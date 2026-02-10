今年冬日遊樂園震撼升級，「初代超人力霸王」與「超人力霸王迪卡」首度化身大型水上氣膜，挺立於愛河灣，象徵勇氣與正義，同時向默默付出的無名超人們致敬。

全新亮相的「野森動物學校」，以動物為師、森林為教室，引領孩子在自然中學習保育，體會屬於自己的生命故事。透過導覽，旅人走進內門的地方日常，在行走與聆聽之間，感受深厚而真實的文化脈絡。來到總舖師的故鄉，品嚐道地辦桌菜，再將147白米、龍鳳酥等在地風味帶回家。手路工夫與信仰儀式，讓內門文化持續累積、世代傳承。

走進鹽埕巷弄，鈕扣行、裁縫店與布莊映照歷久彌新的工藝美學。廟埕一隅，書法家以墨香傳遞祝福，書畫合璧的春聯為新年揭開美好序章。兒童美術館引導孩子觀察、感受與創作，讓藝術成為成長的養分。速寫畫家在熟悉的街廓中，以畫筆捕捉當下的聲音、氣味、對話與情緒，定格溫暖瞬間。

當藝術融入生活、人文與地景相遇，次次累積文化的厚度和創新的能量，讓城市充滿動力，也成為高雄獨有的城市表情。

高雄就是這麼美！