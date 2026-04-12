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恐龍大出沒！2026高雄兒童節 變身冒險樂園

聯合新聞網／ 高雄畫刊
DINO-A-LIVE超恐龍體驗場場爆滿。(攝影/Carter)
DINO-A-LIVE超恐龍體驗場場爆滿。(攝影/Carter)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府教育局】

　　一年一度的兒童節，高雄再次端出讓人眼睛一亮的大型活動！今年以「恐龍酷樂園」為主題，從4月3日到4月6日，整個城市彷彿被恐龍佔領。從會動的擬真恐龍，到舞臺表演、親子體驗與熱鬧市集，不只小朋友玩得開心，大人也能一起投入這場熱鬧又充滿驚喜的節日派對。

近距離看恐龍呼吸、擺動、甚至「對看」。(攝影/Carter)
近距離看恐龍呼吸、擺動、甚至「對看」。(攝影/Carter)

近距離感受恐龍震撼

　　活動場地選在衛武營國家藝術文化中心，一走進園區，就像踏入史前世界。高雄市政府教育局表示，今年最大亮點，是來自日本、曾於東京國立博物館演出的擬真恐龍團隊「DINO-A-LIVE」首次來臺。

日本擬真恐龍團隊「DINO-A-LIVE」首度來臺演出，結合聲光效果帶來沉浸震撼體驗。(攝影/Carter)
日本擬真恐龍團隊「DINO-A-LIVE」首度來臺演出，結合聲光效果帶來沉浸震撼體驗。(攝影/Carter)

　　這些恐龍是能走、能動，還會跟觀眾互動的「真實存在」。在「恐龍大舞台」，每天三場精彩演出，六種不同恐龍接力亮相，從震撼登場到貼近互動，勢必成為全場焦點，讓大小朋友都等不及一睹為快。

(攝影/Carter)
(攝影/Carter)

　　走出舞臺，驚喜還沒結束。「恐龍大草原」打造為沉浸式史前場景，十多隻擬真機械恐龍分布園區各處，或隱身林間、或現身草原。民眾只要走進其中，就有機會發現暴虐龍、雙冠龍或劍龍的蹤跡，帶來一場充滿驚奇的探索體驗。

衛武營打造成史前的恐龍世界，讓大小朋友一起來場驚奇的探險之旅。(攝影/Carter)
衛武營打造成史前的恐龍世界，讓大小朋友一起來場驚奇的探險之旅。(攝影/Carter)
劍龍的背部有兩排巨大的交替骨板。(攝影/Carter)
劍龍的背部有兩排巨大的交替骨板。(攝影/Carter)

化身小小考古學家

　　這場活動不僅是好玩，也把學習藏在每一個角落。今年特別規劃「古生物廣場」，將展出珍貴的彩斑菊石與六公尺長的滑齒龍化石標本，讓孩子有機會近距離認識遠古生命。

六公尺長的滑齒龍化石標本。(圖片提供/高雄市政府教育局)
六公尺長的滑齒龍化石標本。(圖片提供/高雄市政府教育局)
珍貴的彩斑菊石化石標本。(圖片提供/高雄市政府教育局)
珍貴的彩斑菊石化石標本。(圖片提供/高雄市政府教育局)

　　其中，「化石體驗」預計成為現場人氣亮點，小朋友可以親手挖掘化石，從刷除泥土到發現「寶藏」，一步步體驗考古過程，並可將挖掘成果帶回家，留下專屬紀念。

化石挖掘也受到大小朋友的喜愛。(攝影/Carter)
化石挖掘也受到大小朋友的喜愛。(攝影/Carter)

　　另一頭的「小恐龍運動探險家」則將運動轉化為趣味闖關。足球、水彈槍、跳跳桿等十多種體驗，結合恐龍情境設計，讓孩子在活動中盡情放電，也在遊戲過程中培養體能與協調感。

　　此外，與富邦文教基金會合作的系列活動同樣備受期待，包括《虎姑婆和他的朋友》音樂劇、「MOMO家族童樂會」及「momo mini 親子電影院」等節目，並規劃繪畫體驗，讓孩子透過創作，展開豐富的想像旅程。

(圖片提供/高雄市政府教育局)
(圖片提供/高雄市政府教育局)

　　這場恐龍熱潮不只停留在衛武營國家藝術文化中心，也將延伸至城市各處，包含大港橋及輕軌站點等地，都將設置恐龍裝置，讓民眾在不同角落都能感受活動的魅力。活動前也規劃恐龍快閃，將於高雄車站與民眾互動，提前炒熱氣氛；同時安排偏鄉學童前往衛武營參與活動，讓更多孩子都有機會親身感受這場盛會。

　　現場還設有「小老闆二手市集」，讓小朋友化身攤位小老闆，從實際參與中學習惜物與交易的概念。

打造全家人的快樂時光

　　除了恐龍與體驗活動，「掠食者市集」與「怪獸森友會市集」預計集結超過百個攤位，從文創商品到特色美食一應俱全，讓孩子能玩、也能逛，大人則可在陪伴之餘輕鬆享受假期時光。

　　「恐龍大舞臺」同時也是孩子展現成果的重要空間，將邀集超過十所學校輪番演出，帶來國樂、管弦樂與舞蹈表演。不少團隊曾於賽事中獲獎，精彩內容可望為兒童節增添更多亮點。

除了澄清湖的驚喜彩蛋，駁二特區還有科工館等地都有恐龍身影，快到高雄展開尋找恐龍的冒險之旅。(攝影/黃敬文)
除了澄清湖的驚喜彩蛋，駁二特區還有科工館等地都有恐龍身影，快到高雄展開尋找恐龍的冒險之旅。(攝影/黃敬文)

　　「2026兒童節恐龍酷樂園」不只是孩子的節日活動，更是一場全家都能參與的城市派對。隨著活動登場，高雄也將在歡笑與期待中，迎來一段充滿驚喜的兒童節時光。

2026高雄兒童節 恐龍酷樂園

日期：4/3~4/6

地點：衛武營國家藝術文化中心

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.04】

高雄畫刊

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