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高雄陶藝家的「聖杯」之旅

聯合新聞網／ 高雄畫刊
金彤油滴天目由張桂維於2010年自創燒出。（攝影/Carter）
金彤油滴天目由張桂維於2010年自創燒出。（攝影/Carter）

【◎文/紅髮愛玲 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/張桂維】

　　去（2025）年10月30日在梵諦岡舉辦的宗教交流活動，臺灣的中華人間佛教聯合總會出席獻上「聖杯」致贈新任天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)，由高雄陶藝家張桂維精心燒製的金彤油滴天目釉陶藝作品。歷來教宗收到眾多以「聖杯」為名的藝術品，首度有代表東方陶瓷藝術結合西方宗教理念的作品，據現場記者描述，教宗收到贈禮「眼睛為之一亮」。

去（2025）年10月底在梵諦岡臺灣代表獻上張桂維的作品「聖杯」致贈新任天主教教宗良十四世，讓教宗眼睛為之一亮。（圖片提供/張桂維）
去（2025）年10月底在梵諦岡臺灣代表獻上張桂維的作品「聖杯」致贈新任天主教教宗良十四世，讓教宗眼睛為之一亮。（圖片提供/張桂維）
張桂維與聖杯。（攝影/Carter）
張桂維與聖杯。（攝影/Carter）

世界的聖杯．張桂維作品國際典藏

　　聖杯的原型來自「最後的晚餐」，耶穌以聖杯裝葡萄酒象徵衪為世人流下的寶血，喝下之後，使罪得赦。「能轉化物質才能叫『聖杯』！」張桂維認為聖杯是形而上「轉化」的象徵，而燒窯時陶瓷經高溫磁化帶有磁場，裝水實測，水質由弱酸轉為弱鹼，這樣的作品才是他心目中的「聖杯」。

　　聖杯的紋理如油浮於水面閃耀金色質地的「金彤油滴」，也是張桂維自創燒出的天目釉色。油滴釉自宋代首創以來只有銀色，在2006年張桂維以陰陽太極圖（極陰抱陽，極陽守陰）的概念控制火侯，偶然燒出金色光澤小油滴，直至2010年成功燒出千年來首見的大斑點金彤油滴天目。後再歷經5年的研究，張桂維2015年燒出前所未有的「金絲兔毫」天目。（謹見於宋代書畫大家黃庭堅作品「兔褐金絲寶碗，松風蟹眼新湯」，在此之前未有實際文物出土。）這些重大的技藝突破受到國際學術圈與藝術圈高度評價，作品陸續被典藏於大英博物館、英國V&A國家博物館、西安法門寺珍寶館等，國內則由國立故宮博物院、佛陀紀念館典藏。

張桂維作品被世界各地博物館典藏。（攝影/Carter）
張桂維作品被世界各地博物館典藏。（攝影/Carter）

師承日系天目釉．堅持釉色鑽研成臺灣特色

　　宋代中國浙江天目山的黑釉瓷，在唐代經過許多日本僧人帶回日本，統稱「天目」。張桂維就讀國立臺灣藝術大學時主修陶瓷，其師留日，臺藝大時期便是師承日系的「天目釉」。當時張桂維曾在陶瓷公司做陶瓷產品設計，看到自己的成果輕易被仿冒而放棄造型設計，研究所畢業之後便決心做釉色研究。「就算有配方你也燒不出來！」張桂維認清造型易仿，釉色難仿，更確立他未來努力的方向。

2015年張桂維燒出金絲兔毫天目釉，細如兔毛的紋路閃耀金色光芒。（攝影/Carter）
2015年張桂維燒出金絲兔毫天目釉，細如兔毛的紋路閃耀金色光芒。（攝影/Carter）
　　貼近日本武士道精神的天目創作，在張桂維手中再融入道家、襌宗思想，以及感興趣的哲學思考，引入《易經》中的「澤卦」與「五行」理念燒窯，因而成為獨一無二的天目釉色。「燒製過程中，高溫使得五行元素缺水，如何五行俱足？」2019年他在高温時投入大量濕木柴，解决了這樣的哲學問題，研製出具有幽玄之美的「蒼穹天目」系列作品。張桂維認為，傳到日本又傳到臺灣的天目釉，絕對可以代表臺灣，甚至在世界的舞臺上代表東方藝術。

張桂維的「蒼穹天目」系列作品。（圖片提供/張桂維）
張桂維的「蒼穹天目」系列作品。（圖片提供/張桂維）
張桂維工作照，以陰陽太極圖概念控制火候。（圖片提供/張桂維）
張桂維工作照，以陰陽太極圖概念控制火候。（圖片提供/張桂維）

高雄涵養．文化外交走向國際

　　與高雄的深刻緣分讓張桂維落腳於此。畢業後在林園海軍陸戰隊服役，張桂維發現高雄冬天拉胚不像在北部使雙手龜裂，可以持續產出；加上太太是高雄人，平時與高雄陶友交流，被熱情的高雄人情味包圍；山海河港處處撫慰人心，有助於創作。而立足高雄，張桂維亦透過自身影響力，替臺灣的陶藝家找機會，無論是帶著臺灣陶藝家出國交流，或是邀請國際陶友到臺灣展出駐村，陶藝文化外交工作不曾停下腳步。

張桂維工作照。（圖片提供/張桂維）
張桂維工作照。（圖片提供/張桂維）
張桂維陶藝作品。（攝影/Carter）
張桂維陶藝作品。（攝影/Carter）

　　「上天不會辜負認真的人。」請張桂維給還在努力的後輩建議，他希望年輕人要能熬得住藝術創作的辛苦，有視死如歸的決心。如同他自發下宏願欲贈聖杯予教宗，等待10年方成。只要做好作品，沉住氣，機會一定會來。

• FB：張桂維

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.04】

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