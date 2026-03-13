星光加持高雄味 跟著偶像吃遍港都

【◎文/Winnie ◎攝影/曾信耀】

走在高雄街頭，不只城市風景吸引人，連味道也能成為旅程的一部分。當演唱會的熱情落幕，明星們也會偷偷在城市角落尋找美食，用味蕾慰勞自己，也無意間留下粉絲朝聖的足跡。

TWICE成員子瑜、Momo與Sana在演唱會後相約慶功，以熱騰騰的火鍋犒賞演出後的辛勞；BLACKPINK成員LISA分享的迷你西多士，更在社群掀起粉絲打卡熱潮；Super Junior成員圭賢則盛讚這家牛肉麵是「臺灣第一」。本期特別規劃滿足味蕾與幸福感的「食飽篇」，邀請讀者跟著粉絲的腳步，把追星行程變成一場暖心又飽足的港都美食之旅。

二樓半包廂式馬蹄式座位，既隱密也深具設計感。(攝影/曾信耀)

從湯底到調酒 溫肚火鍋打造鍋物新食尚

在高雄的深夜餐飲版圖中，「溫肚火鍋」以低調卻奢雅的姿態，開創火鍋與酒吧交織的嶄新體驗。作為高雄首家結合汲飲式雞尾酒吧的深夜火鍋餐廳，店內以鮮明的愛馬仕橘為主調，勾勒出帶有夜店氣氛的時尚空間。從設有雞尾酒拉霸的吧檯座席，到保有隱私感的半包廂沙發區，空間跳脫傳統火鍋店印象，展現出城市夜生活的潮流語彙。

「仙味昆布、濃唇養生雞湯底，再搭配手工花枝蝦漿、日曬腐竹、溫肚捲、無骨牛小排、安格斯牛小排與麻油雞釜飯……，這一桌豐盛饗宴，讓TWICE成員在演唱會後慶功續攤時吃得非常盡興。」也叫Momo的溫肚火鍋副理分享，他們的養生雞湯底使用雞架和雞骨，搭配大量蔬菜慢火熬煮8小時，入口濃郁鮮甜，讓人讚不絕口。

TWICE成員子瑜、Momo和Sana對溫肚火鍋的濃唇養生雞鍋讚不絕口。(攝影/曾信耀) 手工溫肚捲（左）與麻油雞釜飯（右），每一道都是主廚的細心手作。(攝影/曾信耀) 說到食材，同樣大有來頭。店內湯底由米其林二星主廚參與研發，釜飯、溫肚捲與溫肚丸等手工料理，亦延續星級料理的職人精神。此外，餐廳更邀請曾於國際調酒大賽奪冠的調酒師宋天恩操刀設計專屬雞尾酒系列，讓顧客在暖鍋蒸騰的香氣中，也能細細品味微醺層次，為高雄的夜晚添上一抹專屬味覺魅力。

溫肚火鍋是高雄少見結合酒吧的深夜火鍋餐廳，一樓吧檯提供汲飲式雞尾酒。(攝影/曾信耀)

•溫肚火鍋

地址：高雄市苓雅區新田路356號

電話：（07）241-1185

FB、IG：請搜尋「溫肚火鍋」

•提醒您：飲酒後請找代駕勿開車，未成年人請勿喝酒。

炸記 迷你西多士炸出新創意

「我從來沒想過BLACKPINK的LISA會在社群動態裡分享炸記的西多士。」老闆Eiddy回憶說，那則動態發出約10分鐘後，店外就立刻出現排隊人潮。甚至僅一天，迷你西多士就熱賣200份，炸雞更在一小時內完售，讓他們對粉絲追星的熱情與瘋狂大受震撼。

在BLACKPINK 的LISA社群動態發布後，炸記的西多士單日熱賣200份。 (攝影/曾信耀) 曾榮獲2025高雄鹹酥雞嘉年華特色風味獎的炸記，以港式炸雞為招牌，而背後的美味靈魂出自港媳Gigi夫妻和港仔大佬Eiddy之手。她以「港媳好味道」自創品牌在攤車市集崛起，將家鄉最純粹的港式美食文化帶進臺灣餐桌，每一口都充滿港味韻味。

金沙醬配炸雞讓國民美食鹹酥雞創意無限。(攝影/曾信耀) GiGi解釋，香港其實沒有專賣炸物的小吃店，炸物多見於大排檔與茶餐廳的菜色，這也促使她嘗試在臺灣開設港式炸雞專門店。(攝影/曾信耀) 其中，香港茶餐廳經典的下午茶小吃「西多士」，在GiGi創意發揮下，化身成一口點心；鮮蝦油條捲以港點鮮蝦腐皮捲為靈感，帶來別具臺味的創意吃法；而炸雞搭配金沙醬，濃郁鹹香堪比爆炒，每一口都令人大呼過癮。

炸記以老派茶餐廳風格營造空間，讓人一踏入便感受到濃濃懷舊氛圍。(攝影/曾信耀)

•炸記

地址：高雄市前鎮區滇池街22之1號

FB、IG：請搜尋「炸記」

滿湯麵食 臺灣第一牛肉麵

自從韓國知名團體Super Junior成員圭賢造訪滿湯麵食，在個人社群中分享品嘗這碗「上湯清燉牛爆多麵」，大力稱讚是「臺灣第一牛肉麵」後，即使一年過去，這家爆紅麵館的人氣仍居高不下，每到用餐時段，店門口總是排起長長人龍。

「上湯清燉牛爆多麵」滿滿牛肉堆疊情感價值，連圭賢都忍不住盛讚是「臺灣第一牛肉麵」。(攝影/曾信耀) 店內主打清燉牛肉麵、霜降排骨麵與雲吞。老闆阿哲畢業於高雄餐旅大學中餐廚藝系，曾在高雄星級酒店知名茶樓歷練多年，他將日式拉麵作法融入臺式牛肉麵，高湯以雞骨與多樣蔬果慢燉，霜降排骨與牛肉一盅盅放入蒸籠蒸製，再以甩麵手法煮麵，每一道工序都力求呈現最完美的風味與口感。

從蒸籠裡取出的霜降排骨，肉嫩多汁，配上清燉的湯頭，讓人馬上大快朵頤吃起來。(攝影/曾信耀) 自從圭賢到訪之後，日韓遊客絡繹不絕，尤其遇到韓國假期，整間店幾乎全是韓國遊客。為了方便國際客人，店內菜單特別翻譯成日文與韓文。「有時候整面牆的菜單全是粉紅色的韓文單，近期還吸引不少來自馬來西亞、新加坡的東南亞遊客慕名而來。」阿哲分享，這是他首次切身感受到粉絲經濟帶來的消費效應，也透露圭賢爸媽在演唱會結束後曾私下前來用餐，對牛肉麵讚不絕口。

阿哲分享，自從圭賢到訪之後，日韓遊客絡繹不絕，遇到韓國假期，店內客人幾乎都是韓國人，因此還特別提供日文韓文翻譯菜單。(攝影/曾信耀) 櫃臺陳列收藏圭賢的專輯，還有老闆友人手繪的圭賢油畫，都成為粉絲追星拍照打卡的亮點。(攝影/曾信耀)

•滿湯麵食

地址：高雄市前金區瑞源路42號

電話：0924-027-096

FB、IG：請搜尋「滿湯麵食」