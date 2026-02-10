超人聚集愛河灣！2026 高雄冬日遊樂園「超人力霸王」降臨港都

【◎文/蘇宇翎 ◎圖片提供/高雄市政府觀光局】

今年高雄的冬天很熱血！繼療癒系黃色小鴨、萌感十足的吉伊卡哇席捲港都後，「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」再度端出重量級主角──今年邁入60週年的日本傳奇英雄角色「超人力霸王（Ultraman）」，將於2月7日至3月1日正式降臨高雄港灣，為冬日增添一抹最熾熱的節慶光芒。

超人力霸王霸氣守護愛河灣。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

英雄集結愛河灣：巨型超人力霸王首度「水上」現身

不同於過往可愛療癒的視覺風格，今年高雄冬日遊樂園將震撼感全面升級。最受矚目的亮點，莫過於「初代超人力霸王」與「超人力霸王迪卡」首度以大型水上氣膜形式現身，帥氣挺立於愛河灣海面，象徵勇氣與正義的巨型英雄，將分別矗立於高雄流行音樂中心音浪塔前，以及珊瑚礁群的好望角，與市民朋友、遊客近距離相見。

當經典英雄身影與現代港灣建築交織，白天展現正氣凜然的英雄姿態，夜晚則隨著燈光秀轉換為充滿科幻感的夢幻場景，勢必成為 2026 年最不容錯過的打卡熱點。

2026 高雄冬日遊樂園以今年邁入60週年的日本傳奇英雄超人力霸王為主題(圖片提供/高雄市政府觀光局)

超人不一定身著披風：致敬每一位「城市英雄」

除了視覺上的震撼，今年活動也被賦予更深層的情感意義。陳其邁市長表示，「超人降臨港都」不僅是為慶祝 IP 週年，更希望藉此向城市中默默付出的「無名超人」致敬。

他感性提到，城市的運作仰賴無數人的汗水支撐──守護生命的醫護人員、在烈焰中逆行的消防戰士、災後清淤的鏟子超人，以及天未亮就開始維護市容的清潔隊員。透過超人力霸王守護地球的精神，2026高雄冬日遊樂園期盼傳遞溫暖而堅定的正能量，讓每一位來到港都的人，都能感受到守護家園的力量其實就在身邊。

碼頭變身「超人慶典」 打造親子夢幻樂園

高雄港16至18號碼頭同樣是活動重要場域，將化身為充滿歡笑的碼頭樂園。除了延續往年深受親子族群喜愛的機械遊樂設施與大型氣墊遊具，今年更重磅推出「超人力霸王見面會」，讓大小粉絲有機會近距離一睹英雄風采。

活動期間週週精彩不間斷，包含親子互動舞台、寫生比賽，以及結合體能與趣味的「打怪闖關」運動體驗，再加上熱鬧的餐飲市集與限量快閃店，讓整座碼頭成為春節期間最適合闔家同遊的熱門去處。

夜遊燈會：體驗光影交織的港都魅力

白天拍好拍滿，夜幕降臨後，高雄港灣則化身為絢爛的超人光影劇場。高雄流行音樂中心與高雄港旅運中心每日上演專屬燈光秀，與水面上的超人力霸王相互輝映，打造沉浸式的節慶夜遊體驗。

同樣令人期待的，還有2026年燈會主題小提燈「初代超人力霸王」款式。提燈外型經典，並巧妙設計成可呈現站立、坐姿以及飛行等多種姿態，讓大小朋友都能提著屬於自己的「光」漫遊在港灣之間。

「初代超人力霸王」款式提燈外型經典，並巧妙設計成可呈現站立、坐姿以及飛行等多種姿態，讓大小朋友都能提著屬於自己的「光」漫遊在港灣之間。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

主題運具 跟著「光」一起探索城市

本次活動除了靜態場景，亦以城市大眾運輸為載體，打造三大主題運具──輕軌、公車與輪船，邀請民眾跟著「光」的足跡穿梭港都。無論是串聯城市的輕軌、穿梭街區的主題公車，或是航行於港埠間的主題輪船，都化身能移動的展演場域，讓交通往返不只是為了抵達目的地，而是能與「光」一起前進的旅程。

超人力霸王主題輕軌登場！邀請大小朋友跟著「光」一起探索城市。圖片提供/高雄市政府觀光局) 超人力霸王主題公車驚喜穿梭高雄街頭。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

在高雄 與英雄一同守護希望

愛河灣的水上英雄身影，到碼頭上此起彼落的歡聲笑語，高雄再次向世界展現多元、友善且充滿活力的港灣魅力。今年春節，邀請民眾與旅人搭乘捷運或輕軌走進港都，與超人力霸王一同迎接來自宇宙的守護之光。

• 2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園

日期：2026年2月7日（六）至3月1日（日）

地點：高雄愛河灣及高雄港16-18號碼頭

詳情：高雄旅遊網

※交通提醒：燈會期間愛河灣周邊實施交通管制（14:00-22:00），建議多加利用捷運、輕軌前往。

• 小提燈發放

學童：開學週由學校統一發放。

民眾：2/27、2/28 16:00至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。

※如有異動，以主辦單位 高雄市政府觀光局 公告為準。