百年香火遇上潮流舞台！廟宇演唱會經濟學

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/振宗藝術團】

迎神賽會與遶境活動中，最引人注目的往往是廟埕前熱鬧登場的藝陣。鑼鼓齊鳴、刀棍翻飛，在宗教信仰的核心下，融合舞蹈、音樂與武術的表演，如同為神明量身打造的一場專屬演唱會。在高雄，不少藝陣引進燈光設計與專業舞台製作，甚至走向海外巡演，讓傳統廟埕蛻變為最接地氣、也最具爆發力的演唱會現場。

座無虛席的高雄巨蛋裡，如雷鼓聲撼動現場，身手矯健的宋江陣好手踏著閹雞步展開陣式，翻滾、劈斬一氣呵成，刀光棍影在空中交錯；女子八家將踩著七星步登場，半臉彩繪在煙霧中顯得凌厲而神祕。電吉他與鑼鼓節奏相互呼應，舞台邊緣煙霧翻湧，將氣氛推至最高潮。

振宗藝術團參與高雄戲獅甲活動，在高雄巨蛋近萬人面前演出。(圖片提供/振宗藝術團) 這不是流行歌手的演唱會，而是原本只在遶境與廟埕演出的傳統陣頭。隨著聲光設計與節奏編排，藝陣走出廟口、登上劇場舞台，化身為一場宛如「神明演唱會」的文化慶典。

廟埕文化歷經數百年傳承，隨著年輕世代加入，逐漸演變為結合信仰、娛樂與產業效益的舞台演出。而站在這波轉型浪潮前線的，是來自高雄內門的振宗藝術團，以及團長方宗寅。

內門宋江陣已有兩百多年歷史，從昔日農民自衛的演武陣式，發展為迎神護駕的重要陣頭，也讓內門博得「宋江窟」之名。方宗寅自小隨父親習陣，對武術懷抱濃厚熱情。17歲那年，他創立振宗藝術團，以宋江陣為根基，逐步拓展至舞龍舞獅、八家將、官將首與鼓陣，將傳統技藝系統化、專業化地培養與傳承。

振宗藝術團團長方宗寅是土生土長的內門人，年紀輕輕便成立臺灣第一組女子八家將。(攝影/李瑰嫻) 他帶著一群年輕團員，從基本功扎實練起，在既有陣形中尋找創新的可能。然而，早期演出多侷限於廟埕與遶境場合，再精湛的身手也難免受限於場域。他憶及2009年前後，陣頭常與登上社會新聞版面的鬥毆、不良少年畫上等號，沉重的社會標籤讓他難以接受。「真正的陣頭都在訓練，哪有時間去做那些事？」方宗寅不平地說。為了替傳統正名，他決心推動藝陣藝術化，並做出當時幾乎被視為「犯禁」的嘗試——成立臺灣第一組女子八家將。

藝陣已從早期繞境活動，演變為吸引觀光的技藝表演。(圖片提供/振宗藝術團) 他找來舞蹈科系學生與大專生，保留傳統步陣與神將架構，融入舞蹈身段與武術技巧；半臉彩繪搭配華麗服裝，加上搖滾樂重新編曲，讓傳統與現代並置，令人耳目一新。在2023高雄戲獅甲的演出震撼全場，媒體大量報導下，海外邀約紛至沓來，方宗寅率團前往橫濱中華街踩街，並赴雪梨、夏威夷等地巡演，讓廟埕藝陣以「臺灣文化代表」姿態躍上國際舞台。

振宗藝術團以創新的方式，活躍於各大型文化祭，曾參與高雄戲獅甲、左營萬年季等活動演出。(圖片提供/振宗藝術團) 為推動陣頭轉型，方宗寅建立固定班底與長期訓練制度，從武術基本功到舞台走位皆嚴格要求，團員必須宋江陣、舞龍舞獅、鼓陣、官將首樣樣精通。為讓演出達到劇場規格，更進一步導入燈光、音效與舞台設計，將廟埕陣頭升級為可支撐一至兩小時的大型節目。事必躬親的他，甚至成立專業演出公司，整合道具製作、燈光音響、舞台搭設與影像紀錄等，打造完整的藝陣文化產業鏈。

演出的道具和舞台，都是自己製作設計，音樂也是配合演出精心挑選並重新編曲。(攝影/李瑰嫻) 即使多次代表臺灣出國巡演，方宗寅仍坦言，藝陣文化推廣之路並不容易。COVID-19疫情期間演出全面停擺，團隊大幅縮編，只能保留核心團員。「如果只靠陣頭，是撐不久的。」他直言。因此，他發展多角經營，從場地布置、行銷公司到結合家族總鋪師事業，讓藝術團能在市場波動中維持生存。

近年來，他也積極與學校合作，訓練外籍生學習宋江陣，並在成果發表中登台演出。他笑說：「這就是軟實力。學生回國後會說，來臺灣不只讀書，還能站上舞台，親身體驗信仰文化。」

「女子八家將」將傳統陣頭昇華為藝術層次，並多次受邀到海外演出。(圖片提供/振宗藝術團) 透過轉型，傳統藝陣不再是信眾與地方居民「看熱鬧」的活動，轉而吸引更多年輕族群、攝影愛好者與遊客加入。「創新不是為了炫技，是為了讓文化活下來。」方宗寅如此形容。在傳統與潮流之間，讓在地文化持續燃燒，這場「神明演唱會」的實驗，或許正為臺灣民俗寫下一門全新的藝陣經濟學。

FB：台灣振宗藝術團