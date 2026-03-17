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不只追星：高雄粉絲文化新想像

聯合新聞網／ 高雄畫刊
隨播即跳活動將K-POP旋律帶入中央公園商圈，互不相識的粉絲在街頭齊聚共舞，展現高雄這座城市最鮮活的追星生命力。(圖片提供/高雄市政府經發局)
隨播即跳活動將K-POP旋律帶入中央公園商圈，互不相識的粉絲在街頭齊聚共舞，展現高雄這座城市最鮮活的追星生命力。(圖片提供/高雄市政府經發局)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府經發局、OFFLINE Kaohsiung、Larry】

　　當音樂在高雄街頭響起，舞步在人群間自然接續，舞臺不再侷限於演唱會展館，而是一路延展至城市每個轉角。粉絲的應援與節奏共振，此刻主角不再只是聚光燈下的明星，更是每一位在街頭翩然起舞、與旋律共鳴的你我。這正是高雄「演唱會經濟3.0」的核心——讓城市與熱愛共舞。

從治理邁向體驗：演唱會經濟3.0的精準對位

　　對粉絲來說，演場會在聚光燈亮起前就開始了。為了能親身體驗偶像舞臺，從票券籌備、行程規劃到實際進入演唱會場域，每個階段對粉絲來說都是與偶像更貼近的儀式。而高雄在粉絲追星的旅途中，不只是想當個場館提供者而已。

　高雄市政府經發局指出，若演唱會經濟1.0是建立場館治理與活動品質的信任感，2.0透過商圈優惠券讓在地產業共享人潮紅利，那麼3.0則是將城市視為催化劑，讓粉絲為核心，自然與城市產生化學反應。

從街頭起舞到商圈聚點，高雄正透過全城之力構築歸屬感，讓「來高雄看演唱會」成為一種深度的文化認同與體驗。(圖片提供/高雄市政府經發局)
從街頭起舞到商圈聚點，高雄正透過全城之力構築歸屬感，讓「來高雄看演唱會」成為一種深度的文化認同與體驗。(圖片提供/高雄市政府經發局)
　　對演唱會經濟3.0的想像，來自於「隨播即跳」的粉絲文化。隨播即跳原本是粉絲社群的自發活動，經發局則更進一步串聯商圈，集結粉絲社群與店家資源，放大活動能量。例如迎接TWICE來高雄開唱，經發局與舞蹈教室及中央公園商圈店家合作舉辦「K－POP隨播即跳」前夜祭活動，上千名ONCE(TWICE粉絲暱稱)在商圈熱舞，除了帶動人潮，也成為粉絲難忘回憶。

「隨播即跳」應援活動。(圖片提供/高雄市政府經發局)
「隨播即跳」應援活動。(圖片提供/高雄市政府經發局)
　　實際參與活動的Larry分享，現場從5歲小朋友到妝造華麗的舞者都毫不保留地投入其中。當音樂響起，全場齊舞那種心跳同步的震撼，讓人一秒忘記彼此是陌生人。活動貼心設置環繞錄影設備，讓不敢下場跳舞的粉絲，也能拍下屬於自己的精彩瞬間，「演唱會還沒開始，多巴胺就已經爆表。」他認為，這種貼近粉絲心理的安排，使「追星—城市停留—商圈經濟—粉絲體驗」成為一條自然流動的路徑，無形中城市體驗與偶像記憶更為貼近，Larry形容「那是真實被城市理解的感覺」。

資深歌迷Larry。(圖片提供/Larry)
資深歌迷Larry。(圖片提供/Larry)
　　經發局說，來到3.0我們希望粉絲的熱情能被看見，來到高雄也能有屬於粉絲的舞臺。

店家共創粉絲場景：商圈成為文化認同的節點

　　已參與多場應援活動的中央公園商圈店家「OFFLINE Kaohsiung」，對粉絲來說不只是餐酒館，而是一處能放心討論偶像、交換應援物的小宇宙。店長Evan觀察，結合咖啡與BAR的空間，正貼近年輕世代的社交節奏，當應援文化融入其中，便多了一種屬於粉絲的城市語彙。

OFFLINE店長Evan(上圖)分享，透過空間設計與氣氛營造，從短期活動延伸為粉絲日常交流的情感節點，累積商圈的文化厚度。(攝影/Carter)
OFFLINE店長Evan(上圖)分享，透過空間設計與氣氛營造，從短期活動延伸為粉絲日常交流的情感節點，累積商圈的文化厚度。(攝影/Carter)
　　在這裡，應援不只是商機，更是一場共同創作。Evan讓熱愛K-POP的年輕員工主導活動細節，從周邊設計到以粉絲術語命名的飲品，如：TWICE的Once特調及Super Junior的E.L.F.特調。每一杯飲料背後，都藏著對偶像的理解與情感。配合演唱會舉辦的「續攤派對（After Party）」，更讓演出後的情緒有了出口。Evan說，TWICE活動期間吸引五、六百名粉絲湧入，那種笑聲與合唱聲交織的畫面，是令參與紛絲心中難忘的延續篇章。

「續攤派對（AfterParty）」吸引大批歌迷湧入，讓演出的悸動在商圈角落持續迴盪，創造難忘的城市記憶。(圖片提供/高雄市政府經發局)
「續攤派對（AfterParty）」吸引大批歌迷湧入，讓演出的悸動在商圈角落持續迴盪，創造難忘的城市記憶。(圖片提供/高雄市政府經發局)
　　除了熱力四射的K-POP應援，OFFLINE Kaohsiung亦規劃華語金曲之夜、嘻哈台饒派對等多元活動，讓來自不同音樂光譜的樂迷，都能奏出屬於自己的應援旋律。

　　當官方資源與店家創意彼此支撐，餐廳推出限定餐點、服飾店播放偶像音樂、旅宿空間貼心迎接遠道而來的歌迷，「全城應援」不只是一種城市氣氛，而是能接住粉絲心意的真實力量。

每位來到高雄追星的粉絲都能找到屬於自己的追星節奏。圖為OFFLINE Kaohsiung外觀。(攝影/Carter)
每位來到高雄追星的粉絲都能找到屬於自己的追星節奏。圖為OFFLINE Kaohsiung外觀。(攝影/Carter)
　　於是，追星不再只是個人的情感投射，而成為粉絲、店家與城市共同完成的一段集體記憶。如同實際參與多場粉絲體驗活動的Larry所說，高雄之所以特別，不只因為有演唱會，而是因為在這裡，熱情被理解、被回應。當音樂再次響起，城市與熱愛之間，持續共舞。

．OFFLINE Kaohsiung

地址:高雄市新興區玉竹二街44號

FB：OFFLINE Kaohsiung

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.03】

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