公共藝術裝置 點亮港都好奇心

【◎文/紅髮愛玲 ◎攝影/曾信耀】

去年聖誕節前夕，在高雄駁二藝術特區大港橋旁淺三碼頭上，聖誕老公公驚喜現身，送上駁二送給高雄市民的聖誕禮物──全新的公共藝術裝置《好奇翹翹板 CURIOSITY》。

澳洲燈光互動設計工作室Amigo & Amigo於駁二淺三碼頭打造的公共藝術裝置《好奇翹翹板 CURIOSITY》。（攝影/曾信耀）

澳洲團隊三度為駁二打造港邊童趣公共藝術作品

來自澳洲燈光互動設計工作室Amigo & Amigo打造的公共藝術裝置《好奇翹翹板 CURIOSITY》，落腳於駁二大港橋旁淺三碼頭上，由六座翹翹板組成一個童真的世界，大朋友小朋友乘坐體驗其中，海風輕拂著彼此的笑臉，伴隨著《好奇翹翹板》的童趣聲光效果，帶大家一起回到童年。

《好奇翹翹板》由6座帶有聲光效果的翹翹板組成，每次的升降都會有巨型大眼看著體驗者。（攝影/曾信耀）

駁二營運中心李亦梅代理主任說起與Amigo & Amigo合作的淵源，早在2022年「台灣燈會在高雄」於相同的港邊，便曾經設置《巨人的夢幻花園》與《大海怪夢想曲》兩件作品，一樣是好玩充滿歡樂的光影互動體驗藝術裝置。這次同樣在人來人往的大港橋旁，希望作品能有民眾的互動及參與，因而再度選定擅長把互動元素放進作品中的Amigo & Amigo團隊，打造這座送給高雄人的《好奇翹翹板》。

夜晚的《好奇翹翹板》在絢麗的光影中呈現截然不同的風貌。（攝影/曾信耀）

出乎意料受到喜愛的互動翹翹板

《好奇翹翹板》靈感來自西班牙超現實主義藝術家胡安．米羅(Joan Miró i Ferrà)，以紅色、黃色、藍色三種鮮明的顏色為「高雄」作品風格定調。紅色代表「熱情」；黃色代表「希望」；而藍色則代表「海洋」，呼應海洋城市高雄。體驗作品時，隨著翹翹板升降，巨型眼睛會隨之轉動，並且發出獨特音效，絢爛聲光上下錯落，再現快樂童年景象。

紅色熱情、黃色希望、藍色海洋，是《好奇翹翹板》的三個主要顏色。（攝影/曾信耀） 「公共藝術的設置會考慮場地的氛圍配合挑選作品。」駁二駐村暨公共藝術組吳梅希組長表示，規劃這件作品時看到淺三碼頭上的駁二塔彩繪，是邀請西班牙藝術家繪製的《海洋星球女神》，搶眼的紅色、黃色和藍色，讓駁二發現色系巧妙呼應的《好奇翹翹板》，於是拍板定案。作品自去年12月底啟用以來，除了親子檔，青少年族群也不少，甚至假日還有排隊體驗的人潮，出乎意料受到民眾喜愛。

《好奇翹翹板》為城市增添許多歡笑聲，成為港邊新地標。（攝影/曾信耀） 《好奇翹翹板》設置於駁二大港橋旁淺三碼頭上。（攝影/曾信耀）

藝術作品裡的永續理念

以有形的作品勾勒出民眾永恆的笑靨，是互動式公共藝術作品的精神所在。而當我們聊起駁二如何在藝術作品的呈現也加入環境永續的理念？李亦梅提及，駁二每二年一度的「鋼雕藝術節」，便與鋼鐵業合作回收廢鐵現地創作。未來也會鼓勵策展團隊，無論是媒材的使用、佈展隔間材質，都將朝著這個方向繼續努力，讓藝術之路走得更長更遠。

• 好奇翹翹板 CURIOSITY

地點：駁二大勇區淺三碼頭

設置日期：2025年12月23日起

裝置開放時間：10：00~22：00