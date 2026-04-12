帶孩子從餐桌出發 用味蕾認識地方故事

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/捌邸樓】

城市的魅力，常藏在巷弄間靜靜佇立的老屋裡。隨著高雄火車站完工，昔日交通樞紐的繁華商圈逐漸回溫，閒置老屋也迎來了重新活化的契機。「捌邸樓」搖身一變，成為充滿咖啡與甜點香氣的空間，而人氣拉麵店「麵屋田介」也悄悄進駐鬧中取靜的火車站商圈。四月兒童節，不妨帶孩子們來走讀街區，感受高雄火車站不同面貌的歷史時光，尋訪美食之際，與老屋的不期而遇，格外令人動心。

捌邸樓所在的街屋建築，是由知名建築師蕭佛助設計承造。（攝影/Carter）

捌邸樓 咖啡香為老社區注入新氣象

「『捌邸樓』其實就是『八德路』的臺語諧音。」捌邸樓主人Tim在吧檯前，像與老朋友聊天般解釋著店名的由來。這棟位於高雄火車站商圈的透天老宅建於1966年，由知名建築師蕭佛助設計承造，回首一甲子的漫漫時光，它曾見證了附近藍寶石大歌廳的繁華與沒落。

Tim將奶奶留下的閒置老屋重新活化，也讓空間多了一份家的親切感。（攝影/Carter）

Tim以懷舊情懷揉入創新巧思，將奶奶留下的閒置老屋重新活化，保留老房子的溫暖記憶，讓空間多了一份家的親切感，也讓咖啡香為老社區注入新氣象。老建築的靈魂不只在鐵窗花、磨石子地板與斑駁牆面，翻修過程更是驚喜橫生，例如發現二樓女兒牆上原本埋在水泥內的花磚，為了復刻重現而特別尋求臺南師傅開模打造。此外，老屋過去曾出租給電器行、西服店，當年的電器行海報也被Tim細心收藏，成為珍貴的年代記憶。

「我們對面就是柯旗化故居歷史建築。」Tim一邊導覽，一邊娓娓道來街區的故事。昔日藍寶石大歌廳眾星雲集，周邊則聚集眼鏡行、相機店與當鋪，勾勒出那個年代的城市風景。他也提議，帶著孩子們透過老屋走讀歷史，在旅行中學習與城市相遇的另一種意義。

這棟透天厝以前曾出租給「正大電器行」、「國王西服」，牆上的海報與字跡留下了時光的故事。（攝影/Carter）

Tim回憶，退伍後曾在澳洲與日本打工度假2年多，讓I人性格的他打開更寬廣視野，並因此學會烘焙甜點與精進咖啡技術。在COVID-19疫情前的一趟環島旅行，則讓他走遍全臺產茶區，從新北三峽碧螺春，到屏東滿州港口茶，部分茶香也被帶回店裡，成為意想不到的驚喜。其中，一款以南投蜜香紅茶沖泡的絕品好茶更一舉榮獲2025高雄奶茶節最佳風味獎，如同老屋的故事耐人尋味。

甜點烘焙與咖啡專業都是Tim在澳洲與日本打工度假累積的閱歷。（攝影/Carter）

店內也貼心提供小朋友專屬的無咖啡因飲品，包括酪梨牛奶、香蕉牛奶與季節鮮果氣泡飲等，皆以新鮮水果熬煮成果醬調味，清爽自然，讓全家大小都能輕鬆享用。

地址：高雄市新興區八德二路46-1號

電話：（07）285-6947

FB、IG：捌邸樓8deroad

麵屋田介 日式拉麵文化為老屋繼續訴說光陰的故事

隨著高雄火車站完工帶動商圈復甦，走訪其間發現饒富興味，街區裡的老宅街屋彷彿時光膠囊，封存著城市的記憶，而不期而遇的「麵屋田介」就藏身在高雄火車站商圈附近巷弄之中，是一間融合老屋氣氛與日式拉麵文化的小餐館。

麵屋田介落腳高雄火車站商圈巷弄間，別有一番鬧中取靜的生活氣息。（攝影/Carter）

在鹽埕老城區起家的麵屋田介，一年多前因緣際會落腳這棟約67年歷史的老屋，並為屋主保留了原有格局。洗石子築起的圍牆、馬賽克磚拼貼的外牆，還有室內的磨石子地板與牆面細節，勾勒出老建築的設計語彙，讓人一走進來，彷彿回到阿嬤家般親切。

店主保留老屋格局，也將二樓房間結合和室設計，非常適合親子用餐時光。（攝影/Carter）

二樓則保留老屋原有格局，並將房間規劃改造成小間和室，採類包廂設計，保有私密感又不打擾其他客人，非常適合親子用餐，享受愉快的家庭時光。店主笑著分享，因為自己不是專業油漆師傅，當初粉刷檜木門窗時，朱紅色的油漆不小心滴落在窗臺上，還因此讓客人勾起小時候過年期間要回家幫忙油漆的回憶。

檜木門窗、鐵窗花、磨石子樓梯牆壁，臺灣老宅元素經典恆久遠。（攝影/Carter）

坐擁透天厝的充裕空間，麵屋田介除了主打日本九州風格拉麵外，也將二樓規劃供應丼飯區。餐點以日本相撲力士最高位階「橫綱」為靈感，推出雙倍肉量與增量白飯的浮誇系日式蓋飯，一推出就廣受好評，讓拉麵與丼飯的濃郁香氣，在老屋中繼續譜寫光陰的故事。

麵屋田介訴求日本九州風格拉麵，並講究以臺灣豬熬製湯頭，真材實料不賣弄花樣。（攝影/Carter） 新推出的丼飯特別推薦橫綱系列，增飯及雙倍肉量，讓人直呼CP值滿出來了。（攝影/Carter） 主廚自製昭和布丁(左)與茶口味的霜淇淋(右)，都是大人小孩喜愛的人氣甜點。吃完拉麵後，不妨再來一份甜點，為餐點畫下甜蜜句點。（攝影/Carter）

麵屋田介

地址：高雄市三民區建國三路46巷17之4號

電話：0983-105-902

FB、IG：麵屋田介