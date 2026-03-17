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閃耀星高雄

聯合新聞網／ 高雄畫刊
Un Bon café咖啡廳的Super Junior應援活動。(攝影/Carter)
Un Bon café咖啡廳的Super Junior應援活動。(攝影/Carter)

　　在高雄，我們因為「熱愛」而發光，因為誠摯而感動。追星，不再只是舞臺前的歡呼與安可，而是走進城市、融入日常生活的情感共鳴。

　　從生日主題咖啡店裡一張張寫滿心意的卡片，到排隊應援時比陽光還燦爛的笑容，每一份細心準備的支持，不只獻給偶像，也為整座城市注入祝福與溫度。當高雄各地標建築亮起專屬應援色，城市彷彿化身為一座巨大的舞台，以光與色回應每一份真摯的熱情，在夜色中熠熠生輝。

　　從街頭K-POP「隨播即跳」，到商圈與粉絲攜手打造的多元應援場景，粉絲所到之處成為凝聚人潮、創造商機的文化能量。這份熱情更延伸到城市各處，讓遠道而來的朋友開箱明星同款旅宿、品嚐在地美食、體驗人文風光，讓追星不只是看一場演出，而是走進生活、感受真正的高雄。

　　在絢爛燈光背後，仍有如高捷林忠明站長、輕軌簡肇杙司機員等許多默默守護城市的身影，或以唸歌詩、廟埕藝陣等在地文化持續發聲，讓傳承與創新在這座城市並肩同行；港都的熱情並未隨燈光落幕，而是從心深處向外蔓延、持續發酵。

　　一座城市真正的光，始終來自於人。讓我們一同紀錄這份真實的感動，讓高雄持續璀璨。

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.03】

高雄畫刊

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