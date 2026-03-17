月琴伴奏的古老街頭演唱會

【◎文/紅髮愛玲 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/莊毅冠】

轉進大樹區蜿蜒的巷弄，從地方私壇「聖公壇」升級為角頭廟的「鳳澤殿」，廣場邊有一座「康樂台」，毅冠與珍儀和剛好人在採訪現場的「無水寮金龍園」第三團顏雅惠團主共同上臺比劃，彷彿能見到毅冠所說，小時候康樂台上唱戲演出、臺下廟埕有許多攤位「商展(siong-tián)」的熱鬧景象。在高雄演唱會經濟大爆發的當下回頭看，從幾十年前的街頭便開始這樣絕佳的「街頭演唱會」風光。

「康樂台」是過去廟埕演出傳統戲曲的地方，莊毅冠（右）、陳珍儀（左）及顏雅惠（後）在臺上比劃，憶起古早風格的「街頭演唱會」風光。（攝影/Carter）

以歌謠為載體 推廣講唱大樹文史故事

現任大樹文史協會理事長的莊毅冠，與傳統樂曲歌手妻子陳珍儀，近幾年帶著樂器、創作曲與大樹的文史故事到各地與聽眾分享。毅冠堅持：「演出我們都會希望也可以講，才能真正把作品推廣出去。」

在大樹常見的鳳梨田前，莊毅冠細數大樹文史寶藏。（攝影/Carter） 來自大樹無水寮的毅冠，從小在廟埕聽戲曲、聽阿公講在地的故事，長大離鄉就讀國立政治大學，加入歌仔戲社開始學習唱戲，一路上受到傳統戲曲涵養的種籽，終於在回到高雄工作之後，茁壯成心頭的大樹。儘管公務員的身分能為民服務，但是毅冠心繫這片栽培他的土地，回家時看著地方上精彩的文史資料都被紀錄存放在圖書館裡總是可惜，讓他決心要請調回大樹工作，以利深度耕耘地方文史工作。「我們做的事情很小眾，但希望大樹能被更多人看到。」毅冠堅定的眼神訴說著對大樹的溫柔與深情。他動手做「轉譯」，將大樹的文史資料寫成歌。臺語文的能力不夠支撐創作，他再去進修就讀臺語文研究所。把歌曲帶出外至各地巡迴推廣，講述大樹的瑰麗與美好。

鳳澤殿是莊毅冠小時候看戲曲演出的啟蒙之地。（攝影/Carter） 與毅冠一起創作並且演唱這些歌曲的，就是熱愛傳統音樂的妻珍儀。珍儀是大樹九曲堂人，小時候學鋼琴也加入合唱團但並非科班。直到高一下學期，非常清楚自己必須要有方向，不願聽大人的話只有讀書的珍儀，在深夜唸書疲憊之際，從電臺中播放的音樂受到感動，決定報考音樂系。由於沒有學習過樂器的演奏，聽從老師建議選擇主修聲樂。然而聲樂家多如繁星，珍儀也希望能唱父母親聽得懂的歌，做更接近這塊土地的音樂。「簡上仁老師說，走出世界，你們自己在哪裡？」珍儀在經歷臺灣民謠大師簡上仁教授的營隊洗禮後，研究所時期開始參與傳統音樂的進修與社團活動。畢業實習後成為音樂老師，也著手寫下自己想寫的臺語歌，至今創作不綴。

非音樂科班出身的珍儀對自己要什麼非常清楚，因而決定報考音樂系。（攝影/Carter） 陳珍儀創作歌曲的手稿紀錄。（攝影/Carter） 莊毅冠與陳珍儀對大樹文史保存之付出不遺餘力，共同在地方活動遊程中擔任主講人。（圖片提供/莊毅冠）

以歌聲唱響大樹文化萬千光芒

說起未來，毅冠與珍儀眼中閃著光。毅冠創作、講唱也投稿文學獎，讓不同的群眾都能看到大樹。他也要持續做「大樹學」研究，最後希望這些珍貴的成果，能夠發展為一套系統性的教材，讓大樹文史推廣更有效能。珍儀也不斷累積作品，將她想留下的故鄉文史故事，透過創作曲唱給更多人聽。

以大樹文史入臺語詩，莊毅冠（左3）獲得高雄打狗鳳邑文學獎肯定。（圖片提供/莊毅冠） 毅冠笑說，過去無水寮是唯一支持滿清政府的地方，與其他村落有許多衝突械鬥，甚至有無水寮與九曲堂「兩村不得嫁聚」的規定。而他們的姻緣在幾世代之後打破了這個「祖訓」，我們相信他們牽著手一起唱過的歌，走向前方的路，一定能讓大樹文史的瑰寶，閃耀萬千光芒。