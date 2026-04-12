最酷炫的4月就在高雄！草地上，栩栩如生的擬真恐龍在眼前走動，孩子們化身為小小考古學家尋找化石，彷彿回到史前時代。大小朋友手牽手，走進高雄「恐龍酷樂園」展開探險，度過最刺激、最歡樂的兒童節。閒時也可坐在駁二《好奇翹翹板》上釋放歡聲笑語，讓童趣融入日常。

文化與生活的淬練，形成高雄獨有的人文風貌。杉林區百餘年歷史的「黃家伙房」歷經再造，承載了家族的情感與記憶的延續；旗山老街與環境共生的地方美學，讓旅人體驗百年商圈的新節拍；三民區盤花公園，從植物選栽到藝術裝置，讓人於漫步之間，慢慢讀懂屬於高雄的客庄故事。

城市的創新能量，也在青年世代中萌芽。從陽台的植栽創意，到用魚鱗打造的永續冰品，都展現出高雄勇於想像、實踐創意的精神；而巷弄裡的老屋拉麵店與咖啡店，高雄陶藝家獨創的《聖杯》等藝術作品，讓高雄深厚的文化涵養實現於生活。

邀請大家帶著童真的心，以孩子的視角，彼此陪伴、共同成長，盡情探索高雄，讓城市各個角落都能成為遊戲場，每一次街角的發現，都會是生活中珍貴而難忘的記憶。