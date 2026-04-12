發現高雄新「植」感：阿金的便秘花園 從一方陽臺走向世界舞臺

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/宋致穎】

在高雄湖內區，有一座結合生產、教育與展售的綠植文化園區──「阿金的便秘花園」，創辦人宋致穎（阿金）熟練地穿梭在層疊交錯的鹿角蕨之間，他的創業之路，是從一方小陽臺起步的綠色冒險。如今，在高雄市政府青年局的支持下跨越國境，展現高雄青創品牌如何將自然美學轉化為具備韌性與循環價值的永續產業。

取名的幽默 如同在葉脈間尋找心境轉換的出口

品牌名稱「阿金的便秘花園」總能讓初訪者會心一笑，這正是阿金對市場行銷的獨到巧思，他回憶起品牌創立初期，意識到若是取名為大眾化的「秘密花園」，在資訊洪流中恐難以被辨識，因此大膽選用具有衝擊感的「便秘」二字，不僅成功吸引眼球，更讓客人在好奇之餘留下深刻印象。對他而言，這種帶點幽默感的名稱，反而拉近了人與植物的距離，讓綠植文化成為繁忙生活中的一方留白，也讓步伐在葉脈舒展間慢下節奏。

回溯品牌的根基，早在阿金的學生時代便已埋下種子。他說學生時期受限於空間不足，他並未從大型植栽切入，而是選擇了體積小、坪效高的「珍奇植物種子」進行培育；爾後從種子到資材，再到如今風靡市場的鹿角蕨，阿金一步步將個人興趣轉化為精緻化的專業農業，更在就讀屏東科技大學期間，將學術理論轉化為紮實的生產技術。

園區內除了鹿角蕨外，亦有販售塊根植物及觀葉植物，採取多元經營。(攝影/Carter)

阿金指出，鹿角蕨作為附生植物，其立體生長的型態極其適合現代都市狹小的陽臺空間，能有效為居家環境降溫並增加綠意，更重要的是，高雄熱帶與亞熱帶的氣候環境，提供了鹿角蕨絕佳的生長場域，使其在冬季不需額外耗費能源進行加溫，與傳統溫室花卉相比，大幅降低生產過程中的能源消耗與碳排放，這種「適地適種」的特性，正是綠色產業邁向永續的核心關鍵。

利用高雄充足陽光與適宜氣候進行的栽培，冬天亦不需額外加溫設備，體現品牌與自然環境和諧共生的永續理念。(攝影/Carter)

除了環境面的友善，鹿角蕨產業鏈更發展出一套獨特的「循環經濟」模式。阿金分享，鹿角蕨最迷人之處在於其側芽的繁殖能力，這讓植物不再是一次性的消費品，而是一種具備生命力的「流通貨幣」，愛好者在購入植株後，可以透過照料、拆解側芽並重新上板，實現生命的延續與分享。

園區內也展示高價珍稀鹿角蕨品種，其獨特的葉態具備極高收藏價值。(攝影/Carter)

大港青創的國際征途：跨越國境的品牌韌性與未來

隨著品牌規模的擴大，高雄市政府青年局的補助與支持，成為阿金走向國際的重要推手。他表示海外參展的成本與技術門檻極高，包含植物檢疫、昂貴的攤位費以及活體運送的諸多風險，在市府的助攻下，阿金成功帶著臺灣培育的成果前往新加坡與印尼參展，並在現場觀察到不同國情的消費習慣。

阿金的鹿角蕨不僅讓更多年輕人喜愛，也將高雄植感潮流帶到海外。(圖片提供/宋致穎)

例如，新加坡買家偏好形態完整的成株，展現對極致美感的追求；而印尼市場則展現出旺盛的貿易活力，買家更傾向於挑選優質品種後進行直播轉售。這些跨國界的交流，不僅讓他成功接獲國際訂單，更讓高雄的青創軟實力在亞洲綠植市場中佔有一席之地。

面對未來挑戰，阿金並未止步於目前的成就，而是將目光投向更長遠的企業永續經營，他認為在經歷過疫情期間的空間擴張與基礎建設後，品牌的下一個階段應回歸內部管理與技術強化。

在園區內可選擇自己喜歡的鹿角蕨體驗DIY課程，來訪的人親自觸摸泥土與植物，將永續生活的種子播撒進心中。(攝影/Carter)

透過優化員工管理，以及研發更先進的包裝運送技術，阿金致力於將這座綠植文化園區打造為一個能夠與大眾對話、且具備永續韌性的實體場域。在高雄這片充滿生命力的土地上，宋致穎（阿金）正帶領著「阿金的便秘花園」，以每一片翠綠的鹿角葉脈，譜寫著屬於高雄的永續新篇章。

阿金的便秘花園

FB、IG：阿金的便秘花園