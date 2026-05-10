手藝淬鍊成金 讓夢想絢麗綻放

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/高雄市政府社會局】

市集裡，染布、擴香、木作、似顏繪、醬料等攤位玲瑯滿目，攤上各有特色的作品為生活細節鋪展創意，而後方的熱情笑顏，有人是家庭主婦，有人正面臨中年轉職，有人從農務與家務縫隙裡，一點一點摸索自己的可能。這些正綻放的手作能量來自高雄市政府社會局推動的「婦女經濟培力方案」，透過專業輔導與成立「好How市集」，陪伴女性微型創業者將藏在日常裡的手藝，慢慢轉化為能夠自立的經濟能力。

許珮珊（左）為頂成品牌創辦人，以天然食材製作手作食品，於市集現場親自介紹自製芝麻醬，與民眾互動交流，展現溫馨的人情風景。(攝影/Cindy Lee)

從興趣到品牌 夢想的系統性孵化

「婦女經濟培力方案」推動至今，已協助無數中高齡、二度就業或弱勢女性將自己的興趣包裝成市場買單的商品，它扮演著「城市母親」般的導師角色，把夢想落實成一套可以學習、驗證的方法。

為期一年的課程，從產品定位、商品優化、定價與成本概念出發，逐步建立品牌思維，引導學員挖掘個人風格、設計專屬名片與品牌視覺、學習擺攤陳列，並涵蓋攝影、影音、社群行銷，甚至運用AI工具，幫助學員從「我想做」走向「我知道怎麼做」。

「小茱養多肉」的李劉明珠表示，以前多肉植物多贈送親友，現在明白創業必須懂得算成本，讓自己的勞動獲得合理回報。(攝影/Cindy Lee) 種植芒果同時擅於手作原木花器的曾淑鈴，參加培力方案後成立品牌「木生工坊」，她開心地分享：「因為上了影音課，我第一次享受到什麼叫做流量。」曾淑鈴坦言，以自己的年紀，本來不懂AI，也不知道影片怎麼拍、商品該怎麼行銷，嘗試上傳農作短片後，竟獲得百萬點閱，意外體驗社群行銷的效應，也替產品拓展更多陌生客源。

創立「木生工坊」的曾淑鈴，將對自然的敬畏與熱愛化為一件件手作木花器，每件作品都是獨一無二。(攝影/Cindy Lee) 從化工廠退休的李卿卿，原本只是喜歡自己釀製無添加的醬料，參加課程後，在講師的引導下慢慢發展出「釀好食 安心手作」的品牌樣貌，將興趣變成有穩定客群的安心食品。她認為品牌與行銷課程的幫助很大，讓她更有能力把想法說清楚、把健康飲食的理念介紹給客人。

「釀好食 安心手作」的李卿卿因應顧客回饋將產品轉型為無糖醬料、饅頭與豆漿，並結合二十四節氣推廣健康飲食概念。(攝影/Cindy Lee)

好How市集的多元女力 啟動溫柔動能

經濟培力課程是孵化夢想的教室，而「好How市集」則是開花結果的舞臺。每個月第二、第四個週六，社會局在高雄市婦女館和婦幼中心輪流舉辦市集活動，讓參加培力課程的學員實踐所學，社會局婦幼青少年活動中心吳嘉茹主任表示：「好How市集與一般商業導向市集不同，主要是陪伴婦女成長。」

高雄市政府社會局婦幼青少年活動中心吳嘉茹主任（圖右）分享：「學員最大的轉變，就是更有自信，可以侃侃而談自己的作品。」(攝影/Cindy Lee) 對部分學員來說，這也是人生重新出發的地方。「暮光香語」的賴淑秋在經歷喪偶和裁員的人生低谷後，投入擴香石創作，今年一月加入培力課程後，才第一次嘗試擺攤。她說，市集裡，大家相處就像好姐妹，讓她重新感受到成長與被鼓勵的力量，開啟人生下半場的另一扇窗。

賴淑秋將手作擴香石的興趣發展成「暮光香語」品牌。(攝影/Cindy Lee) 走進好How市集，看見許多孩子專注的體驗DIY，媽媽們安心地慢慢挑選，這裡有強調節氣飲食的原味食品、減醣版傳統米香、也有結合地方農作的植物染、香氛、彩繪、木作等手工收活器物。這裡沒有制式單一的商品，女性創業者將各自的生活經歷與美感提煉成一個個動人的故事。

「好How市集」也時常舉辦能親子共同參與的DIY或互動遊戲。(攝影/Cindy Lee) 吳嘉茹主任鼓勵還在猶豫該不該踏出第一步的婦女：「不要擔心產品是否受歡迎，勇敢的加入好How市集，我們會一路陪伴妳成長。」「婦女經濟培力方案」不只是幾堂課、幾場市集，而是希望讓每一位擁有夢想的女性，都能透過專業引導與實務經驗建立自信，勇敢地在城市裡寫下屬於自己的創業篇章。

歡迎大家一起來逛逛「好How市集」，感受創意能量。（圖片提供/高雄市政府社會局） • FB：好How市集