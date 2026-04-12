魚鱗變身冰淇淋? 打造永續「冰」紛新未來

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/Eriel Gelato愛莉兒】

品嘗第一口冰淇淋，甜潤滑順的口感在舌尖慢慢融化。或許是清爽的木瓜牛奶，也可能是帶著茶香的六龜白茶；又或者是溫潤甜香的龍眼蜜。這些風味看似與一般冰淇淋並無不同，但若知道它的祕密原料，往往讓人忍不住驚訝，這些冰淇淋，竟然與水產廢棄物中的「魚鱗」有關。

創辦人黃品翰將就讀大學期間接觸到的實驗室技術轉化為日常可品嘗的甜點。(攝影/李瑰嫻) 位在王氏昆仲公園的Eriel Gelato，以法式風情結合古蹟建築。(攝影/李瑰嫻)

在洋溢復古氣息的台塑王氏昆仲公園內，高雄品牌Eriel Gelato也進駐其中。綠意盎然的窗景、藤面座椅，勾勒出有如巴黎街角冰淇淋店的氣氛。看似浪漫的小店，創店理念卻一點也不簡單，創辦人黃品翰用一片片原本被丟棄的魚鱗，重新定義食物的可能性。他笑說：「很多人一開始聽到魚鱗冰淇淋會嚇一跳，但吃完之後，反而會回來問：真的有魚鱗嗎？」。

被忽略的材料 也能變成美味

魚鱗冰淇淋的故事，始於國立高雄科技大學的實驗室。黃品翰在就讀水產食品科學系期間，參與蔡美玲教授的研究計畫，接觸到「從魚鱗萃取膠原」的技術。高雄作為臺灣養殖漁業的重要基地，每年加工大量水產品時，總會產生魚頭、魚骨與魚鱗等副產物，多半被當成飼料或肥料處理。黃品翰說：「經過收集整理的副產物其實非常乾淨，來源都是經過食品安全認證的加工廠，但最後卻沒有被好好利用。」

正是這樣的契機，促成他與在法國餐飲學校學習的好友駱宇晨合作，並開始思考：如果這些魚鱗能變成食品原料，會是什麼模樣？某次兩人通電話討論時，對方正好在吃冰淇淋，一句「也許可以做冰淇淋」意外成為靈感的起點。團隊將魚鱗透過高溫、高壓與酵素水解等方式萃取成膠原水解液，再加入冰淇淋配方中反覆測試。而過程中最大的挑戰，在於缺乏任何既有經驗或配方可供參考。

Eriel Gelato以魚鱗萃取膠原為基底，打造口感滑順、風味多元的創新冰淇淋。(上：攝影/李瑰嫻、下：圖片提供/Eriel Gelato愛莉兒)

「每一種水果、每一種口味，都必須重新計算。」黃品翰表示。從甜度、脂肪比例到固形物含量，團隊逐一調整，甚至透過數學模型進行推算，再回到實際製作中反覆修正，才逐步建立起屬於自己的配方邏輯。

一次又一次試驗後，他們終於找出魚膠原與冰淇淋之間的完美平衡。在Eriel Gelato的冰淇淋裡，早已看不見魚鱗的任何痕跡。關鍵在於從魚鱗中萃取出的「膠原水解溶液」，這種天然膠原具有高黏度與蛋白質含量，可以取代冰淇淋製作中常見的穩定劑與黏稠劑。「傳統冰淇淋為了保持滑順口感，通常會加入一些食品添加物，但我們希望找到更天然的方式。」黃品翰說。魚鱗中的膠原蛋白，正好具備包覆水分、提升口感的特性，不但沒有腥味，也不會影響乳脂比例。

掌握核心技術後，黃品翰將魚膠原化作兼具健康與天然概念的冰淇淋。接下來的挑戰，是如何提升魚鱗冰淇淋的市場能見度。最具代表性的口味，莫過於即將赴海外參賽的「紅絲絨咖啡」。紅玫瑰般的色澤看似甜美，入口後卻突破想像，散發出濃郁豐潤的義式咖啡香。結合甜菜根、義式濃縮咖啡與原民食材荖葉的特殊葉香，看似強烈的食材組合，在魚膠原的包覆下，反而呈現溫順而圓潤的風味。黃品翰說：「我們喜歡把看起來很衝突的元素放在一起，最後讓它們變得和諧。」

紅絲絨咖啡冰淇淋（上）與泰奶綠冰淇淋（下）交織出鮮明層次，風味濃郁又富有變化。(攝影/李瑰嫻)

Eriel Gelato的另一個特色，是大量使用高雄在地食材。像是講究新鮮現做，模擬夜市經典風味的木瓜牛奶冰淇淋、帶有清雅茶香的六龜白茶口味，或融合在地蜂農龍眼蜜與Ricotta起司的甜潤風味，充分活用南臺灣的風土特色，也讓魚膠原的應用更加多元。「膠原本身沒有味道，但它能讓很多原本難做的風味變得可能。」黃品翰說。例如泰式奶茶冰淇淋，透過增加魚膠原補足蛋白質，在保留原有泰奶風味的同時，仍呈現出滑順細緻的冰淇淋口感；而酸鹹交織的芒果青口味，也藉由其結構支撐，展現出清爽且富有層次的風味。

木瓜牛奶冰淇淋講究新鮮現做真材實料，完美還原高雄在地風味。(攝影/李瑰嫻)

從實驗室到餐桌的永續甜點

2024年10月，Eriel Gelato在高雄開設首家實體店，櫃檯隨季節常備數十種口味。黃品翰坦言，創業之路並不輕鬆，店面的資金多半來自貸款，但他仍希望把大學時期的研究真正落地。他接著說：「很多學校計畫做完就結束了，但我們希望它能成為一個真正存在的產品。」

店內常備數十種口味，並隨季節更替，讓每次造訪都能品嘗不同風味。(上：攝影/李瑰嫻；下：圖片提供/Eriel Gelato愛莉兒)

透過與加工廠合作，原本被丟棄的魚鱗得以重新回到食品循環，形成水產副產物的再利用鏈。黃品翰說：「其實魚鱗只是一個開始。我們想做的是讓大家看見，那些被忽略的材料，也能轉化成新的美味。」透過清甜消暑的冰淇淋，味覺幸福感被傳遞之餘，也讓高雄的日常變得更永續。

黃品翰參加2026 Gelato Festival 世界冰淇淋大師賽－臺灣選拔賽，將產品走向更國際化的舞臺。(圖片提供/Eriel Gelato愛莉兒)

．Eriel Gelato愛莉兒

地址：高雄市前鎮區中山三路39號

電話：（07）238-2899