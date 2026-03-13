演唱會熱力不停歇 入住高雄旅宿延續音樂感動

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/麗尊酒店集團帕可麗酒店】

多位國際巨星如凱莉米洛、Super Junior、TWICE、BLACKPINK輪番登上高雄舞臺後，今（2026）年還有EXO、BTS等接力開唱，讓港都星光熠熠。當粉絲為偶像而來，住宿不再只是過夜，而是延續情緒的場域。透過兩處風格鮮明的旅宿空間，讓追星之旅在趕場之餘，與高雄的人文風景溫柔相遇。

高雄洲際酒店：港灣視野裡的奢雅體驗

坐落亞洲新灣區核心，鄰近高雄流行音樂中心、駁二藝術特區與愛河灣，高雄洲際酒店本身就是城市風景的一環。午後可先到駁二看展、沿著水岸散步，傍晚前往場館欣賞演出，散場後回到飯店，透過落地窗俯瞰港灣夜色，讓高漲的情緒在靜謐中沉澱。若行程寬裕，隔日還能順遊高雄展覽館，將追星旅程延伸為一次完整的城市探索。

開放式套房深受藝人青睞，是演唱會行程中常見的入住選擇。(攝影/Carter) 開放式套房擁有寬敞浴室，泡澡同時可欣賞港灣美景。(攝影/Carter) 酒店規劃253間Art Deco風格客房，面積自36至210平方公尺不等。其中，開放式套房擁有獨立起居區與寬敞動線，兼顧隱私與機能；房內搭載中、英、日語智慧聲控系統，並配置BOSE音響。對於長途南下追星的粉絲而言，極致舒適的沐浴與睡眠，就是最實際的療癒。

餐飲同樣是一大亮點。館內匯集義、日、中與南洋料理，大廳酒吧與烘焙坊則適合在演出前後小酌或分享甜點。

除了多樣的味蕾饗宴，酒店更貼心準備了粉絲驚喜，凡持2025至2026年全臺任一演唱會門票，可享餐廳套餐與單點 85 折優惠；另不定期推出應援甜點與特調，曾為BLACKPINK與Super Junior設計專屬品項，讓粉絲在餐桌上也能延續追星的幸福感。

高雄洲際酒店坐擁港灣景色，空間營造現代美學。(攝影/Carter) 酒店表示，將於3月初啟動驚喜機制，隨機選出幸運賓客，提供入住期間住房與餐飲升等、禮賓車接送等尊榮禮遇，期盼旅客不只帶走舞台上的感動，也能在港灣景致與細緻服務中，留下屬於自己的「Golden Moments」。

高雄洲際酒店

地址：高雄市前鎮區新光路33號

電話：(07)339-1888

帕可麗酒店：巨蛋生活圈裡的靜謐留白

位於北高雄生活核心，步行即可抵達高雄巨蛋與捷運站，帕可麗酒店擁有極佳的交通便利性與周邊商圈串聯。如於下午入住後，可先到漢神巨蛋商圈逛街或喝杯咖啡，回房稍作休息再進場觀賞演唱會；若不急著外出，也可待在酒店稍事休息，抽個空到酒店內的艾可廚房享受悠閒的下午茶，為即將到來的演唱會準備；散場後不急著離開，步行前往瑞豐夜市，用一份鹽酥雞或木瓜牛奶補充演唱會釋放的體力，用熟悉的高雄味道延續內心的悸動。隔日清晨到飯店旁的公園散步，在城市綠意中慢慢收拾行李，讓旅程自然落幕。

落地窗引入戶外景致，打造時尚精巧的住宿空間。(攝影/Carter) 帕可麗隸屬麗尊集團，品牌定位貼近都會生活節奏。空間規劃強調「旅人自主空間」的概念，不以過度鋪陳的設計語彙佔滿視線，而是讓空間回歸使用本身。以木、鐵、岩等自然材質為基底，搭配大面積落地窗引入綠意與光影，營造冷調卻不失溫度的都會簡約。客房內更與藝廊合作，陳列臺灣藝術家作品，使住宿不只是功能空間，也成為延伸城市美學的場域，讓旅人在從容之間慢慢調整步調。

酒店運用木、鐵、岩等自然材質，營造低調有層次的都會氣氛。(攝影/Carter) 館內「艾可廚坊」以義法料理為基礎，融合當季在地食材與創意，是演唱會前最舒服的等待場域。曾配合演出推出限定飲品與創意餐點，粉絲憑票根或主題穿著即可享優惠。飯店團隊表示，演唱會帶來的不只是人潮，而是一種長時間累積的情感能量。帕可麗與艾可廚坊所做的，是在舞臺燈光熄滅後，為這份熱情提供一個可以慢慢安放、細細回味的所在。當粉絲離開高雄時，帶走的或許不只是一場表演，而是一段被城市溫柔承接的回憶。

(圖片提供/麗尊酒店集團帕可麗酒店)

帕可麗酒店

地址：高雄市鼓山區文信路192號

電話：(07)962-8800