的盔帽美學

聯合新聞網／ 高雄畫刊
蘇志榮認為，傳統戲偶盔帽設計最重要的是保留歷史人物的氣韻。(攝影/Carter)
蘇志榮認為，傳統戲偶盔帽設計最重要的是保留歷史人物的氣韻。(攝影/Carter)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/蘇志榮】

　　鑼鼓聲響，布袋戲角色翩然亮相，未發一語，光憑那頂精緻的頭冠，便先聲奪人地定調氣場與身分。在臺灣掌中戲界，業界尊稱「紅燈師」的蘇志榮，無疑是最具代表性的藝師之一，他將盔帽從裝飾配件推進為角色的「性格雕琢」，使器物與戲魂相契。他的作品屢獲一線劇團採用，見證臺灣掌中藝術的傳承與變遷。

從操偶師到偶戲美學制定者

　　「人在江湖，身不由己。」回憶起製作盔帽的契機，蘇志榮語氣一轉，布袋戲角色特有的氣韻瞬間上身。年輕時，他創立高雄「錦五洲掌中劇團」，當年劇團隨戲約四處遷徙，戲偶配件的貨源極不穩定。某次，承作盔帽的師傅在收款後人間蒸發，眼看戲偶即將缺冠上場，蘇志榮在逼不得已下挽袖嘗試。沒想到這番救場大獲好評，意外開啟他的職人之路。

無論關公帽(上)、駙馬盔(右)、木蘭盔(左)、包公帽(下)等形制，對蘇志榮而言都駕輕就熟。(攝影/Carter)
無論關公帽(上)、駙馬盔(右)、木蘭盔(左)、包公帽(下)等形制，對蘇志榮而言都駕輕就熟。(攝影/Carter)
　　憑藉多年演出累積的操偶經驗，蘇志榮比一般盔帽師傅更懂得使用需求。他觀摩前輩製作的樣式，反覆推敲改良並加入自己的想法，技藝日益純熟，連戲偶服飾業者都主動代售他的作品。隨著口碑遠播，蘇志榮逐漸從布袋戲偶演師蛻變成專業的造形美學制定者。而「紅燈師」這個封號，則源於他早年布袋戲中一名極富正義感的角色「紅燈」，朋友覺得他的個性正如該角色翻版，便這樣稱呼他，而這個稱號便伴隨他走過數十載。

解密掌上乾坤 機能與美學的平衡

　　布袋戲盔帽又稱「頭戴」，具有表現角色身分、地位的功能，分為盔、冠、巾、帽等類型。製作過程講究耐心與細心，需要先裁剪紙板、摺出帽型，接著黏貼表布、貼上彩色繡線或金蔥線，最後再綴以亮片、珠子、絨球或寶石。蘇志榮說明，利用標準帽型搭配不同配件及色彩，即可變化出迥異的角色形象，例如，文生巾溫文儒雅，不宜過度裝飾；英雄巾可斟酌加上帽翅、帽花、流蘇飾帶等，增加操演時的靈動威風。

改變顏色和裝飾配件，即可展現不同角色的身分、個性和威儀(左：八角盔、右：木蘭盔)。(攝影/Carter)
改變顏色和裝飾配件，即可展現不同角色的身分、個性和威儀(左：八角盔、右：木蘭盔)。(攝影/Carter)
　　「盔帽要盡量輕，操偶師的手才不會累；更要戴得穩，戲偶翻跟斗、大動作時才不會掉。」蘇志榮一邊解釋，一邊翻轉手上那頂精巧的英雄巾，展示帽子內緣稍微內凹的巧妙設計，這樣盔帽能牢牢扣合偶頭。材料選擇與結構設計需達到平衡，以便演員操作時輕便順手不易掉落。

蘇志榮仔細地為手中盔帽黏上金邊。(攝影/Carter)
蘇志榮仔細地為手中盔帽黏上金邊。(攝影/Carter)
　　堅固耐用是蘇志榮出品的正字標記，有位老客人送回一頂20年前訂製的盔帽，布料雖已陳舊，帽上的裝飾線條和配件卻依然穩固，牢牢記憶曾經的戲臺風華。連布袋戲宗師黃海岱也深深信賴蘇志榮的手藝，對委託他製作的盔帽從無二話。

延續傳統韻味 結現代之果

　　深耕盔帽製作逾四十年，蘇志榮獲高雄市文化局授證為「布袋戲偶盔帽製作技術文化資產保存者」。他認為，盔帽蘊藏角色的身分、氣勢與個性，保留傳統氣韻、不脫離原有文化脈絡的前提下，盔帽師也要多看多想，結合新材料與時代趨勢創作，讓工藝與時俱進。蘇志榮自己也不斷嘗試新材質並改良工法，例如以小彈簧取代白鐵線連接帽翅與帽體，武生動作時更生動，並可提升耐用度。

蘇志榮授獲無形文化資產保存者證書，左起依序為高雄市立歷史博物館館長李文環、蘇志榮及其徒弟曾莨鈞。(圖片提供/蘇志榮)
蘇志榮授獲無形文化資產保存者證書，左起依序為高雄市立歷史博物館館長李文環、蘇志榮及其徒弟曾莨鈞。(圖片提供/蘇志榮)
蘇志榮師徒傳承技藝不遺餘力，近期受邀至高雄師範大學教授學生製作盔帽。(圖片提供/蘇志榮)
蘇志榮師徒傳承技藝不遺餘力，近期受邀至高雄師範大學教授學生製作盔帽。(圖片提供/蘇志榮)
　　蘇志榮一生致力於盔帽製作，且從不藏私，用心傳授技藝。他自豪地介紹已能獨當一面的徒弟曾莨鈞，其細膩的手工及別出心裁的設計已讓作品躍升收藏等級。曾莨鈞近期更嘗試跨界與BJD球體關節人偶創作者合作，重新詮釋地母娘娘的造型，期望讓傳統的偶戲頭戴走進不同的文化語境，開拓更多發展空間，也讓更多人看見這項無形文化資產之美。

• FB：紅燈手感工藝

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.05】

高雄畫刊

追蹤

相關新聞

以歲月之手續寫婚嫁禮俗 高郭瑞愛讓傳統走進新世代

在旗山喧囂的街道上，鼓山莊靜靜佇立。乍看只是尋常的雜貨店，卻是許多家族人生大事的起點。婚禮不僅是喜餅的傳遞，更承載著兩個家庭的情感交織，而在這間店裡，八十二歲的高郭瑞愛以歲月淬鍊的雙手，細細打理新世代的禮俗，讓古老的祝福在當代依然溫潤流轉。

高雄 築夢之地

五月是感恩的時節，祝福所有媽媽及代母職者，母親節快樂，謝謝您們用愛，撐起這座城市最溫柔而堅定的力量。

以女力之手 啟動竹工藝再生革命

「學習文學最大的助益，是能看清問題的根源，並在現象中挖掘深層意義。」對 Kikō 低碳材料創辦人Marcy而言，創業不只是家業的延續，更是一場關於河流記憶、土地修復與自我認同的深度書寫。

在地風味成為城市名片 陳秀卿滷出萬里香

才剛走進位於岡山的「台灣滷味博物館」，空氣中瀰漫著醇厚的中藥香與醬油焦糖化後的甘甜氣息。玻璃窗後，一鍋鍋滷鍋「咕嘟、咕嘟」翻騰冒泡，這股香氣是無數家庭餐桌上的共同記憶，也是得意中華董事長陳秀卿用三十年光陰，從夜市小攤一路滷向國際舞臺的生命原味。

母親節的慢食光 陪媽媽悠閒品味每一口幸福

母親節將至，正是放慢腳步、好好相聚的時刻。今年五月，不妨陪媽媽Chill聚一場，讓孩子自在探索，也讓大人能安心休憩。也許是一處被綠意包圍、能聽見音樂流動的庭院，也許是一間帶著木質氣息、讓人自在放鬆的空間。讓用餐不只是聚會，而是一段能被慢慢感受、細細記住的親子時光。

形式不拘的開場白 五月以甜點說愛

表達愛與感謝或許不必以盛大形式傳遞情感，一份細緻的甜點，也能承載剛剛好的心意。從挑選口味時的用心，到輕輕切開蛋糕的瞬間，再到一家人圍坐共享的片刻，每個細節，都讓平凡時光有了香氣。今年五月，就用甜蜜滋味作為愛與感謝的開場白吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。