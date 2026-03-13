城市有聲 第一線的溫度時刻

【◎文/紅髮愛玲 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄捷運公司】

全臺灣最大戶外演唱會場地，高雄世運主場館近來迎接全球國際巨星開唱，捲起高雄演唱會經濟巨浪。場館外更深入城市角落遍地開花，處處充滿演唱會的熱力。

高雄捷運世運站林忠明站長（左）與高雄輕軌司機員簡肇杙（右）在世運主場館演唱會疏運工作中唱歌安撫乘客意外爆紅，也讓捷運站成為演唱會後第二現場，是高雄演唱會經濟的亮點之一。（攝影/Carter） 當歌迷朋友離場，走過漫漫世運大道，進入捷運站面對排隊人龍，等待使疲憊湧來，此時麥克風突然傳出清唱男聲，當視線循聲而至，映入眼簾的是著捷運制服的站長，群眾或有好奇、或想跟唱一曲。等待的時空轉換為演唱會後的第二現場，焦躁的情緒被歌聲撫慰，曲畢，捷運到站，大家上車繼續踏上歸途。

這就是高雄捷運在大型演唱會後，美好的、溫暖的城市風景。

從蜜柑推手到一唱成名-林忠明

來自臺南的高雄捷運世運站林忠明站長，過去在橋頭糖廠站服務時，協助照顧公司收養的流浪貓「蜜柑」，而蜜柑也很爭氣的後來成為高雄捷運的超級巨星，重新帶動疫後橋頭糖廠的觀光人潮。

林忠明在調派世運站前曾服務於橋頭糖廠站，並協助照顧公司收養的流浪貓「蜜柑」。人氣爆棚的牠，造就高捷最強IP（圖中手舉牌）。（攝影/Carter） 2020年9月蜜柑站長加入高雄捷運大家庭，在R22A橋頭糖廠站賣萌——喔，不，是上班就職！（圖片提供/高雄捷運公司） 2022年韓國梨泰院踩踏事件悲劇發生後，林忠明也不斷思考在大型活動的交通疏導中，市府各單位及高雄捷運的每位同仁都各司其職發揮最強戰力執行疏運工作之後，他還能做什麼？「唱歌是因為麥克風就在我們手上嘛！」

林忠明強調大量疏運工作高雄市政府與高雄捷運公司全體都各司其職，他要監控掌握現場狀況之外， 在韓國梨泰院踩踏事故後也不斷思考：他的角色還能做什麼強化整體疏運安全，因而有了唱歌安撫乘客的靈感。（攝影/Carter） 林忠明分析，到捷運站前要走上長長一段路，搭車還得排隊，演唱會的餘溫已經因為疲累而消散，此刻有歌聲分散乘客的注意力，心情也能平靜下來耐心候車，讓疏運安全、乘客開心。

林忠明於高雄捷運服務至今，仍每天都要面對未知的突發狀況。（攝影/Carter）

感謝演唱會帶來運量 特別練唱答謝歌迷朋友的鼓勵

求學時期林忠明加入童軍團，歌唱經驗大部份源自童軍團時期，華語流行歌曲幾乎都是他在公餘時間特別練唱而來。「其實最初是因為手拿麥克風想搞笑，玩演唱會跟觀眾握手的梗。」唱歌只是興趣，當年因為喜歡和人接觸而報考高雄捷運，因緣際會下意外獲得關注。林忠明感謝演唱會為高雄捷運帶來運量，更感謝許多歌迷朋友對他的鼓勵。印象深刻的是林俊傑歌迷送他應援小物，他為此特別練唱林俊傑的歌作為答謝。最想跟所有人分享的歌曲是梁靜茹的《勇氣》，這首歌陪伴他走過許多低潮的時刻，希望也能帶給大家力量。

林忠明受訪特別分享曾收過林俊傑歌迷自製應援小物，作為答謝他的歌聲的禮物，讓他非常感動。也因此他特別練唱林俊傑歌曲《一千年以後》，作為下次曲目。（攝影/Carter）

高捷新聲代-輕軌司機員簡肇杙

Ed Sheeran紅髮艾德演唱會2024高雄站官方統計世運主場館現場共9.4萬人次參與，壓力雖大但在專業嚴謹的疏運工作中，出現了一個陌生臉孔和歌聲，這位新「聲」代是輕軌司機員簡肇杙。

在高捷公司尾牙被發現的新聲代簡肇杙，於2024年2月紅髮艾德高雄世運演唱會第一次被調派支援捷運疏運工作。（圖片提供/高雄捷運公司） 8年前剛退伍的簡肇杙最初報考高雄捷運維修工程師，然而個性外向的他希望能做第一線服務工作，輕軌通車後決定轉任輕軌司機員。外型帥氣也喜歡唱歌的簡肇杙，在捷運公司尾牙歌唱表演驚艷四座，讓林忠明印象深刻，因此在紅髮艾德演唱會推薦捷運公司調派他執行疏運工作，簡肇杙「正式出道」，與林忠明組成「高捷男團」服務乘客。

簡肇杙退伍後報考捷運維修工程師，因個性外向，希望能從事直接服務乘客的工作，於是輕軌司機員徵才時便報考並且順利轉任。（攝影/Carter） 他回憶那次勤務之後隔天在其他活動場合被民眾認出，也是第一次感受到被大眾認識的興奮，很慶幸自己的歌聲受到喜愛。簡肇杙無論在自己輕軌司機員的崗位上，或是其他支援工作，都很喜歡自己這一路以來能用不同的形式陪伴著乘客，感謝所有乘客願意相信高雄捷運，希望自己的服務能讓乘客們都快樂出門、平安回家。

簡肇杙除了駕駛輕軌，也需要做出車前相關檢查及行車間的乘客服務，皆由司機員一手包辦。（攝影/Carter） 回首自己投入公共運輸業的過程，簡肇杙希望就像五月天《九號球》的歌詞所說，每個當下，都要好好珍惜。