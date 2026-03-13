跟著明星打卡去：在高雄 遇見舞臺之外的風景

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

離開鎂光燈與舞臺，明星其實也是熱愛生活的旅人。他們走進城市街角、坐在公園樹下、沿著港灣慢跑——那些我們熟悉的日常風景，因為他們的停留與關注，重新被更多人看見。

Super Junior成員厲旭、TWICE隊長志效，以及朴寶劍，各自用不同節奏走訪高雄，替港都寫下一段段溫柔而真實的旅行注腳。

厲旭：從蓮池潭到高美館 把城市走成一首歌

趁著《SUPER SHOW 10》高雄站的空檔，厲旭特地早起，直奔左營蓮池潭。這片水域波光粼粼，映照著晨光與塔影美不勝收，池畔聞名的龍虎塔，以「龍口進、虎口出」象徵趨吉避凶，湖邊還有多座古意盎然的廟宇，更添加濃厚的人文氣息。

重新整修過的龍虎塔，色彩更加鮮豔飽滿。(攝影/Carter) 他在龍虎塔前俏皮擺拍，還勾起腿模仿北極玄天上帝神像及合照，笑說自己事先做了功課，知道玄天上帝能擊退小人，特地祈求Super Junior厄運退散，與當地信仰多了幾分可愛的互動。

隨後，他也前往「高雄市立美術館」參觀。這座結合藝術、生態與休憩機能的南臺灣藝文地標，在綠意環繞下顯得格外開闊。他欣賞展覽、拍下畫作，也搞怪模仿雕塑姿勢入鏡，展現童心未泯的一面。休息時，他在館內的帕莎蒂娜烘焙坊選購威士忌酒瓶造型咖啡，嘟嘴合影。這處藏身美術館內的烘焙空間，以手作麵包與輕食聞名，是看展之餘歇腳的舒心角落。

厲旭曾在高美館模仿艾米勒．安端．布爾代勒的雕塑作品《大戰士》姿勢並合影。(攝影/Carter) 威士忌瓶身造型裡面裝的不是酒，而是特色冷萃咖啡。(攝影/Carter) 厲旭的行程橫跨歷史、人文與生活風景，讓人看見高雄既有深厚歷史底蘊，也有現代質感。

志效：沿著輕軌慢跑 感受港都節奏

人氣女團TWICE去年首度於高雄開唱，熱愛健身的隊長志效，選擇以慢跑認識港都。即使前一晚才剛完成高強度演出，她仍自律維持運動習慣。沿著高雄輕軌路線前行，在IG限動中分享亞洲新灣區的風景，港灣與現代建築一路相伴，讓跑步成了一場移動式觀景。

TWICE在高雄開唱時，隊長志效曾在圖中這段輕軌旁慢跑，展現自律的一面。(攝影/Carter) 在輕軌沿線慢跑，既能感受到居民的生活節奏，看見街區轉換的風景，也能在移動中從不同角度欣賞城市樣貌——俐落的建築線條到帶著生活氣息的街景，每一步都像是在貼近城市的心跳。

沿著高雄輕軌慢跑，能在移動中從不同角度欣賞城市樣貌。(攝影/Carter) 志效用腳步丈量高雄，也讓人重新思考：旅行不一定要遠行，順著輕軌走一段，就是一種自在的探索。

朴寶劍：中央公園的老榕樹時光

喜歡運動的不只志效。被譽為「國民男友」的朴寶劍，去年在高雄舉辦見面會期間，多次被目擊在中央公園慢跑。當時他看見公園裡一棵百年榕樹，盤根錯節的枝幹與垂落氣根，在陽光下形成自然拱門，因而拍照分享。之後因參加「AAA亞洲明星盛典」再訪高雄，也與女星好友惠利在樹前合影，可見對這棵老榕樹情有獨鍾。

近百年老榕樹造型奇特，因朴寶劍拍照打卡意外爆紅。(攝影/Carter) 中央公園是都市裡讓人放慢腳步的綠洲，大片綠意在高樓之間展開。他的照片引來大批粉絲前來打卡，還被暱稱為「朴寶劍樹」。他的停留，讓這棵樹成了熱門景點，日常中的綠意，也可能成為旅人心中的祕密花園。

明星的足跡，為日常風景增添光彩；而高雄的日常，也因這些片刻的停留，成為最動人的舞臺。

• 龍虎塔、左營元帝廟北極亭

地址：高雄市左營區蓮潭路

• 高雄市立美術館

地址：高雄市鼓山區美術館路80號

電話：07-555-0331

• FB：帕莎蒂娜烘焙坊 高美館店

• FB：高雄捷運X高雄輕軌

• 中央公園

地址：高雄市前金區

交通：高雄捷運中央公園站1號出口