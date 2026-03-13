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Rosé開吃鳳梨酥 E神同款奶茶 臺味點心、手搖飲應援大成功

聯合新聞網／ 高雄畫刊
BLACKPINK演唱會Rosé吃鳳梨酥感到驚喜的畫面，讓舊振南金字招牌鳳梨酥再度躍上國際舞台。(圖片提供/舊振南)
BLACKPINK演唱會Rosé吃鳳梨酥感到驚喜的畫面，讓舊振南金字招牌鳳梨酥再度躍上國際舞台。(圖片提供/舊振南)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/舊振南】

　　高雄演唱會熱潮不斷，國際巨星的一舉一動皆備受矚目，從IG貼文到限時動態，任何蛛絲馬跡都逃不過粉絲們的火眼金睛。前有「E神」陳奕迅喝的珍珠奶茶，後有BLACKPINK成員Rosé開場吃的鳳梨酥。本期跟著明星尋味去「點心篇」，讓我們直擊國際巨星都認證的臺灣之光。

舊振南鳳梨酥 BLACKPINK超強應援團

　　去（2025）年10月韓國超夯女團BLACKPINK在高雄世運主場館開唱，大螢幕上秀出Rosé在上台前享用臺灣名產鳳梨酥的可愛畫面，讓高雄舊振南鳳梨酥經典伴手禮再度爆紅 。

舊振南鳳梨酥曾獲比利時世界食品評鑑大賞銀獎認證，為全年熱賣臺灣指定伴手禮。(圖片提供/舊振南)
舊振南鳳梨酥曾獲比利時世界食品評鑑大賞銀獎認證，為全年熱賣臺灣指定伴手禮。(圖片提供/舊振南)
　　「雖然舊振南鳳梨酥年銷量超過1200萬顆，也長年穩坐國際機場免稅店銷售第一，但看到小金鳳成為超強應援團，我們尖叫聲真的沒有停過。」舊振南團隊興奮之情溢於言表，並且透露Rosé吃鳳梨酥畫面一出，舊振南官方粉專留言不斷，讓原已是金字招牌的產品再度人氣攀升。

　　讓Rosé秒愛上的鳳梨酥，遵循正統古法精製而成，嚴選臺農17號金鑽鳳梨製作成酸甜適中的鳳梨餡，外皮添加乳酪粉，內餡濕潤的口感綿密細緻、甜而不膩。

舊振南嚴選在地年節盛產的「年柑」茂谷柑製作果酥，過年吃橘，大吉大利，特別應景。(圖片提供/舊振南)
舊振南嚴選在地年節盛產的「年柑」茂谷柑製作果酥，過年吃橘，大吉大利，特別應景。(圖片提供/舊振南)
百年工藝太陽餅交織法國頂級鹽之花，呈現迷人的法式風味。(圖片提供/舊振南)
百年工藝太陽餅交織法國頂級鹽之花，呈現迷人的法式風味。(圖片提供/舊振南)
　　不僅是深受巨星喜愛的鳳梨酥，以傳統漢餅著稱的舊振南，為了貼近現代人「少負擔、多口味」的飲食習慣，致力研發傳統漢餅縮小版，如一口酥；以及使用當季水果的果酥，如柚子酥、茂谷酥、草莓桑椹酥。近期新推出的鹽之花太陽餅，麥芽與海鹽的甜鹹平衡更贏得老少咸宜的好評。

漢餅文化館座落高雄大寮，帶領遊客體驗漢餅手作以及展覽導覽。(圖片提供/舊振南)
漢餅文化館座落高雄大寮，帶領遊客體驗漢餅手作以及展覽導覽。(圖片提供/舊振南)
　　從經典鳳梨酥到創新的果酥與太陽餅，這間老店正透過與時俱進的創新與職人精神，讓糕餅成為日常生活中最甜美的味覺點綴。

．舊振南

地址：高雄市大寮區捷西路298號

電話：（07）701-5186

一手私藏世界紅茶（漢神自強店） E神同款奶茶全網瘋傳

　　猶記得去（2025）年香港歌手E神陳奕迅來到高雄開唱，趁著演唱會空檔隨性走訪高雄，並在IG上分享悠閒喝奶茶、背靠騎樓柱照片，還幽默寫下「站了半天都沒人來找我，果然很悠閒」，當時不僅創造另類的打卡熱點，也讓知名茶飲品牌「一手私藏世界紅茶」年度熱銷的珍珠太厚生乳奶茶，搖身一變成「E神同款」奶茶，全網瘋傳。

被網友眼尖發現香港歌手陳奕迅在IG上分享一手私藏世界紅茶（漢神自強店）的珍珠太厚生乳奶茶，立刻被封為「E神同款」奶茶。（攝影/Carter）
被網友眼尖發現香港歌手陳奕迅在IG上分享一手私藏世界紅茶（漢神自強店）的珍珠太厚生乳奶茶，立刻被封為「E神同款」奶茶。（攝影/Carter）

　　「我們第一時間也認不出來，是後來看到網路傳出的消息才知道。」漢神自強店店長笑著透露陳奕迅本人很低調，當時店內已無座位，他就到隔壁坐著喝奶茶，後續演唱會團隊也再度訂購，這杯爆款奶茶魅力可見一斑。

調茶師將全球各產地的靈魂茶葉，轉化為一種對美好生活的探索，透過一杯紅茶環遊世界。（攝影/Carter）
調茶師將全球各產地的靈魂茶葉，轉化為一種對美好生活的探索，透過一杯紅茶環遊世界。（攝影/Carter）

　　以「世界精品紅茶」為主題樹立口碑的一手私藏世界紅茶（漢神自強店），憑藉調茶師的創意演繹與職人精神，年年都掀起茶飲圈熱潮，在純茶系路線之外，更為了奶茶控打造一款濃厚又很甜點系的珍珠太厚生乳奶茶。調茶師使用高成本的烘焙級生乳，除了擁有鮮乳的純淨，喝起來同時還發散著奶油般的濃厚香氣與絲滑質地；而蜜桃紅茶則是與故宮夏卡爾畫展跨界合作的經典，又或為臺灣天候量身打造的仲夏夜紅茶，為炎炎春夏時節帶來清爽，連明星都躍躍欲試。

．一手私藏世界紅茶（漢神自強店）

地址：高雄市前金區自強三路228號

電話：（07）201-0102

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.03】

高雄畫刊

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