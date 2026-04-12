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發現老商圈的永續新節拍：「CISHAN」識別重塑旗山美學

聯合新聞網／ 高雄畫刊
在大溝頂「無人旅服中心」的轉角，巧妙設計的視窗，正邀請旅人們對準天后宮屋簷，開啟一場參與式的文化對話 。(圖片提供/台灣設計研究院)
在大溝頂「無人旅服中心」的轉角，巧妙設計的視窗，正邀請旅人們對準天后宮屋簷，開啟一場參與式的文化對話 。(圖片提供/台灣設計研究院)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/台灣設計研究院】

　　再次踏上熟悉的旗山老街，腳步不自覺地變得輕快。行走在兩側綿延的紅磚拱廊之下，視覺似乎被一種嶄新卻不突兀的氣氛所吸引。原本堆疊交錯的招牌與攤架之間，不知何時多了一份從容的氣度，彷彿能感受到這座百年山城沉穩而悠長的呼吸。

重塑旗山老街入口，更新導覽資訊與設施共構場域印象。(圖片提供/台灣設計研究院)
重塑旗山老街入口，更新導覽資訊與設施共構場域印象。(圖片提供/台灣設計研究院)

　　原來，這份驚喜來自一場細膩的美學微革命。透過映品形象設計藝術總監林杰輝、創意總監王嘉盈，攜手曉房子聯合建築師事務所建築師許晃銘共同操刀，旗山正以全新的「CISHAN」識別系統與空間活化策略，在既有的歷史脈絡中，敲響屬於永續發展的嶄新節拍。

視覺的溫柔整理：從厚重歷史中梳理出的當代語彙

　　林杰輝認為，旗山之美，源自於層層累積的歷史紋理：從香蕉產業的黃金年代、古蹟建築的優雅語彙，到在地虔誠的信仰文化，這座山城所蘊含的文化訊息極為豐富。然而，長年商業發展所形成的招牌堆疊，也讓老街顯得略為擁擠；旅人在繁雜資訊與人潮之中匆匆穿行，往往難以靜心感受地方細緻的文化肌理。因此，他選擇捨棄大刀闊斧的翻新，而是以更細膩的方式進行「整理」。

　　設計團隊將老街紅磚拱門的水平節奏、街屋比例，以及遠方山線的輪廓，重新轉譯為簡約而富現代感的標誌語彙，在視覺美感之中建立一種能跨越世代的審美。當旅人行經巷弄轉角，看見這些標示牌時，不再感到突兀或生硬，而是一種與環境共生的語言，使地方美學成為可被閱讀的日常脈絡，引領人們主動發現旗山那些被忽略的美麗角落。

以拱門外樣融入識別設計的半月弧狀指標牌，低調地站立在老街轉角，為旅人指引通往武德殿與孔廟的文化路徑 。(攝影/Carter)
以拱門外樣融入識別設計的半月弧狀指標牌，低調地站立在老街轉角，為旅人指引通往武德殿與孔廟的文化路徑 。(攝影/Carter)

空間的呼吸與對話：轉角處遇見全齡友善的風景

　　轉過身，來到過去容易被雜物掩蓋的大溝頂轉角，如今這裡多了一座弧形建築體，彷彿成為老街的一處呼吸節點。這座「無人旅客服務中心」，不僅是步行旅途中的中繼休息站，也是一件能與歷史展開對話的空間裝置。其上巧妙設計的框線宛如一扇扇窗景，有的對準廟宇屋簷，有的則將視線引向遠方的河岸風光。

以無人旅客中心概念翻轉大溝頂空地，設置景點介紹化為深度體驗的起點。(攝影/Carter)
以無人旅客中心概念翻轉大溝頂空地，設置景點介紹化為深度體驗的起點。(攝影/Carter)
　　高雄市旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳感性地表示，現代消費者的需求已從單純的買賣行為，逐漸轉向精神與美感的體驗。透過空間的微整形，原本略顯混亂的區域轉變為全齡友善的休憩場所，讓長者能安心坐下歇息，旅人也能在此停留並感受地方文化。這些設施並非要取代或搶走古蹟的風采，而是作為老街的輔助，使原本略顯雜亂的動線變得清晰而有序，為每位到訪者帶來一份被細心照顧的安心感。

重塑旗山老街入口，更新導覽資訊與設施共構場域印象。(圖片提供/台灣設計研究院)
重塑旗山老街入口，更新導覽資訊與設施共構場域印象。(圖片提供/台灣設計研究院)

老店新生與傳承：點亮跨世代的文化溫度

　　這股美學的觸角，也延伸進老街商圈的店家之中。走進百年老店「枝仔冰城」，舊有的歲月風貌被細心保留，更新後的招牌與視覺則顯得更加活潑，並巧妙串聯東高雄的物產意象，展現老字號的新活力。不遠處的「101包子」，則透過空間改造，配合明亮的色彩與流暢的字體吸引了更多年輕族群，連排隊動線也變得更加舒適順暢。

枝仔冰城在保留舊有韻味的同時更新視覺，證明了當設計進駐老街，能為傳統品牌注入吸引年輕族群的強大動能。(攝影/Carter)
枝仔冰城在保留舊有韻味的同時更新視覺，證明了當設計進駐老街，能為傳統品牌注入吸引年輕族群的強大動能。(攝影/Carter)
101包子將菜單牆外推，讓排隊人潮可以一眼看見，而可愛的LOGO增加吸睛度。(攝影/Carter)
101包子將菜單牆外推，讓排隊人潮可以一眼看見，而可愛的LOGO增加吸睛度。(攝影/Carter)

　　「鮮緹手工蛋捲」以更柔和的品牌主色調，重新塑造店鋪整體形象，並透過層次豐富的形象牆設計，強化品牌識別，使其在老街之中展現出鮮明且一致的風格；而由二代接班的「迷路麋鹿糖藝舖」，則以活潑的視覺設計轉譯傳統糖藝工藝，讓世代傳承的技術不僅被看見，也轉化為更具溫度與深度的空間表現。

鮮緹手工蛋捲以香蕉圖騰打造形象牆，讓美感需求與消費行為在老街上達成完美的平衡。(攝影/Carter)
鮮緹手工蛋捲以香蕉圖騰打造形象牆，讓美感需求與消費行為在老街上達成完美的平衡。(攝影/Carter)
迷路麋鹿糖藝舖以流動的糖漿為主色調，在活潑的視覺新意中，揉合了一代傳統技藝的精髓。(攝影/Carter)
迷路麋鹿糖藝舖以流動的糖漿為主色調，在活潑的視覺新意中，揉合了一代傳統技藝的精髓。(攝影/Carter)

　　這些老店的轉變，是年輕接班人與設計師共同對話後的成果，不僅守住了在地品牌，也建立起跨世代的文化認同。旗山老街的這場美學轉身，正是一個充滿希望的起點，讓這座百年商圈在新的節拍中，舞出更自信、也更具永續可能的節奏。

‧旗山老街

地址：高雄市旗山區中山路

‧枝仔冰城

地址：高雄市旗山區中山路109號

‧101包子

地址：高雄市旗山區中山路101號

‧鮮緹手作工坊

地址：高雄市旗山區中山路60-3號

‧迷路麋鹿糖藝舖

地址：高雄市旗山區永平街34-30號

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.04】

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