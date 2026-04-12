百年黃家伙房 看見客家文化新風景

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee、黃敬文 ◎圖片提供/蕭淑琴】

杉林區是高雄客家族群比例第二高的區域，座落月眉里的「黃家伙房」已逾百餘年歷史，是客家族群拓墾杉林的重要見證，亦擁有南臺灣保存最完整的客家牌樓之一。為延續祖先家園，黃家子孫近年自籌修繕伙房，讓百年老屋重新煥亮，成為一處實踐建築永續的範本。

座落於月眉里的「黃家伙房」至今已逾百年歷史，此照攝於1982年春節。(圖片提供/蕭淑琴；翻拍/黃敬文)

行經此地，不妨放慢腳步，細讀屋宇間蘊藏的客家建築智慧與家族記憶；伙房內部目前未對外開放，建議於外圍靜靜欣賞，在不打擾的距離中，感受這座百年家屋的溫度與時間痕跡。

見證客庄的拓墾足跡

翻開黃家的族譜，就是一部杉林區客家族群的開拓史。自十六世先祖翻越月光山、從美濃來到杉林落腳湧泉之地起，至今已傳承至二十六世。黃家子弟黃宏明分享，黃家土地大多為祖先開墾所得，最初聚居點即是現今的牌樓與伙房所在地。從前該地區的人都住在茅草房中，只有黃家以瓦為頂，因此被當地人稱為「瓦屋下」。

住在附近的黃宏明委員（左）熟知家族故事，黃能正（右）則擔任管理人，協助處理相關事務。(攝影/Cindy Lee)

「伙房」即是客家人傳統住宅，蘊含「一群人共同生活」的意思。隨著族裔繁衍、開枝散葉，後代雖陸續向外興建房屋形成區域聚落，但祖堂始終是家族的原點與核心。儘管時代更迭，黃家後代仍堅守於此，每逢三節，禾埕上站滿返鄉祭祖的族人，壯觀的場面正是客家精神中「慎終追遠、飲水思源」的生動寫照。

寬敞的埕地裡，婚禮的笑聲、孩子的奔跑、家人的閒聊，交織成日常的光景，也凝聚了黃家人最深的溫度與情感。上圖攝於1987年；下圖攝於1986年。(圖片提供/蕭淑琴；翻拍/黃敬文)

客家文化的風水智慧與建築語彙

走入伙房前，典雅的牌樓首先映入眼簾。牌樓建於1934年，大楣題字「孝友遺風」，典故出自二十四孝裡黃香「扇枕溫衾」，以及黃石公贈書張良的情誼，寓意以孝傳家、友愛兄弟，牌樓上還有扇子和書卷的裝飾；背面的「五經世第」則勉勵子孫勤學不輟。這座牌樓不僅反映了客家人重視文風與倫理的傳統，更見證了昔日牛車通行的日常，在全臺多數客家牌樓因道路拓寬而消失的今日，完整保存的黃家牌樓彌足珍貴。

黃家伙房入口的牌樓是保存最完整的客家牌樓之一。(上：攝影/Cindy Lee；中、下圖：攝影/黃敬文)

穿越牌樓，看見客家人對風水的講究。客家伙房多為「一堂二橫」（正身帶左右護龍）的三合院格局，黃家伙房卻是特殊的二進多重合院，黃宏明解釋：「只有地氣旺盛才能蓋後堂。」他接著說：「這裡是風水中的『螃蟹穴』，象徵財源廣進。後堂兩口古井代表螃蟹眼睛，搭配兩側廂房的蟹螯佈局。為了讓『螃蟹』保有舒適的棲息環境，禾埕刻意不鋪水泥、維持草皮綠地以散熱；屋前的半月池除了消防與蓄水機能，更有讓螃蟹戲水的意思。」此外，從半月池到後堂，地勢逐漸抬升，也有「步步高升」的寓意。

三合院是中國傳統房屋的基本樣式，一般由「一堂二橫」組成。隨著家族人口增加，多數大戶人家會縱向擴建院落，形成二進、三進、四進等多重合院。黃家伙房即為二進多重合院的典型範例。(攝影/黃敬文) 祖堂後方的古井建於大正四年，象徵螃蟹眼睛，至今依然有清冽泉水。(攝影/Cindy Lee)

公私合力、家族齊心守護古厝

老屋的永續發展，最大挑戰往往在於修繕與功能的維繫。黃家伙房之所以能維持教科書等級的風貌，歸功於家族強大的自發性守護。擔任伙房管理人的黃能正回憶，修繕的契機源於一位旅居巴西的堂兄弟返鄉奔喪時，發現祖堂天花板破損，主動提議整修。這份心意迅速點燃了海內外黃家人的凝聚力，透過自發性捐款，短時間內便募得三百多萬元的修繕基金。

同宗的美濃黃家曾出過臺灣第一位客家進士黃驤雲，所以祖堂的屋脊可使用燕尾形制。(攝影/黃敬文)

黃能正特別聘請美濃具客家祠堂修繕經驗的師傅，針對土磚牆面進行加固與防潮、更換腐朽木梁並對原有木結構進行防蟲處理。黃宏明強調：「我們選擇不拆除重建，而是尋找好的材料，依循原有工法修復，並運用現代的技術加強結構安全。」

後堂現作為祭拜神明的空間，承載家族的信仰與傳統儀式。(攝影/黃敬文)

建築本體有黃家人努力維持，周圍環境則有行政院客委會協助修繕半月池和洗衣場，讓這座百年老屋不僅「修舊如舊」，還能「永續使用」。對黃宏明而言，這裡不只是存在於歷史中的古蹟，而是他口中「在這裡出生」的家，也是現在黃家人的住所。煥然一新的伙房承載著家族的情感與記憶，繼續走向下一個百年。

伙房旁的天然湧泉終年不斷，設有洗衣場和半月池，供儲水與消防之需，留下早期客家聚落的生活地景。(上：攝影/Cindy Lee；下圖：攝影/黃敬文) 月眉黃家伙房全區導覧圖。(攝影/Cindy Lee)

• 黃家伙房

地址：高雄市杉林區清水路合興巷

備註：內部不對外開放參觀