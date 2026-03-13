讓故事被聽見 高雄培育影音配樂新「知音」

【◎文/蔡蜜綺 ◎圖片提供/吳沛綾】

影視畫面緩緩展開，觀眾也許記得情節，卻未必察覺自己之所以緊張、感動或鼻酸其實來自音樂牽引。配樂沒有自己的聚光燈，但配樂家吳沛綾，正以「有序音樂」為名，為南臺灣的影音產業點亮新的聲音。

配樂是看不見的引導者

談到電影配樂，許多人會想到《星際大戰》或《辛德勒名單》那樣旋律鮮明、氣勢磅礡的主題音樂。但其實多數配樂是低調而細膩的，可能只是幾個鋼琴音，讓家庭場景多一分溫度；也可能是一段弦樂鋪陳，在角色尚未落淚前，就讓觀眾心口微緊。

為讓配樂更豐富細膩，邀請樂手實際錄音。(圖片提供/吳沛綾) 吳沛綾形容，配樂最重要的是「平衡」。音樂太滿會掩蓋對話與表演，太弱又無法支撐情緒張力。創作時，她必須和導演反覆討論確認音樂何時出現、何時退場，再進入製作、錄音與混音流程。電影、動畫與遊戲的製程不同，但核心一致──音樂是引導觀眾更靠近故事的隱形線索。而如同序曲般引領吳沛綾進入配樂世界的，是她對影視劇的細緻觀察與對旋律的熱情。

在異地拓展音樂視野

吳沛綾小時候讀過音樂班，學習小提琴與鋼琴，接受扎實的古典音樂訓練。培養出演奏的基本功，也讓她在課後悄悄哼起旋律、改編曲子。創作的興趣始終存在，只是沒有被當成未來方向。

直到上大學，她投入音樂社團，加上日劇《交響情人夢》的觸動，才再次確認自己對音樂的熱愛。一次偶然，她為其他社團的影片創作配樂。作品得獎、分得獎金，那一刻她才意識到，原來配樂可以是一種專業。於是，她前往紐約大學攻讀電影配樂，從零開始系統性學習聲音如何與影像對話。

紐約求學期間，她接觸到以好萊塢大片式的交響樂為主流的配樂訓練，那種氣勢磅礡的音樂風格，正是許多人對電影配樂的既定印象。然而她也看見，近二十年來電影語言與配樂風格都在轉變。像配樂家Hans Zimmer大量運用合成器創造嶄新聲響，突破傳統交響框架；又如Jonny Greenwood以強烈個人色彩為電影譜曲，不再囿限於古典交響樂風格，卻同樣獲得奧斯卡肯定。此外，她也學習到爵士語彙、電子聲響與自製音色等當代技術，後來都成為她創作與教學時的重要工具。

紐約高度包容的藝術創作環境，讓她看見配樂的多種可能。然而返臺後，她很快發現臺灣影視產業的現況異於好萊塢式的商業大片。於是，她開始大量觀摩亞洲與歐洲電影，思考如何用更細膩的聲音陪伴故事，這也開啟她往後與高雄的緣分。

吳沛綾與有序音樂工作團隊於「臺北音樂設計節」演講。(圖片提供/吳沛綾)

讓南方響起創作的聲音

2018年返臺後，吳沛綾成立「有序音樂」，參與的作品橫跨不同領域，包括電影、動畫，以及遊戲、戲劇等。她曾為武俠遊戲《俠之道》創作配樂，原聲帶銷售亮眼，成為公司代表作之一。此後，她為電影《美國女孩》與動畫《水中的女孩》譜曲，前者入圍2022台北電影獎最佳配樂，後者獲2022 Bang Awards 國際動畫影展最佳原創音樂。她也參與了VR作品《快樂的陰影》配樂，「這既是動畫也是遊戲，除了爬梳故事敘事，也需要理解VR的沉浸特性」，成為她重要的代表作之一。

雖屢創佳績，她仍持續思索如何能在音樂上突破以及還能為臺灣的配樂產業做些什麼。適逢高雄流行音樂中心「影音築港」計畫徵件，其對音樂產業的友善條件，推動她將有序音樂往南部發展。

有序音樂舉辦電影配樂創作營，媒合學員與業界交流。(圖片提供/吳沛綾) 於2023年進駐高流後，她與團隊持續舉辦影視音樂讀書會、創作營與工作坊，也將北部影視圈資源帶往南方。第一年以交流為主，第二年開始加入產業媒合，第三年更進一步採雙向甄選機制，讓創作者在課程中直接完成作品、接觸真實案子。這種從教學走向實務的模式，讓高雄不只是學習場域，也不單純是輸出作品，而是能串接「學習、創作、產業」三方拍點的發聲地，成為影視真正的「知音」。

有序音樂致力於電影配樂教學與文化推廣。(圖片提供/吳沛綾) 吳沛綾後續也擔任《小蟲蟲大冒險》共同配樂、《星空下的黑潮島嶼》劇集創作等，逐步累積配樂能量，同時也譜出屬於自己的產業樂章。

對她而言，「有序音樂」不只是創作公司，更是一個讓南方人才被看見的平臺。當聲音在港都慢慢累積，高雄成為孕育影音配樂的土壤。屬於南方的聲音，也正逐漸成形。

官網：有序音樂