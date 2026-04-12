高雄婚育宅 為成家築一座安心的起點

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府都市發展局】

「要不要生小孩？」對許多年輕家庭而言，早已不只是情感上的選擇，更牽動著現實生活的多重考量。「成家」這件原本充滿期待的人生階段，也因此需要更周全的準備與支持。貼近市民需求，高雄市政府要讓年輕世代不僅住得安心，還能被穩穩接住。在延續既有社會住宅與婚育補貼政策的基礎上，推出「婚育宅」政策，從制度面到資源配置全面升級，讓年輕家庭在人生轉變的關鍵時刻，不再被現實牽絆，而能從從容容「住」進幸福。

從長照到托育機能一應俱全，大寮社宅打造跨世代共融的生活場域，讓不同年齡層都能在此安心共處。（攝影/Carter）

「安居」加「扶持」雙軌政策 讓年輕家庭敢婚、願生、樂居

傍晚六點，剛下班的阿哲與太太匆匆趕到托嬰中心接一歲半的女兒。兩人都在科技業上班，租住在高雄市區一間兩房公寓，每個月房租將近兩萬元。「房租加上托嬰費，一個月差不多快四萬元。」阿哲苦笑地說，「其實我們很想再生一個，但想到空間和開銷，就會很猶豫。」阿哲的情況並不少見，隨著人生邁入下一個階段，生活成本逐漸上升，對許多新婚或準備迎接孩子的家庭來說，「住」往往是最大的壓力來源。

高雄市政府都市發展局局長吳文彥指出，少子化並不是單一原因造成，而是居住成本、生活負擔與產業結構交織的結果。「很多年輕人不是不想生，而是擔心養不起、住不好。」為了打造讓年輕敢婚肯生的安居城市，高雄市政府推出「婚育宅」政策，將居住、人口與城市發展放在同一張藍圖上思考。

為打造年輕人「敢婚敢生」的友善環境，市府推出多項加碼政策，減輕居住負擔，讓家庭更有餘裕安心育兒。（攝影/Carter） 「婚育宅其實是從社會住宅政策延伸出來的。」吳文彥說。社會住宅原本的目的，是協助沒有自有住宅、經濟條件有限的民眾獲得穩定居所。但在少子化浪潮下，高雄市政府進一步思考，能否讓住宅政策也成為鼓勵成家的力量。因此在既有社宅制度中，高雄特別保留一定比例給婚育家庭申請，並延長居住期限，讓家庭在孩子成長的關鍵階段能夠安心生活。

「我們希望在人生最需要支持的時候，有限的時間裡，讓年輕家庭穩定發展。」吳文彥說。一般社宅承租期限為六年，而符合婚育條件的家庭最長可住十二年，陪伴孩子從出生到進入小學。吳文彥表示，這段時間不只是居住保障，也是支持累積人生第一桶金的過渡期。當家庭收入逐漸穩定，未來便有機會轉向購屋或更理想的居住選擇。

市府推出「婚育宅40%」與「育兒租金補貼政策2.0」以實際行動支持新婚與育兒家庭安心成家。（攝影/Carter）

從育兒到樂齡 婚育宅打造青銀共融生活圈

剛結束育嬰留職停薪、重返職場的小婷，每天的生活就像一場「通勤賽跑」。一早趕著打卡，下班又得匆匆去接年幼的孩子，再加上住處距離公司較遠，光是接送與找停車位就耗費不少心力。她說：「對我們這種新手家庭來說，有一個穩定又負擔得起的家，真的像救命稻草。」

大寮社宅不僅鄰近捷運，也接近公園、市場等生活設施，生活輕鬆便利。（攝影/Carter） 而她最期待的，是即將於今年（2026年）中旬完工並開放招租的大寮社會住宅。該案為地上10層、地下2層的住宅，完工後將提供384戶居住，其中依市府推動的「婚育宅」政策，規劃40%戶數（約154戶）優先保障新婚或育有幼兒的家庭，並提供最長12年的租期，讓孩子能在同一個社區安心成長，也為家庭打造一處穩定的生活基地。

大寮社會住宅空間規劃。(製圖/墨刻出版股份有限公司) 除了居住支持，高市府也推出「育兒租金補貼2.0」，進一步協助家庭減輕負擔。育有12歲以下子女的符合條件家庭，每年可獲補貼新臺幣4,000元；在孩子0至2歲的高負擔階段，補貼金額還會加碼1.5倍；若設籍高雄市，每名子女可再享新臺幣2,000元補助等三項措施。截至目前，已有超過十萬戶高雄租屋家庭受惠。一年下來，對小家庭而言，這筆錢可能就是幾箱尿布或孩子的生活費，實際感受非常明顯。

✎舉例說明： Q：育有2名2歲以下的子女，且都設籍高雄市，我每年可以領多少育兒租金補貼？ A：計算方式如下： 1、基本補貼：4,000 元 × 2名子女 = 8,000元 2、高負擔加碼（0–2歲）：8,000 × 1.5 = 12,000元 3、設籍高雄市加碼：2,000 × 2名子女 = 4,000元 總額：12,000 + 4,000 = 16,000元／年

大寮社會住宅空間規劃。(製圖/墨刻出版股份有限公司)

「我們希望能減輕育兒家庭的負擔。」吳文彥說，他也強調，即使住進社會住宅，也仍然可以申請育兒租金補貼，讓政策更有彈性。

大寮社宅的空間規劃也相當貼心。社區一樓就設有托嬰中心，未來只要搭電梯下樓，就能把孩子交給專業托育人員，安心去上班。「對職場媽媽來說，這幾乎是夢想中的生活。」小婷笑說：「如果能在這裡生活，感覺不是一個人在撐，而是整個城市都在陪我們一起養孩子。」

「我們希望社宅像一個小型公共服務據點。」吳文彥說。公共空間除托育設施，也會進駐長照等社福設施，並規劃中心綠地、活動空間與鄰里交流場域，讓孩子有安全的遊戲空間，也為住戶建立社區連結，讓不同世代安心共處，共享育兒點滴。

高雄打造友善育兒環境，讓年輕父母安心成家，為孩子築起愛與陪伴的幸福堡壘。（攝影/Carter）

「如果年輕人願意在這裡工作、結婚、生小孩，那城市才會真正有未來。」吳文彥期許。透過進化版的婚育政策，高雄正逐步建構對家庭友善的城市環境，幫助對於像阿哲夫妻與小婷這樣的年輕父母安心成家，打造幸福堡壘，也讓城市在面對人口結構轉變時，依然能保有溫潤的人情與希望。

•租金補貼及社會住宅申請：

服務地點：高雄市苓雅區凱旋一路160號1樓（凱旋青樹）

諮詢電話：(07)3312103、(07)3312104、(07)3312105

＊備註：大寮社宅目前仍在興建中，預計於2026年中旬完工並開放招租。