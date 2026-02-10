高雄有藝思

高雄畫刊
超人力霸王霸氣守護愛河灣。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
超人力霸王霸氣守護愛河灣。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

　　今年冬日遊樂園震撼升級，「初代超人力霸王」與「超人力霸王迪卡」首度化身大型水上氣膜，挺立於愛河灣，象徵勇氣與正義，同時向默默付出的無名超人們致敬。

　　全新亮相的「野森動物學校」，以動物為師、森林為教室，引領孩子在自然中學習保育，體會屬於自己的生命故事。透過導覽，旅人走進內門的地方日常，在行走與聆聽之間，感受深厚而真實的文化脈絡。來到總舖師的故鄉，品嚐道地辦桌菜，再將147白米、龍鳳酥等在地風味帶回家。手路工夫與信仰儀式，讓內門文化持續累積、世代傳承。

　　走進鹽埕巷弄，鈕扣行、裁縫店與布莊映照歷久彌新的工藝美學。廟埕一隅，書法家以墨香傳遞祝福，書畫合璧的春聯為新年揭開美好序章。兒童美術館引導孩子觀察、感受與創作，讓藝術成為成長的養分。速寫畫家在熟悉的街廓中，以畫筆捕捉當下的聲音、氣味、對話與情緒，定格溫暖瞬間。

　　當藝術融入生活、人文與地景相遇，次次累積文化的厚度和創新的能量，讓城市充滿動力，也成為高雄獨有的城市表情。

　　高雄就是這麼美！

【完整內容請見《高雄畫刊》2026年No.02】

高雄有藝思

今年冬日遊樂園震撼升級，「初代超人力霸王」與「超人力霸王迪卡」首度化身大型水上氣膜，挺立於愛河灣，象徵勇氣與正義，同時向默默付出的無名超人們致敬。

超人聚集愛河灣！2026 高雄冬日遊樂園「超人力霸王」降臨港都

今年高雄的冬天很熱血！繼療癒系黃色小鴨、萌感十足的吉伊卡哇席捲港都後，「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」再度端出重量級主角──今年邁入60週年的日本傳奇英雄角色「超人力霸王（Ultraman）」，將於2月7日至3月1日正式降臨高雄港灣，為冬日增添一抹最熾熱的節慶光芒。

野森動物學校開學啦！沉浸式生態課 與動物零距離互動

你知道狐獴眼周的黑圈其實是牠的「太陽眼鏡」嗎？樹懶到底能「慢」到什麼程度？想找到答案不需要翻課本，來「野森動物學校」讓動物老師親自為你解答。這裡沒有冰冷的柵欄與玻璃隔閡，只有一座充滿驚喜的森林教室，邀請大小朋友走進動物的家，上一堂會動、會笑、還會被土撥鼠盯著看的生態課。

走讀羅漢門時間深處 慢遊山城的文化風景

若只是匆匆路過，內門是群山環繞的一座小城；但若有人願意引路，風景便會開口說話。由「羅漢門文史尋根工作室」父女檔──陳聰賢與陳俊妃帶領的內門小旅行，讓景點不再只是拍照背景，而是走進地方記憶，使山形、信仰與人，串連成一條理解內門的文化路徑。

速寫港都：吳沁頤以畫筆探索日常溫情

離開家鄉到臺北求學、工作，之後又為了創作而居遊於高雄老屋，現場速寫師吳沁頤，將出生成長的城市，化為創作中反覆回望的風景。她以畫筆為媒介，透過速寫定格高雄的日常角落，為城市留下屬於當下的溫柔記憶。

內門味旅 從辦桌菜到伴手禮的味覺巡禮

來到內門，旅行的重點不在跑了多少景點，而在能否真正慢下腳步，細細咀嚼山城的風味。走過景點之後，最令人期待的，往往是「吃什麼、帶什麼回家」。這趟小旅行的滋味，藏在端入日常的辦桌菜裡，也藏在農會用心開發的伴手禮中，無論送人或自用，都能感受到內門的美好。

