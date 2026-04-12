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讓文化落地生根 盤花公園的城市新風景

聯合新聞網／ 高雄畫刊
客家人以「盤花」象徵敬天愛地的心意，而其圓形意象、花形曲線都成了盤花公園的設計元素。（圖片提供/森曜建築師事務所）
客家人以「盤花」象徵敬天愛地的心意，而其圓形意象、花形曲線都成了盤花公園的設計元素。（圖片提供/森曜建築師事務所）

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/曾信耀 ◎圖片提供/217好食餐廳、森曜建築師事務所】

　　清晨陽光穿過竹編蛹道，在地面灑落細碎光影；午後微風掠過花叢，淡淡香氣緩緩流動。這裡不只是公園，而是一處把客家記憶鋪展於土地之上的文化場域。從植物選栽到藝術裝置，盤花公園讓人於漫步之間，慢慢讀懂屬於高雄的客庄故事。

從舊公園到文化場域

　　盤花公園占地4.5公頃，前身為三民一號公園。三民區曾是北部客家族群南遷的重要落腳地，公園長年陪伴居民生活。過去曾作為樹木銀行，景觀較為多元；2024年由高雄市政府客家事務委員會著手規劃活化，才以「盤花」為主題重新整建，賦予場域全新意義。

（左）「樹仔涼亭」藝術裝置保存了公園過去的記憶，同時展現新的樣貌。（右）主委楊瑞霞邀請大家走進盤花公園，讀懂客家生活文化。（攝影/曾信耀）
（左）「樹仔涼亭」藝術裝置保存了公園過去的記憶，同時展現新的樣貌。（右）主委楊瑞霞邀請大家走進盤花公園，讀懂客家生活文化。（攝影/曾信耀）

　　客委會主委楊瑞霞解釋，「盤花」象徵客家人敬天愛地的心意。傳統上，人們以矮仙丹（客語：新丁花）、玉蘭、夜合、含笑等香花層層疊放於淺盤，圍成圓形盤花，用以敬獻祖先與「土地伯公」。這份精神被轉化為整座公園的設計語彙——圓形意象、花形曲線與柔和空間，皆呼應盤花的層次與圓滿。

蛹道裝置運用4種客家傳統竹編技法而成。（攝影/曾信耀）
蛹道裝置運用4種客家傳統竹編技法而成。（攝影/曾信耀）

　　園區亦保留舊有記憶。例如颱風損毀的涼亭被改造為「樹仔涼亭」藝術裝置，中間植樹、周邊融入剪紙意象，使舊建築化為新風景。楊瑞霞說，居民全程參與討論，「我們融合大家的意見，讓公園既保有從前的記憶，也展現新的樣貌。」這場改造因此不只是工程，更是社區共同完成的轉身。

一草一木的客庄日常

　　盤花公園的一大亮點，在於把客庄常見植物種回土地。可包粽的月桃葉、能醃漬入菜的破布子，以及客庄常見的吉祥樹苦楝（客語發音音近「福連」），都在園區落腳；還有被稱為「客家九香」的矮仙丹、千日紅、含笑、夜合等。這些隱隱散發香氣的植物，不僅妝點景觀，更承載著屬於客庄的味道與記憶。

高壓電塔改建的「光之塔」，夜晚點燈後別有一番風景。（攝影/曾信耀）
高壓電塔改建的「光之塔」，夜晚點燈後別有一番風景。（攝影/曾信耀）
　　

　　地景藝術同樣蘊含文化意涵。「蟲包步道」運用客家竹編技法打造蛹道裝置，陽光穿過縫隙灑落地面，形成流動光影。楊瑞霞表示，竹子在客庄既可入菜亦可為建材，象徵勤儉與實用；這條步道因此不只是造景，更是一種文化提示。

帶有盤花意象的「飄帶座椅」造型柔美。（攝影/曾信耀）
帶有盤花意象的「飄帶座椅」造型柔美。（攝影/曾信耀）
　　

　　園內最醒目的地標，則是由高壓電塔改造而成的「光之塔」。基座藝術牆以陶板圖文述說客家族群來到高雄發展的歷程，並設置QR Code供民眾延伸閱讀。登塔可俯瞰愛河與整座公園，夜晚點燈後更添幾分溫柔。

　　愛河畔昔日售票亭，如今化為「藝術櫥窗」，陳列社區居民與學童共同創作的畫作；一旁的「飄帶座椅」以盤花意象延伸設計，柔和曲線彷彿故事徐徐展開，也成為長輩最愛歇腳的角落。「當初椅子裝好後，很多居民問能不能多做幾張。」楊瑞霞笑說，這樣的回饋，也讓團隊更加篤定這份設計真正貼近了居民的日常與需求。

融入生態永續與客家歷史，讓盤花公園不只是散步、休憩的去處，也是學習的生活場域。（攝影/曾信耀）
融入生態永續與客家歷史，讓盤花公園不只是散步、休憩的去處，也是學習的生活場域。（攝影/曾信耀）
　　

　　盤花公園同時強調生態永續理念，透過多項設計讓環境能自我調節。園內設置雨撲滿系統，收集雨水用於日常灌溉，並採用透水生態溝渠，改善積水問題、促進水循環。此外，減少大面積硬鋪面，有效降低地表蓄熱，使園區氣溫下降超過2.5℃。「我們希望讓公園能夠自己呼吸、自己運作，而不是過度依賴人為管理。」

盤花公園適合與高雄市新客家文化園區串遊，亦可經龍骨橋到龍子里客家庄。（攝影/曾信耀）
盤花公園適合與高雄市新客家文化園區串遊，亦可經龍骨橋到龍子里客家庄。（攝影/曾信耀）
　　

　　園區各角落設有解說牌，亦可預約導覽。過去曾舉辦「盤花生態嘉年華」，邀請民眾體驗盤花與樹下茶席；七夕期間，園區預計規劃「愛情誓約」主題夜間活動，包含以提燈登上光之塔等體驗，為城市增添浪漫想像。另有「客家很有市」活動，融合市集、音樂與親子體驗，也將在此展開。公園因此不只是觀景之地，更是一處能參與、能學習的生活場域。

生態永續的綠色實踐

　　從龍骨橋跨越愛河，可通往鼓山區龍子里，當地仍有客家人聚居。楊瑞霞表示，先在盤花公園理解客家文化，再走進真實客庄聚落對照觀看，是相當有趣的延伸體驗。城市與歷史，就在腳步間自然串連。

搗粢粑是具代表性的客家傳統米食。（左：攝影/曾信耀）土樓造型餐具盛裝「客家小炒」，圓滿香氣呈現客家美味。(右：圖片提供/217好食餐廳)
搗粢粑是具代表性的客家傳統米食。（左：攝影/曾信耀）土樓造型餐具盛裝「客家小炒」，圓滿香氣呈現客家美味。(右：圖片提供/217好食餐廳)

串聯文化與味蕾的旅程

　　穿越同盟路，對面便是高雄市新客家文化園區。園區整合既有客家文物館，提供紙傘彩繪與搗粢粑DIY體驗，15人以上團體可預約參加。圓形客家土樓內的217好食複合式餐廳，供應客家小炒、客家粄條、老菜脯雞湯等經典料理，也有多樣功夫菜與飯麵選擇；園區另設咖啡館與室內高爾夫空間，適合休憩停留。

客家人以「盤花」象徵敬天愛地的心意，而其圓形意象、花形曲線都成了盤花公園的設計元素。（圖片提供/森曜建築師事務所）
客家人以「盤花」象徵敬天愛地的心意，而其圓形意象、花形曲線都成了盤花公園的設計元素。（圖片提供/森曜建築師事務所）

　　若時間充裕，還可順遊愛河之心與中都濕地公園，串起更完整的城市綠廊。從文化到生態，從花盤到河岸，高雄以柔軟卻堅定的方式，讓一座公園說出自己的身世。

　　盤花公園讓文化落在日常，花不只盛開於淺盤之中，也盛開在城市的生活風景裡。

盤花公園

地址：高雄市三民區同盟二路215號

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.04】

高雄畫刊

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