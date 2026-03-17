全城應援 從生日咖啡廳到城市燈光 高雄陪你點亮追星夢

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府文化局、高雄市政府新聞局】

「Welcome to Kaohsiung！어서 오세요（歡迎光臨）！」當高雄捷運播放藝人親自錄製的進站廣播、高雄流行音樂中心亮起官方授權應援色時，每位來到高雄追星的粉絲，不僅享受到視覺盛宴，更感受到一種被城市支持所帶來的歸屬感。

去年BLACKPINK世界巡迴演唱會，高雄展開七天燈光應援。圖為衛武營國家藝術文化中心。(圖片提供/高雄市政府新聞局) BLACKPINK的粉紅燈光應援在社群掀起熱烈討論，也吸引企業熱情響應，圖為大立百貨。(圖片提供/高雄市政府新聞局) 追星的熱情，不只在演唱會的尖叫聲中沸騰，也逐漸滲透進街道巷弄、店家與地標燈火之中。高雄用它的溫度陪伴每一顆追星的心，將那份單純的喜愛匯聚成這座城市最動人的風景。

從街角開始的應援：在咖啡香中築起的療癒聚點

當應援文化從演唱會場館延伸至街角巷弄，「生日咖啡廳（생일카페）」逐漸成為這場青春盛事的溫柔載體。這股源自韓國的生咖文化，近年也悄悄在高雄萌芽生根。

位於鼓山區的Un Bon café（原黑沃農十六大順店），以及高雄醫學大學周邊的Naughty Girl淘氣女孩氮氣飲品，是偶像粉絲間口耳相傳的「生咖熱點」。幾乎每個月，這些空間都會隨著不同偶像的生日應援活動，轉化為粉絲情感匯聚的舞臺。

Un Bon café咖啡廳的Super Junior應援活動。(攝影/Carter) 每逢偶像生日前後，粉絲們會包下整間咖啡店，親手打造專屬的主題空間。牆面鋪滿精心挑選的照片與海報，人物立牌整齊排列成迎賓隊伍，背景則循環播放著熟悉的歌曲旋律，讓踏入店內的每位訪客，都彷彿走進只屬於偶像與粉絲共享的微型宇宙。

一場生咖應援活動往往需要兩到三個月的精心籌劃，從最初單純發放小物，逐步演變成如今的深度策展。(攝影/Carter) 擁有十年追星經驗的M小姐指出，應援活動大致分為場地佈置與應援物規劃兩個面向：前者依偶像形象營造主題氛圍、展示珍藏周邊，讓咖啡廳化身微型展場；後者則多配合低消發放小卡等紙片類小物，偶有少量限量應援物與粉絲分享。對粉絲而言，這不只是紀念，更是一段共同投入的情感時刻。此次活動最具巧思之處，在於將偶像語錄轉化為貼近成員性格的「解籤」互動體驗，讓粉絲在領取應援的同時，也彷彿與偶像完成一場跨越距離的溫柔對話。

主辦方透過創意將偶像語錄轉化為療癒的「解籤」互動，讓領取應援小物不再只是單向贈與，而是一場溫暖的交流。(攝影/Carter) Un Bon café陳店長也分享一段令人難忘的經驗。今年店內舉辦應援活動時，竟意外迎來Super Junior成員厲旭親自造訪，特地前來看看粉絲為他們精心打造的應援空間。這份突如其來的驚喜，讓現場粉絲又驚又喜，也為店家留下珍貴回憶。

Un Bon café的 Super Junior應援活動，吸引了成員厲旭到訪並拍照留念。(攝影/Carter) 這股由粉絲熱情堆疊而成的文化能量，也推動店家轉型。淘氣女孩氮氣飲品的負責人游店長回憶說， 店面在2017年文化中心附近開業後，就有粉絲發現店內裝潢氛圍極具凝聚力，非常適合作為應援場地。同年底，他們便舉辦防彈少年團（BTS）成員柾國與泰亨的首場應援活動，沒想到一辦便是七、八年，店家從最初的彈性配合逐步轉型為全心投入的專業應援據點。

淘氣女孩氮氣飲品的應援牆，擺滿明星杯套與粉絲小物，收藏著滿滿的追星回憶。(攝影/Carter) 在這些療癒角落裡，最動人的往往不是精美的應援小物，而是偶像與粉絲之間相互激勵的力量。游店長分享，曾有兩位考上臺灣大學的高中生，利用課餘時間採訪應援現場並製作專題影片。她們說，追星帶來的情感支持，反而成為督促自己努力學習、勇敢追尋目標的動力。

淘氣女孩氮氣飲品逐步轉型為專業應援據點。(攝影/Carter)

當應援走向高雄：以城市地標點亮共同的青春記憶

當無數粉絲在街角匯聚，這股能量也成為高雄城市形象改變的動力。高雄市政府文化局指出，近年規劃演唱會的核心思維始終是「以粉絲角度出發」，官方不再只是提供演出場地，而是敏銳捕捉社群能量，將應援從街頭巷弄延伸至城市地標，讓整座城市成為粉絲共同參與的舞臺。

「全城應援」的魔力跨越年齡界線，店家發現，就連平時不常追星的長輩也會好奇詢問。圖為TWICE應援燈光。(圖片提供/高雄市政府文化局) 圖為TWICE應援燈光。(圖片提供/高雄市政府文化局) 這種「被城市接住」的感動，在在地店家眼中格外真切。淘氣女孩氮氣飲品游店長說，高雄市政府主動投入偶像文化相關活動，帶動「全城應援」的氣氛，使粉絲與店家都有「被支持、被支援」的團結感，不僅提升整座城市活力，更真正「滲透到粉絲的心裡」。

為了回應這份熱愛，高雄市政府文化局團隊展現極致行政專業與細膩，甚至為守住「驚喜感」，工作人員常在半夜人潮稀少時，在大港橋或衛武營國家藝術文化中心偷偷測試燈光色溫與投影字體，確保地標與藝人形象精準契合。

文化局團隊在捷運美麗島站與高雄捷運公司討論BLACKPINK應援燈光。(圖片提供/高雄市政府文化局) 自114年起至今，高雄已舉辦逾百場演唱會，創造超過42億元產值。除了亮眼數據，最珍貴的，是那份「大家一起變得更快樂」的改變。高雄以包容與創意陪伴每位歌迷，讓喜愛化成行動，也讓這座城市成為無數追夢粉絲心中最溫柔的後盾。

• Naughty Girl 淘氣女孩氮氣飲品

地址：高雄市三民區博愛一路306號

• Un Bon café（原黑沃農十六大順店）

地址：高雄市鼓山區大順一路461號